Nedēļas nogalē VUGD Vidzemē 15 izsaukumi

Aizvadītajās diennaktīs, no 19.janvāra plkst. 6.30 līdz 22.janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma 15 izsaukumus. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka 10 no tiem bija uz ugunsgrēku dzēšanu, bet pieci – uz glābšanas darbiem.

Sestdien plkst. 13.49 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Priekuļu novada Liepas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas saimniecības telpā deg sadzīves mantas un malka 24 m² platībā. Plkst. 15.33 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt svētdien plkst. 15.56 tika saņemts izsaukums uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur dega vienstāvu staļļa jumta konstrukcijas un siena ruļļi 40 m² platībā. Plkst. 17.01 ugunsgrēks tika likvidēts.

Arī šajā nedēļas nogalē ugunsdzēsēji glābēji devās uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Šāda ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Mazsalacā,Ziedu ielā, Madonas novada Aronas pagastā, kā arī Cesvainē, Silaines ielā. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves mantas, sadzīves tehnika, pie krāsns gruzdēja grīda.