Nepilngadīgie zog auto

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 55 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti divi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 13 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 16 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti seši ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies divi vadītāji. Noformēti 70 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 33 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

4.oktobrī, pulksten 15:45, Gulbenes novadā trīs nepilngadīgas personas veica automašīnas zādzības mēģinājumu. Jaunieši no kāda privātīpašuma centās nozagt automašīnu “Ford Galaxy”, kura ir bijusi noņemta no uzskaites. Aizdedzē atradās a/m atslēgas, kā rezultātā izdevās transportlīdzekli iedarbināt un ar to doties prom, taču automašīnas īpašnieks paspēja jauniešus apturēt. Uzsākts kriminālprocess.