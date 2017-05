Nebijis vandalisms Niniera ezera krastā

Vandalisms. Naktī uz trešdienu četri jaunieši ezera krastā svinēja dzimšanas dienu un tā sasvinējās, ka sadedzināja ģērbtuvi, atkritumu urnas un pat konteinerā esošās PET pudeles. Foto: Marta Martinsone - Kaša Naktī uz trešdienu četri jaunieši ezera krastā svinēja dzimšanas dienu un tā sasvinējās, ka sadedzināja ģērbtuvi, atkritumu urnas un pat konteinerā esošās PET pudeles.

Pēdējās nedēļās no nekulturāliem apmeklētājiem vairākkārt dabūjusi ciest atpūtas vieta Priekuļos pie Niniera ezera. Vispirms redakcijai pirmdien piezvanīja Priekuļu novada paš­valdības ainavu arhitekts Jānis Sirlaks, lai pastāstītu par cūcīgo darbu, ko pie Niniera ezera paveikusi pagaidām nezināma persona vai personas. Jau otro reizi dažu nedēļu laikā pašvaldības novietoto konteineru atkritumiem kāds piebāzis ar drēbēm, segām, vārdu sakot, atradis vietu, kur izmest nevajadzīgo. Pirmajā gadījumā kāds šo ainu bija publicējis tīklā Facebook, pierakstot: “Cēsu jaunajā pilī 19.gs. tērpu izstāde, bet pie Niniera, kā izskatās, no 20.gs. Biļetes nav jāpērk, viss par brīvu.” Šķiet, tagad ir izstādes turpinājums, jo minētais konteiners atkal piebāzts ar dažādām drēbēm.

“Pirmajā reizē to kaudzi savācām un aizvedām uz atkritumu konteineriem Priekuļos, tagad kāds gādājis, lai mums atkal būtu darbs. Pašvaldība rūpējas, lai šī atpūtas vieta ezera krastā būtu tīra un sakopta, taču atrodas cilvēki, kuriem tas nepatīk, kuriem daudz tīkamāk, ja apkārt cūcības,” atzina J. Sirlaks.

Arī šajā reizē atvesta paliela kau­dze dažādu apģērbu, arī segas, spilveni, pat maiss ar pamperiem (nelietotiem). Priekuļu novada pašvaldība aicina informēt, ja kādam zināms, kurš ir šis darbonis. Izskanēja versija, ka varbūt pārpalikumus izmetis kāds lietoto apģērbu veikaliņš, taču “Druva” šajā kaudzē pamanīja pāris senus koka drēbju pakaramos, kādu nav šādos veikaliņos, bet kādi joprojām sastopami mājās drēbju skapjos. Tāpēc ticamāka versija, ka kāds tīrījis māju un šādi ticis vaļā no nevajadzīgā. Var izteikt arī versiju, ka šīs drēbes nav vestas no tālienes, jo nezin vai kāds brauks kilometriem, lai atbrīvotos no nevajadzīgā.

Pagāja tikai divas dienas, un redakcija atkal saņēma ziņu no J. Sirlaka, ka šoreiz jau nodarīts lielāks postījums – salauzta un sadedzināta viena no ģērbtuvēm, dažas koka atkritumu urnas, kā arī uz ugunskura uzvelts “ZAAO” metāla konteiners PET pudelēm un sadedzinātas visas tajā esošās pudeles.

Priekuļu novada pašvaldības policijas vadītājs Guntars Muce­nieks pastāstīja, ka garāmbraucēji pamanījuši jauniešu izdarības, izsaukuši Valsts policiju, kas jauniešus aizturējusi. Vakar pusdienlaikā visi četri vainīgie bija paš­valdībā un sarunā ar pašvaldības vadītāju Māru Juzupu un G. Mu­ce­nieku atzina, ka mācās Cēsu Profesionālajā vidusskolā, 4.kursā, kā arī nožēloja padarīto. Izrā­dās, puiši svinējuši jubileju, lietojuši arī ko stiprāku un tad sākuši ārdīties.

Taču tikai ar nožēlu jaunieši šoreiz cauri netiks. G. Mucenieks informē, ka viņiem uzdots atjaunot ģērbtuvi, atkritumu urnas, novērst citus pašu veiktos vandalisma darbus, kā arī par sodu – sakārtot citu nodarīto un sakopt apkārtni: “Kad viss būs paveikts, braukšu pieņemt darbus.”

Priekuļu novada pašvaldības vadītāja Māra Juzupa norāda, ka šāds vandalisms šajā atpūtas vietā fiksēts pirmo reizi: “Saruna ar puišiem bija ilga, ceru, ka viņi saprata savu nodarījumu. Domāju, tas, ka viņiem viss būs jāatjauno un jāsakopj, ietekmēs daudz vairāk nekā kāda soda nauda.”

Jāatgādina, ka pagājušajā vasarā, izmantojot pašvaldības līdzfinansēto projektu “Sabiedrība ar dvēseli”, ezera krastā tika uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, bet pašvaldība uzstādīja ģērbtuves un tualeti. Priekuļu pašvaldības sētniece katru dienu apstaigā atpūtas vietu, savācot ļaužu atstāto, taču uzrodas tie, kuri prot ieliet karoti darvas medus mucā.

“Druva” sazinājās arī ar Cēsu Profesionālās vidusskolas direktoru Guntaru Zvejnieku, kurš atzina, ka pagaidām neko nevar komentēt, jo viņam trūkst informācijas par šo notikumu.