Negadījumi ar automašīnām

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 8. līdz 11.decembrim, saņemta informācija par 203 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 27 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 74 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 35 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 28 ceļu satiksmes negadījumi. Četros no negadījumiem saņemta informācija par pieciem cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies seši vadītāji. Noformēti 238 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 87 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

Laika posmā no 8.decembra pulksten 18 līdz 9.decembra pulksten 2 Cēsīs nozagta 1995.gadā dzimušam vīrietim piederoša automašīna “Audi”. Pulksten 3:11 konstatēts, ka minētā automašīna atrasta Cēsīs, Valmieras ielā. Nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī, sabojājot elektrības stabu. Pēc negadījuma nenoskaidrotais vadītājs pameta notikuma vietu, neziņojot par notikušo likuma noteiktajā kārtībā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Laika posmā no 7.decembra pulksten 21:30 līdz 8.decembra pulksten 7 Valmierā, pilsētas garāžu kooperatīvā, izsitot loga stiklu, iekļūts automašīnā “Volkswagen Transporter”. No automašīnas nozagtas dažādas mantas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

8.decembrī pulksten 10:30 Gulbenē, Līkā ielā, notika sadursme starp 1993.gadā dzimušā vīrieša vadīto automašīnu “Mercedes-Benz”, 1988.gadā dzimušās sievietes vadīto automašīnu “Audi A6” un 1978.gadā dzimušās sievietes vadīto automašīnu “Opel Vectra”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1978.gadā dzimusī sieviete, kura pati vērsusies tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

8.decembrī pulksten 20:48 Pārgaujas novadā, Straupes pagastā, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) 30. kilometrā, 1971.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Renault”, uzbrauca pa ceļa braucamo daļu ejošam gājējam – 1980.gadā dzimušam vīrietim. Vīrietis nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

9.decembrī pulksten 21:16 Smiltenē, Valkas ielā, 1978.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,06 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

9.decembrī pulksten 12:03 Valmierā, Rūpniecības ielas stāvlaukumā, 1990.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “BMW” atpakaļgaitā, uzbrauca 1964.gadā dzimušai sievietei. Gājēja nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

9.decembrī pulksten 19:27 Valmierā, Rīgas ielā, 1963.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Volkswagen”, uzbrauca 2002.gadā dzimušam jaunietim, kurš ceļa braucamo daļu šķērsoja pa gājēju pāreju. Cietušais nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Savukārt aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 63 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 10 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 11 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 14 nodarījumi pret īpašumu, kā arī astoņi ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies divi vadītāji. Noformēti 70 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 34 bija par ātruma pārsniegšanu.

12.decembrī pulksten 0:05 Valmierā, Stacijas ielā, 1994.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,68 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

11.decembrī pulksten 12:59 Limbažos, Rīgas un Jaunās ielas krustojumā, 1987.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Citroen”, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu “Volvo”, kuru vadīja 1984.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 1987.gadā dzimusī sieviete, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.