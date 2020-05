Iedzīvotājiem kritiski jāvērtē jebkura informācija, kas uz tālruni pienāk no nepazīstama adresāta. Pirms pāris nedēļām ziņu vietnes un sociālos tīklus pāršalca vēsts par kādu krāpnieku aktivitātēm arī mūspusē tik populārajā Whatsapp lietotnē, kad viltvāržiem ar īpaša koda pārsūtīšanu izdevās piekļūt pie tālruņa īpašnieka kontaktpersonu datiem un turpināt sūtīt ziņas viņu vārdā. Savukārt 28.aprīļa vakarā Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā mājaslapā un oficiālajos sociālo tīklu kontos publicējis brīdinājumu neuzķerties uz viltus īsziņām, kas tiekot izsūtītas it kā šīs iestādes vārdā. Viltus paziņojumā tiek minēta iespēja no VID saņemt “Covid-19” krīzes ikmēneša pabalstu, tikai tiek lūgts uz konkrētu numuru nosūtīt noteikta satura (koda) īsziņu. VID rīcībā bija nonākusi informācija, ka viltus aicinājumi sūtīt īsziņas, lai it kā saņemtu tālāku informāciju par iespējām saņemt finansiālu atbalstu, pienākuši vairākiem sociālā tīkla “Draugiem.lv” lietotājiem. “VID nekad anonīmi neaicinās sūtīt īsziņas,” uzsvērusi valsts iestāde.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne “Druvai” apstiprināja, ka līdz trešdienas, 29.aprīļa, rītam likumsargi nav saņēmuši ziņas par šādiem krāpniecības mēģinājumiem mūsu reģionā.

VID mudina iedzīvotājus aktuālajai informācijai sekot līdzi VID mājaslapā un oficiālajos medijos, vēlreiz uzsverot – dienests informāciju par atbalsta pasākumiem “Covid-19” laikā neizsūtīs privātās ziņās sociālajos tīklos vai citās neoficiālās platformās. Lai pieteiktos dīkstāves pabalstu saņemšanai, pašnodarbinātām personām jāsniedz iesniegums VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), savukārt uzņēmumos savus darbiniekus dīkstāves pabalstu saņemšanai piesaka darba devējs, pašam darbiniekam tas nav jādara. Papildu informācija par atbalsta iespējām pieejama arī, zvanot uz dienesta atbalsta tālruni 67120020 vai rakstot EDS sadaļā “Sa­rakste ar VID”.