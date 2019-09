Nekāda satraukuma nav

Labi un garšīgi. Līvu pirmsskolas izglītības iestādē par ēdināšanu joprojām gādā pašvaldība, tukšie šķīvji liecina, ka viss bijis garšīgs. Foto: no albuma Līvu pirmsskolas izglītības iestādē par ēdināšanu joprojām gādā pašvaldība, tukšie šķīvji liecina, ka viss bijis garšīgs.

Pēdējo dienu aktualitāte ir bērnu saslimšanas gadījumi Siguldā, kur pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācijas zarnu infekcijas simptomi atklāti kopumā 32 cilvēkiem, tostarp 28 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.

Lai arī konkrēts saslimšanas iemesls nav zināms, neoficiāla informācija vēsta, ka infekciju varētu būt izraisījuši importēti citrus­augļi vai arbūzi. Cilvēki sociālajos tīklos lasa citu rakstītus komentārus, vēl paši kaut ko piepušķo, un tā sniega bumba veļas. “Druva” centās apzināt, kāda situācija Cēsu pusē.

Vecāku vidū liela satraukuma nav. Kāda māmiņa gan norādīja, ka gada sākumā uzņēmumā, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus pilsētas bērnudārzos, bijušas zināmas problēmas ar kvalitāti, bet tagad situācija sakārtojusies un vecāku vidū šobrīd satraukumu nemanot. Viņa arī piebilst, ka, visticamāk, Siguldas gadījums dos arī savu pozitīvo efektu, ēdinātāji būs uzmanīgāki, pievērsīs lielāku vērību higiēnas jautājumiem, produktu kvalitātei.

Atgādināsim, ka Cēsu novada domes rīkotajā iepirkuma konkursā uzvarēja uzņēmums SIA “Vectēvs”, kas nodrošina ēdināšanu visās pirmsskolas izglītības iestādēs pilsētā.

Novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina, jautāta, vai šobrīd pašvaldība veic kādu pastiprinātu uzraudzību, norādīja, ka viņi neko kontrolēt nevar, jo pašvaldībai nav tādas funkcijas: “Esam izvērtējuši ēdienkartes, sazinājušies ar ēdinātājiem, lūdzot izņemt arbūzus, jo par to vecāki bija nedaudz satraukušies. Ēdinātāji arī operatīvi re­aģēja. Gribu uzteikt uzņēmumu “ŽAKS-2”, kas organizē ēdināšanu trijās pilsētas skolās. Uz­ņēmums publiski apliecinājis, ka viņiem tas svarīgi, un sagatavojis informāciju vecākiem. Lū­dzām arī uzņēmumam “Vectēvs” sagatavot šādu informāciju. Plānojam uzaicināt uz sarunu izglītības iestāžu medmāsas, lai pārrunātu ar higiēnu saistītos jautājumus.”

Uzņēmuma “Žaks-2” izplatītajā informācijā, ko parakstījusi valdes priekšsēdētāja Ž. Žukele, teikts: “Apzinoties situācijas nopietnību, kā arī izvērtējot iespējamos riskus, informējam, ka SIA “ŽAKS-2” ar 16.09.2019. noteicis papildu drošības pasākumus visos vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, kur sniedz ēdināšanas pakalpojumus. (..) Līdz situācijas noskaidrošanai, t.i., oficiālam atbildīgās iestādes paziņojumam par inficēšanās cēloni un pilnīgai pārliecības iegūšanai, ka infekciju izraisījušais produkts tirgū vairs nav pieejams, pārtraucam visu nosaukumu importēto augļu un dārzeņu, kā arī ēdienu, kas no tiem gatavoti, realizāciju. Iespēju robežās ēdienos, kuros bija paredzēts izmantot minētos produktus, tie tiks aizstāti ar vietējās izcelsmes produktiem.”

Sazinoties ar pirmsskolas izglītības iestādēm, noskaidrojās, ka satraukuma no vecāku puses tiešām neesot. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liene Kazaka atzīst, ka pēdējo nedēļu laikā viņu bērnudārzā jau bijušas nopietnas pārbaudes, jo pirms neilga laika dažiem audzēkņiem konstatēts norovīruss: “Kontroli veica visas institūcijas, pārbaudes uzrādīja, ka viss ir kārtībā, mūsu pusē nekādi pārkāpumi netika fiksēti. Vecākiem sniedzām informāciju par šo notikumu, skaidrojot, kas saslimšanu izraisīja, kā tā var izplatīties. Tāpēc nav iemesla satraukties, viss ir dezinficēts, uzraudzīts. No vecākiem tiek saņemti jautājumi galvenokārt par to, vai bērniem ēdienkartē nav arbūzu.”

Arī Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liene Cekula uzsver, ka satraukumam nav pamata, visas higiēnas prasības tiek ievērotas, līdz šim nekādi aizrādījumi no kontrolējošām organizācijām nav saņemti.

“Vecāki ir pārliecināti, ka ved savus mazuļus uz iestādi, kur ar higiēnas prasību ievērošanu viss kārtībā. Viņi taču redz, kas notiek, ka tiešām nav pamata satraukumam,” saka L. Cekula.

Situācija mierīga arī Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, kur par ēdināšanu joprojām gādā pašvaldība, pakalpojums nav nodots uzņēmējiem. Iestādes vadītāja Antra Gabranova stāsta, ka no vecākiem nav saņemts neviens jautājums, tomēr paši nolēmuši pievērst īpašu uzmanību augļu kvalitātei, jo tieši tie figurē kā galvenie “aizdomās turamie”.

Arī Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītāja Kristīna Bernāne saka, ka vecāki nav izrādījuši bažas par ēdināšanu, tomēr nolemts vēl vairāk sekot higiēnas, kvalitātes prasību izpildei: “Manuprāt, nevajag no tā visa taisīt pārāk lielu ažiotāžu. Saslimšanas gadījumi pirmsskolas izglītības iestādēs taču bijuši vienmēr, šoreiz Siguldā tas viss uzliesmojis nopietnāk. Problēma tā, ka joprojām nav skaidrības, kas saslimšanu izraisījis, tāpēc izskan dažādas teorijas.”

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) visā Latvijā veic izglītības iestāžu ēdinātāju pastiprinātas pārbaudes. Dienesta sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere skaidro, ka plānveida pārbaudes izglītības iestādēs Latvijā tiek veiktas katru dienu visa mācību gada laikā.

“Tie ir augsta riska objekti, kas, salīdzinot ar citiem pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, tiek pārbaudīti biežāk – vismaz trīs reizes gadā katrs, bet uzņēmumi, par kuriem saņemtas sūdzības , vēl biežāk,” teica PVD pārstāve Ilze Meistere.