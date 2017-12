Negadījumi un pārkāpumi uz ceļa

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 15. līdz 18.decembrim, saņemta informācija par 238 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 20 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 64 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 68 nodarījumi pret īpašumu, ka arī 25 ceļu satiksmes negadījumi. Trijos no negadījumiem saņemta informācija par četriem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 10 vadītāji. Noformēti 203 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 67 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

15.decembrī pulksten 15 Gulbenē, O. Kalpaka ielā, 1981.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Passat”, uzbrauca 2007.gadā dzimušai meitenei, kura šķērsoja ceļa braucamo daļu tam neparedzētā vietā. Meitene nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē, tās dzīvībai briesmas nedraud. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

16.decembrī pulksten 0:25 Priekuļu novadā, Liepas pagastā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 19. kilometrā, 1994.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Honda” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,85 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

16.decembrī pulksten 4:49 Gulbenē, Miera ielā, 1986.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “BMW” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,53 promiles. Jāpiebilst, ka vadītājs pārkāpumu izdarījis atkārtoti gada laikā. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

16.decembrī pulksten 12:10 Madonas novadā, Bērzaunes pagastā, autoceļa Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene 32. kilometrā, 1993.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Saab”, nokļuva sadursmē ar 1980.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “Renault”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1973.gadā dzimis vīrietis, kā arī 1985.gadā dzimusi sieviete. Abi cietušie nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

17.decembrī pulksten 16:45 Cēsīs, Tālavas ielā, 1983.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Mazda”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 3,95 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.decembrī pulksten 1:20 Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 82. kilometrā, 1963.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volvo” sakabē ar piekabi, neizvēlējās laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.