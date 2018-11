Nelaimes gadījums dzīvnieku patversmē

Vieta, kur notika nelaime. Bedre, kurā iekrita suns, nu aizbērta. Foto: Marta Martinsone - Kaša Bedre, kurā iekrita suns, nu aizbērta.

Cēsu dzīvnieku patversmes “Lācīši” suņu voljērā iegruvusi zeme, bedrē iekritis suns. Četrkājainais draugs no tās izcelts miris.

Patversmes vadītāja Diāna Pipure apstiprina faktu par notikušo un sauc to par nelaimes gadījumu: “Dzīvnieku patversmes teritorijā atradās sausās tualetes bedre, par kuru neviens nebija informēts – ne mēs, ne pašvaldības darbinieki. Iegruvums notika suņu voljērā, kurā tobrīd atradās dzīvnieks. Tā bija nelaimīga apstākļu sakritība, mēs to nevarējām novērst. Nelaimes gadījumā neviens cilvēks nav cietis.”

Bojā gājušais suns bijis 12 gadus vecs, ar smagām veselības problēmām. Patversmē nonācis dienu pirms nelaimes gadījuma. “Kā jau tas notiek ar daudziem suņiem, arī šis tika atrasts klaiņojam pa ielām un nogādāts pie mums. Tika sameklēti saimnieki, kuri nākamajā dienā ieradās pēc sava dzīvnieka. Kad saimnieki kopā ar patversmes darbinieku devās pie suņa, tika konstatēts fakts – tas vairs neatradās voljērā, bija iekritis bedrē un noslīcis,” “Druvai” pastāstīja patversmes vadītāja.

Viņa norāda, ka uzreiz pēc fakta konstatēšanas esot izsaukti attiecīgie dienesti. Tā kā tobrīd vēl nav bijis skaidrības par situāciju, apsvērta doma par pārējo patversmes dzīvnieku evakuāciju. “Par to, ka tur atradās bedre, nekas neliecināja. Ieradās pašvaldības policijas, uzņēmuma “Vinda”, novada domes Komunālās nodaļas un Zemes dienesta pārstāvji. Tā kā turpat līdzās atradās gan ēka, gan arī pārējie dzīvnieki, situācija bija jāizvērtē ļoti nopietni. Pirmajā brīdī visi bijām šokā par notikušo, bet dienesti savus pienākumus pildīja operatīvi, paldies par to. No bedres tika izsūknēti četri kubikmetri ūdens, teritorija apsekota un suņa ķermenis izvilkts. Saimnieki jau pirms nelaimes gadījuma bija pieņēmuši lēmumu par mājdzīvnieka eitanāziju, ņemot vērā suņa veselības stāvokli, šis lēmums bija pareizs. Tikai viss notika ātrāk un citādi,” noteica D. Pipure. Dzīvnieka saim­nieki no suņa apglabāšanas atteikušies, tas izdarīts par patversmes līdzekļiem.

Tagad bedre ir aizbērta, drošības apsvērumu dēļ piekļuve notikuma vietai norobežota. Voljērā, kas atradās pie bedres, neviens dzīvnieks patlaban netiek turēts.