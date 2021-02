Neskatoties uz ierobežojumiem, jaunieši turpina pulcēties

Kontrolējot ārkārtējās situācijas ierobežojumu ievērošanu, Valsts policija dodas regulārās pārbaudēs un apseko iedzīvotāju iecienītākās atpūtas vietas. Jāteic, ka visbiežāk pulcēšanās un distancēšanās noteikumus ignorē tieši jaunieši. Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policija kādā Gulbenes tuvumā esošā viesu namā konstatēja pulcēšanos privātā pasākumā.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā veiktas 450 tirdzniecības vietu pārbaudes. Pārkāpumi nav konstatēti, bet doti 97 preventīvi norādījumi. Tāpat veiktas 133 pārbaudes publiskās vietās gan iekštelpās, gan ārtelpās. Kopumā doti 18 preventīvi norādījumi, savukārt piecos gadījumos sākts administratīvais process. Saistībā ar pulcēšanos konstatēti vairāki pārkāpumi, tajā skaitā pārbaudītas trīs viesu mājas, kur divos gadījumā konstatēts pārkāpums, savukārt vienā gadījumā informācija neapstiprinājās.

13. februārī tika saņemta informācija par to, ka Gulbenes pusē kādā viesu namā notiek privāts pasākums. Pārbaudot saņemto informāciju, konstatēts, ka viesu namā atradās sešas personas no dažādām mājsaimniecībām. Šīm personām izskaidrots, ka tās pārkāpj valstī noteiktos ierobežojumus, jo šobrīd ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi. Šajā gadījumā sešiem dalībniekiem katram piemērots sods 20 eiro apmērā.

Mirkli vēlāk tika saņemta informācija par vēl kādu privātu pulcēšanos pirtī, kur, iespējams, nepilngadīgas personas rīko privātu pasākumu. Pārbaudot informāciju, minētajā adresē tika sastaptas divas personas, katra no savas mājsaimniecības un alkohola reibumā. Šajā gadījumā policijā tika sākts administratīvais process.

Policija atgādina, ka mērķis nav sodīt cilvēkus, bet panākt to, ka viņi ievēro ierobežojumus, lai pēc iespējas ātrāk visa sabiedrība varētu atgriezties normālā dzīves ritmā. Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos ierobežojumus – nepulcēties. Tikai kopīgi sadarbojoties un attiecoties nopietni pret situāciju, ir iespējams to uzlabot, mazinot Covid-19 infekcijas izplatīšanos.

Arī turpmāk policija uzraudzīs, lai tiek ievēroti ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi gan dienas, gan nakts laikā. Jo īpaši tiks uzraudzītas vietas, kurās pastāv lielāks cilvēku pulcēšanās risks, piemēram, tirdzniecības vietās un citās publiskās vietās.