Nebaidīties radīt un parādīt

Novērtēti. Priekulieša Aleksandra Ļubinska (no labās) radītie koka izstrādājumi, kas katram pašam saliekami kā konstruktors, izraisīja lielu apmeklētāju interesi un augstu novērtējumu. Viņa saliekamais koka skrejritenis izpelnījās skatītāju simpātiju balvu. Foto: Jānis Gabrāns Priekulieša Aleksandra Ļubinska (no labās) radītie koka izstrādājumi, kas katram pašam saliekami kā konstruktors, izraisīja lielu apmeklētāju interesi un augstu novērtējumu. Viņa saliekamais koka skrejritenis izpelnījās skatītāju simpātiju balvu.

Pirmais Vidzemes izgudrojumu un inovācijufestivāls “MINOX”, kas notika Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē, pulcēja trīsdesmit piecus dalībniekus, kas pārstāvēja piecpadsmit idejas dažādās nozarēs:rūpnieciskā pilsētvide, būvniecība, materiālu dizains, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mehatronika, metāla pārstrāde, lauksaimniecība, ceļu būve, meža apsaimniekošana u.c.

Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar izgudrojumiem un jauninājumiem, kas tapuši Vid­ze­­mē, klātienē tikties ar to autoriem un uzzināt par izgudrojumu tapšanas gaitu – no idejas līdz pat pirmajam prototipam.

Dalībnieku pieredze izgudrojumu un inovāciju jomā visdažādākā, pasākumā piedalījās augst­skolas, inovatīvie uzņēmumi, individuālie izgudrotāji, savu varējumu demonstrēja jaunieši.

“Vidzemes “MINOX” projektu vadītāja Gina Mata pastāstīja, ka pirmo reizi šī izstāde notiek visā Latvijā, katrā reģionā, bet to iecerēts veidot kā ikgadēju tradīciju: “Pasākuma sauklis “Uzdrošinies radīt un rādīt”, tāpēc gribam iedvesmot visus, kuri gatavi radīt. Saprotam, ka latvietis ir piesardzīgs, viņš vispirms grib paraudzīties no malas, kas notiks, un tikai tad iesaistīties. Viņš gatavs garāžā izgudrot, būt inovatīvs, bet publiski nav gatavs ar šo rezultātu dalīties un dažbrīd nezina, ko ar to darīt, kā attīstīt. Ja satiekas viens ar ideju, otrs ar naudu, ieguvēji ir abi, un šī izstāde dod iespēju satikties un vienam no otra mācīties.”

RTU Cēsu filiāles vadītājs Alvis Sokolovs atzina, cik ļoti svarīgi, ka pasākums notiek tieši pie viņiem: “Sevi pozicionējam ne tikai kā izglītības iestādi, bet arī kā zinātnes centru. Šī ir lieliska vieta, kur “garāžas izgudrotāji” var parādīt savus izgudrojumus, tā pārvēršot to reālā komercdarbībā. Te ir iespēja satikt potenciālo sadarbības partneri, investoru, jo mūsdienās tā dēvētā tīklošanās ir ļoti svarīga.”

Biedrības “Connect Latvija”, kas ir vieni no izstādes rīkotājiem, pārstāvis Elmārs Baldiņš uzsvēra, ka zinātne nekad nebeidzas. Tas, kas šodien ir jauns, rīt tāds vairs nebūs, tāpēc svarīgi veicināt to, ka vienmēr tiek veidoti jauni produkti.

Kā jaunu materiālu radītāji izstādē piedalījās RTU Dizaina tehnoloģiju institūts, kura stendā varēja uzzināt ne tikai par mācību iespējām, bet arī par inovatīviem produktiem, kas radīti no dabīgiem materiāliem. Katedras vadītājs Edgars Kirilovs pastāstīja, ka viena no izejvielām, ar ko šobrīd tiek aktīvi strādāts, ir kaņepes, lai veidotu izolācijas materiālus siltumam, skaņai: “Cenšamies radīt jaunas tehnoloģijas. Ja agrāk augam vajadzēja rūpīgu apstrādi, izmantot varēja tikai noteiktas tā sastāvdaļas, tagad sadarbībā ar kolēģiem Vācijā pētām, kā iespējami produktīvāk izmantot visu auga stiebru. Materiāli ir izstrādes stadijā, gribam sasniegt augstāko siltumizolācijas koeficientu.” Uz jautājumu, vai nav domāts par latvāņu lietderīgu izmantošanu, viņš norādīja, ka vēl nav, bet vienmēr ir iespēja būt pirmajiem.

Kopā ar pieredzējušiem izgudrotājiem bija divi skolēnu mācību uzņēmumi no Valmieras tehnikuma. Uzņēmuma “Mechatronics” pārstāvji Arvis Pīkāns un Nils Tomass Plētiens norādīja, ka šajā pasākumā jūtas labi, jo tā ir iespēja jauniešiem sevi pierādīt.

“Rezultātu sasniegšana prasa nemitīgu darbu, visu laiku sevi jāapliecina, tikai darot var panākt rezultātu. Uzreiz jau nekas nenotiek, vispirms sāc domāt, saprast, ko pašam gribas darīt, kas izdodas. Kad pats gūsti prieku no tā, ko dari, tas patiks arī citiem. To, kas pašam patīk, vienmēr būsi gatavs uzlabot, pilnveidot, neapstāties izaugsmē,” teica N. Plētiens.

A. Pikāns saka, ka ir svarīgi nebaidīties no kļūdām, jo tās būs vienmēr: “Jo vairāk kļūdu, jo lielāks progress.”

Festivālā tika apbalvoti arī labāko ideju autori, kā arī pasniegta skatītāju simpātiju balva. Uzva­rētāja laurus saņēma Vidzemes Augstskolas studenta Denisa Golubeva projekts “Telpu centralizētā kontroles sistēma”, bet otro vietu un arī skatītāju balvu ieguva priekulieša Aleksandra Ļubinska izstrādātais saliekamais koka konstruktors, koka skrejritenis. Izstādē viņš demonstrēja arī citus ikdienā izmantojamus koka priekšmetus, kas veidoti kā konstruktors – galda lampu, pulksteni, pat fotoaparātu, kas veidots pēc “Camera obscura” principa.

A. Ļubinskis sevi nedēvē par lielo izgudrotāju, bet par šīs jomas entuziastu, kam patīk un gribas darboties: “Ja esi ko radījis, to gribas parādīt. Mani tieši tas virzījis – ja nepamēģināšu, neuzzināšu, vai tas iespējams, vai tas ir noderīgi. Šādā pasākumā var pienākt zinoši speciālisti un pateikt, ka tā vai cita detaļa vajadzīga citāda, vajadzīgs cits risinājums. Ir labi, ka apkārt ir izgudrotāji, inženieri ar lielo burtu.”

Trešo vietu ieguva Valmieras tehnikuma projekts “Spieķis ar sensoru cilvēkiem ar redzes traucējumiem”, par ko “Druvā” jau esam rakstījuši.