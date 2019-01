Neatliekamajai palīdzībai modernāks transports

Labāk. Mediķi novērtē jaunā auto priekšrocības. Foto: publicitātes Mediķi novērtē jaunā auto priekšrocības.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā nonākuši pirmie jaunie operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, pagaidām 14 auto.

Jaunu auto saņēmis arī Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Vidzemes reģionālā centra vadītāja vietniece Sniedze Bračka “Druvai” paskaidroja: “Esošās automašīnas tehniski ir labā stāvoklī, taču ar nepieļaujami lielu nobraukumu, turklāt tās pēc uzbūves nav tik līganas, kā gribētos. Turpretī jaunās automašīnas pielāgotas braukšanai pa lauku ceļiem un ir arī modernākas un ērtākas, tās izvēlētas ar visu četru riteņu piedziņu, tādas, kas viegli, ātri un droši vadāmas pa grūti izbraucamiem ceļiem, arī sniegā un dubļos. Vienlaikus operatīvie medicīniskie tran­sport­­līdzekļi nodrošina lielāku komfortu gan brigādes personālam, gan pacientam.”

Lai gan, pēc NMPD pārstāves sacītā, būtisku izmaiņu aprīkojumā nav, daži uzlabojumi tomēr veikti. Piemēram, bērnu drošības jostas iestrādātas ne tikai nestuvēs, bet arī vienā no sēdekļiem, jo var būt noteikti veselības stāvokļi, piemēram, nopietni elpošanas traucējumi, kad mazākie pacienti slimnīcā jānogādā sēdus stāvoklī. Tāpat papildu drošībai auto aprīkots ar atpakaļskata videokameru. Arī darba vide mediķiem kļuvusi ērtāka, to uzlabot palīdzēja paši mediķi, jau pāris mēnešu iepriekš vairākas nedēļas ar īpašiem testa jeb prototipa auto dodoties izsaukumos pie pacientiem un sniedzot savus atzinumus. Tāpat pēc izmēģināšanas, balstoties uz NMPD brigāžu mediķu un šoferu norādēm, automašīnā dzīvības glābšanai nepieciešamais aprīkojums tagad novietots parocīgāks. Īpaši novērtētas ir jaunā tipa nestuves, kādas līdz šim atradās vien Rīgas mediķu automašīnās. Šo nestuvju augstumu var regulēt dažādos līmeņos, lai pacientu būtu ērti pārvietot, piemēram, no gultas uz nestuvēm, tāpat tās var transformēt, pielāgojoties katrai situācijai un pacienta vajadzībām.

Kopumā līdz 2019.gada pavasarim Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autoparku papildinās 35 jauni operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi. Jaunajās automašīnās pie pacientiem dosies NMPD mediķi Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Jaunie operatīvie transportlīdzekļi iegādāti par dienestam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Kopējās izmaksas ir 3,7 miljoni eiro. Šajā summā iekļauti gan pēc noteiktām prasībām konstruētie un specifiski izbūvētie auto, gan arī to aprīkojums, OCTA apdrošināšana un līdzekļi transportlīdzekļu apkopēm, remontiem un citiem servisa pakalpojumiem, kā arī četru gadu garantija.