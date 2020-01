Negaidītā uzvara X faktorā

NEGAIDĪTI. Elīnas pārsteigums par uzvaru notverts arī foto brīdī, kad viņu sveic Ina Aizgale. Foto: Dmitrijs Suļžics, F64 Elīnas pārsteigums par uzvaru notverts arī foto brīdī, kad viņu sveic Ina Aizgale.

Muzikālajā televīzijas šovā “X faktors” uzvaras laurus plūca Cēsīs dzimusī un augusī Elīna Gluzunova, kura startēja mūziķa Reiņa Sējāna komandā kategorijā “25+”.

Elīna izceļas ar samtainu un neaizmirstamu balss toni, viņas stiprā puse ir dziesmas latviešu valodā. Reinis Sējāns atzinis, ka Elīna parāda – mūzikas plašumiem nav robežu. Viņš uzsver, ka dziedātāja spēj pacelt mūziku jaunos augstumos un ir gatava ne tikai lielām skatuvēm un auditorijām, bet arī mūzikai tās visplašākajā izpausmē.Daloties sajūtās pēc uzvaras, Elīna teic: “Jūtos pacilāti un gandarīti par paveikto. Pirmās pāris dienas pat nespēju aptvert, kas noticis. Domāju, tas bija redzams arī skatītājiem, kad tika paziņots uzvarētājs. Es patiesi negaidīju šādu iznākumu. Nojauta gan teica, ka tikšu superfinālā, taču plūkt uzvaras laurus neloloju. Aplūkojot televīzijas skatītāju balsojuma rezultātus, sāku apzināties, ka tik tiešām esmu uzvarējusi, turklāt ar lielu pārsvaru. Esmu tik laimīga, ka šī naudiņa tika ziedota cēliem mērķiem.” Elīna lielu paldies saka visiem cēsniekiem, kuri viņu atbalstīja un ļāva tik daudz sasniegt: “Paldies, ka balsojāt un ticējāt! Ceru, ka Cēsis varēs ar mani lepoties ne tikai pēc uzvaras šovā, bet arī turpmāk.” Lai gan dziedātāja bija domājusi, ka pēc “X faktora” fināla varēs atvilkt elpu, uzvara radījusi pastiprinātu mediju – TV, radio, preses – uzmanību, kā arī, protams, ir dažādas uzstāšanās, tai skaitā labdarības pasākumā “Eņģeļi pār Latviju”. Elīna vērtē, ka ritenis ir iekustējies un tagad sāksies ļoti darbīgs posms: “Mēs ar mentoru Reini Sējānu esam salikuši galvas kopā un pēc iespējas ātrāk sāksim strādāt pie albuma, kas iepriecinās un pārsteigs klausītājus. Neko nevilksim garumā. Jau februārī plānoti pirmie jaunumi.” Tas nozīmē, ka Elīna lielo darbu iecerējusi pabeigt līdz sava trešā mazulīša piedzimšanai, jo šovā piedalījās bērniņa gaidībās. Skatoties TV šovu, var just, ka Elīnu atzinīgi vērtē gan žūrija, gan citi mūziķi, taču viskvēlākā Elīnas atbalstītāja ir vecmāmiņa. “X faktora” finālā atbalstīt dziedātāju bija atbraukusi viņas mamma Evija, kura tiešraidē sirsnīgi uzsvēra, ka Elīna savējiem ir pati mīļākā, labākā un uzvarētāja neatkarīgi no rezultātiem, un vokālā pedagoģe Ina Aizgale, ko dziedātāja mīļi dēvē par savu otro mammu. Elīna atzīst, ka pedagoģe ielikusi viņas sirdī mīlestību uz mūziku un palīdzējusi attīstīt talantu. “Esmu priecīga, ka viņas varēja atbraukt. Protams, tas uzlika papildu atbildību. Ina ir vokālais pedagogs, apzinos, ka viņa sadzird un saprot vēl vairāk, tad gribas izdarīt maksimāli labi.” Ina Aizgale ļoti lepojas ar audzēknes panākumiem, Elīna jau trīs gadu vecumā sāka dziedāt vokālajā ansamblī “Sienāzītis”, pēc tam popgrupā “Hey”, lai ar laiku izkoptu arī prasmes kā solo dziedātāja. I.Aizgale teic, ka Elīna ir ļoti talantīga, viņai ir Dieva dots balss tembrs: “Jau viņai mazai esot, pamanīju viņas talantu, daudzās dziesmās liku dziedāt solo. Elīna ir meitene ar raksturu, zinu, ka viņa var sasniegt to, ko vēlas. Priecājos, ka beidzot Elīna ir uz lielās skatuves, viņai sen jau tur bija jābūt.” Arī “X faktora” žūrija uzsvērusi, ka Elīnas dziedājums un brīnišķīgais balss tembrs, ko dziedātāja prasmīgi prot izmantot, liek aizmirsties un baudīt dziesmu skanējumu. Elīna ir spējīga sevi parādīt dažādos ampluā, īpaši tas bija jūtams, kad dziedātāja uzstājās kopā ar grupu “Instrumenti”. Tās dalībnieks Jānis Šipkēvics juniors priecājās, ka līdz ar Elīnu grupā ienācis sievišķais šarms, viss nostājies savās vietās. Arī populārais dziedātājs Intars Busulis, kas darbojās žūrijā, atzina, ka Elīnas un “Instrumentu” kopējais skanējums ir fenomenāls un pārliecinošs. Kā punkts uz i ir Jāņa Šipkēvica teiktais, ka Elīnas uzvara šovā garantē jaunas zvaigznes piedzimšanu un ieguvēji ir visi.