Nepilngadīgos likumpārkāpējus rosina ieraudzīt jaunas vērtības

Tikties, lai atbalstītu. No kreisās: Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona struktūrvienības Cēsu nodaļas vadošais probācijas speciālists – nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš, Andris Spilva, Māris Millers un probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers pirms tikšanās ar audzēkņiem Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Foto: no albuma No kreisās: Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona struktūrvienības Cēsu nodaļas vadošais probācijas speciālists – nodaļas vadītājs Jānis Zārdiņš, Andris Spilva, Māris Millers un probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers pirms tikšanās ar audzēkņiem Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.

Jauniešiem, kas izcieš sodu Cēsu Audzināšanas iestādē nepiln­gadīgajiem, svētku laikā sagādāta īpaša dāvana – tikšanās ar autosportistiem Andri Spil­vu un Māri Milleru.

Viesi uz iestādi bija atveduši ne tikai aizraujošus, iedvesmojošus stāstus par piedzīvoto autosportā, bet arī divas rallija automašīnas, kuras jauniešiem bija iespēja apskatīt un par tām visu uzzināt.

Māris Millers, autosportists un sacensību rīkotājs, kurš šogad atjaunoja leģendāro ralliju “Cēsis”, par tikšanos audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem stāsta: “Vis­pirms ar jauniešiem parunājām, kas mūs katru interesē, kas padodas, patīk un arī nepatīk. Protams, lielākā daļa sarunu bija par autosportu – gan par automašīnu pārbūvi sacensībām, gan pašu sacensību organizēšanu. Uz akciju līdzi biju atvedis savu sacensību auto “Mitsubishi Colt”. Jaunieši to apskatīja, kopā izpētījām, kas tieši ir pielāgots autosportam, cik liela nozīme ir spēkrata jaudai un cik kritiski svarīga ir drošība un vēss prāts.

A.Spilva ieslodzītajiem jauniešiem bija atvedis savu “Subaru” markas auto, ar ko 2021. gadā izcīnīja čempiona titulu autosprintā un kas šogad pārbūvēts startiem rallijā. “Bija forši ar jauniešiem pārrunāt to, kā no idejas ar maziem, neatlaidīgiem soļiem virzīties uz savu mērķi. Manā gadījumā tas ir ceļš no autosporta skatītāja līdz dalībai folkreisā un tagad jau startiem rallijā pilota krēslā,” pastāstīja A.Spilva.

Tikšanās ar autosportistiem ieslodzītajiem rīkoja Valsts probācijas dienests, īstenojot tradicionālo akciju “Cilvēks – cilvēkam”. Tās mērķis ir uzrunāt un iedvesmot jauniešus pozitīvām pārmaiņām, palīdzot uzlabot viņu savstarpējās komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī vienkārši radīt pozitīvas emocijas, esot kopā un produktīvi pavadot laiku. Valsts probācijas dienests pauž, ka nepilngadīgajiem ieslodzītajiem iespēja tikties ar autosportistiem sagādāta, zinot jauniešu lielo interesi par šo sporta veidu.

Probācijas valsts dienests ar Latvijas Automobiļu federāciju (LAF) sadarbojas kopš 2019.gada. Federācija līdzdarbojas pasākumos, kas vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes īstenošanu LAF un tās dalīborganizācijās. Šajos gados vairāki desmiti probācijas klientu bijuši iesaistīti autosporta pasākumos, palīdzot nodrošināt satiksmes plūsmas regulēšanu, piedalījušies sportistu izaugsmes nometnēs, kā arī kopā ar brīvprātīgajiem palīdzējuši sagatavot automašīnas startiem.