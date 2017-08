Neievērojot distanci, izraisa sadursmi

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 11. līdz 14.augustam, saņemta informācija par 323 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 34 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 109 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 60 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 36 ceļu satiksmes negadījumi. Astoņos no negadījumiem saņemta informācija par 14 cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 19 vadītāji. Noformēti 309 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

11.augustā pulksten 10:45 Valkas novadā, Valkas pagastā, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) 114. kilometrā, nenoskaidrota persona, vadot Igaunijā reģistrētu automašīnu “Volkswagen Kombi”, mēģināja izvairīties no sadursmes ar meža dzīvnieku – alni, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca upē. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1994.gadā dzimusi sieviete un 1921.gadā dzimusi sieviete. Abas cietušās nogādātas tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

11.augustā pulksten 15:25 Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 66. kilometrā, 1994.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi A4”, neizvēlējās drošu braukšanas distanci, kā rezultātā iebrauca priekšā braucošajā automašīnā “Mercedes-Benz”, kuru vadīja 1977.gadā dzimis vīrietis, un automašīnā “Mazda 5”, kuru vadīja 1980.gadā dzimusi sieviete. Trieciena rezultātā “Mazda 5” sadūrās ar priekšā braucošo “BMW”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1996.gadā dzimusi pasažiere, kā arī “Audi A4” vadītājs. Bojāti visi transportlīdzekļi. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

11.augustā pulksten 17:06 Valmierā, L. Paegles ielā, mājās pagalmā, pēc transportlīdzekļa apturēšanas, 1977.gadā dzimis vīrietis, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, mēģinot pamest transportlīdzekli. Vīrietis tika notverts un apcietināts. Vadītājs pieķerts, vadot automašīnu “Ford Escort” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,8 promiles. Pēc apturēšanas vīrietis pārsēdies blakus sēdētāja vietā un centies uzsākt bēgšanu, taču policijas darbinieki ātri saprata apturētā nolūkus un, pielietojot roku dzelžus, to aizturēja. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Savukārt 12.augustā pulksten 15:12 Limbažu novadā, Limbažu pagastā, autoceļa Dūči – Limbaži 23. kilometrā, 1976.gadā dzimis vīrietis, vadot pasažieru autobusu, mēģināja izvairīties no pretim braucošā traktora, kā rezultātā autobuss piebrauca pārāk tuvu nesen greiderētajai ceļa nomalei un, iebraucot grāvī, apgāzās uz sāniem. Transportlīdzekļa pasažieri atteicās no medicīniskās palīdzības, līdz ar to negadījumus beidzies laimīgi. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

12.augustā, pulksten 21:30 Vecpiebalgas novadā, Taurenes pagastā, Taurenē, autoceļa Cēsis –Vecpiebalga – Madona 33. kilometrā, 1949.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Mitsubishi”, uzbrauca gājējai – 1968.gadā dzimušai sievietei. Cietusī nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

13.augustā pulksten 16:30 Salacgrīvas novadā, autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 101. kilometrā, 1998.gadā dzimis Polijas pilsonis, vadot automašīnu “Renault Master”, neievēroja distanci ar priekšā braucošo automašīnu “Mercedes-Benz”, kuru vadīja 1976.gadā dzimis Somijas pilsonis, kā rezultātā abas automašīnas nokļuva sadursmē. Trieciena rezultātā, automašīna “Mercedes-Benz” sadūrās ar Igaunijas pilsoņa vadīto automašīnu “Mercedes-Benz Sprinter”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Renault Master” vadītājs, kurš guvis vieglus miesas bojājumus. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Aizvadītajās brīvdienās Latviju pārsteidza spēcīgs pērkona negaiss un vētra. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē saņemta informāciju par diviem bojātiem transportlīdzekļiem, kuriem uzkrituši vētras laikā lauztie koki. 12.augustā pulksten 22:40 Pārgaujas novadā, Raiskuma pagastā, veicot dienesta pienākumus – atbrīvojot brauktuvi no nolūzuša koka – VUGD darbinieks guva darba traumu. 1984.gadā dzimušais vīrietis nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē ar vidēji smagiem miesas bojājumiem. Ja neskaita šo negadījumu, tad Vidzemes reģiona pārvaldē nav saņemta informācija par citiem cietušajiem vētras laikā.