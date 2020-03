Neatlaidīgi ceļā uz mērķi

Jau pamanīts. Uzņēmējs Harijs Ābele ar saviem lāčiem – aktivitāšu dēļiem bērniem - pasaulē lielākajā rotaļlietu izstādē Vācijā. Foto: no albuma Uzņēmējs Harijs Ābele ar saviem lāčiem – aktivitāšu dēļiem bērniem - pasaulē lielākajā rotaļlietu izstādē Vācijā.

Vienmēr bijis interesanti, kas cilvēkus mudina pamest labi atalgotu darbu, lai mestos savā biznesā. Pirms nepilniem diviem gadiem šādu soli spēra arī Harijs Ābele, dzimis un audzis Cēsīs, pēdējos gados strādājis Rīgā, bet vēlas atgriezties dzimtajā pilsētā.

Uzticējās pats sev

Pirms pāris gadiem nodibināja savu uzņēmumu “Beloved boards”, lai ražotu aktivitāšu dēļus bērniem. Viņš stāsta, ka kādā brīdī sapratis, ka jāiet šajā izaicinājumā iekšā, aizgājis no algotā darba, lai visu enerģiju veltītu tikai šim projektam: “Tas bija grūts lēmums, jo man bija stabila vieta, karjeras iespējas, vairākkārt saņemts algas paaugstinājums, biju izbraukājis komandējumos pa visu pasauli. Taču pēc ilga pārdomu brīža sapratu, ka laiks kaut ko mainīt, jo vienmēr būs kāpumi un kritumi. Tas bija kāpuma brīdis, kad ir vislielākā uzticēšanās sev, sapratu, šis ir laiks mesties jaunā izaicinājumā!”

Dēlis kā lācis

Stāstot, kāpēc izvēle bijusi tieši aktivitāšu dēļi bērniem, H. Ābele stāsta, ka pirmais nosacījums bijis kaut ko radīt eksportam, ideja par aktivitāšu dēļiem nākusi pēc tam. Sākot pētīt, kas notiek šajā jomā, atklājies, ka aktivitāšu dēļi Latvijā tiek ražoti un piedāvājums arvien palielinās. Viņš uzteic Cēsu zīmolu “Meistariņš”, kas rada labus aktivitāšu dēļus: “Pētot piedāvājumu, secināju, ka visiem pamatā viena un tā pati ideja – uz koka formas salikts virsū viss kaut kas, ar ko bērniem darboties. Sāku pētīt, kas vajadzīgs bērniem, konsultējos ar pedagogiem, un tapa pirmais prototips lāča formā. Lācis tāpēc, ka uzņēmuma logo ir lācis, un arī tāpēc, lai atšķirtos no citiem aktivitāšu dēļu ražotājiem, kas izmanto četrstūru formas. Lācis palīdz arī bērnam mācīt par dzīvnieka ķermeni – ķepām, ausīm, un produktā ieliku arī citus pedagogu ieteikumus, kam tur vajadzētu būt. Lai katrs elementus būtu ar ideju, nevis pēc principa, kas ir – to pielieku.”

Sāka viesistabā

Jaunais bizness bijis izaicinājums arī tāpēc, ka pats Harijs nav galdnieks, nācies mācīties amatu, līdztekus pilnveidojot produktu. Tā kā citu telpu nebija, pirmie lāči tapuši viesistabā, bet slīpēt detaļas devies dabā. 2018.gada beigās sācis tirgot savu produktu Latvijā, taču doma par eksportu bija dzīva, tāpēc nolēmis produktu sertificēt, jo bez tā eksporta iespēju nav. Sertifikācijas centrā paskaidrots, ka esošajā izpildījumā sertificēt šo aktivitāšu dēli kā rotaļlietu bērniem nekādi nevarēs.

“Uz lāča bija vairākas metāla detaļas, stiprinājumi, bet katrai no tām vajadzīgs bērnu rotaļlietu atbilstības sertifikāts,” stāsta uzņēmējs. “Skaidrs, ka mūsu saimniecības preču veikalos pirktajām detaļām tādus nedabūt, tāpēc sapratu, ka izeja ir viena – aktivitāšu dēlim jābūt tikai no koka detaļām. Nolēmu, ka jāiet ekoloģiskais un attīstošais ceļš. Kopā ar dizaineru radījām jaunu versiju, bet bija skaidrs, ka to viesistabā vairs nevarēs ražot, vajag iekārtas, instrumentus, krāsošanas kabīnes. Tas bija kārtējais izaicinājums, atrast tam finansējumu, ko izdevās atrisināt, tā tapa produkts, kas tagad ir sertificēts.”

Mērķis – eksports

H. Ābele atklāj, ka gandrīz gads pagājis, sertificējot produktu, patentējot dizainu, reģistrējot preču zīmi Latvijā, Eiropā, ASV, citur. Tikai to darot, sapratis, cik tas sarežģīti, ja ir vēlme, lai viss atbilstu starptautiskajām prasībām. Kad viss bija pilnībā gatavs, sākās tirdzniecība ārpus Latvijas, un šobrīd “Beloved boards” lāči ir 19 valstīs, tālākās – Jaunzēlande, Japāna, Austrālija.

Līdztekus virzījies uz vēl kādu mērķi, ko sev uzlicis, proti, piedalīties pasaulē lielākajā rotaļlietu izstādē, kas norisinās Vācijā. Tā nav izstāde pircējiem, bet ražotājiem, sadarbības partneriem, tirgotājiem. Izstādē var iekļūt tikai ar uzaicinājumiem, tajā 17 hallēs gandrīz 3000 stendu no 68 valstīm, kopumā to apmeklēja 67 000 interesentu no 132 valstīm.

“Tas bija nozīmīgs mirklis. Pie mūsu nelielā stenda nāca cilvēki, kuri šajā industrijā ir gadu desmitiem, skatījās, pētīja un bija pārsteigti par kvalitāti. Tad sapratu, ka esmu uz pareizā ceļa, un tā enerģija, ko veltīju produkta izstrādei, nav tērēta velti. Tas, ka visam pats esmu gājis cauri, lieti noderēja sarunās ar citiem izstādes dalībniekiem, jo zināju nianses, dažādu sertifikātu prasības un tamlīdzīgi. Biju maksimāli sagatavojies šai izstādei, un tas attaisnojās,” stāsta H. Ābele.

Izstādē iegūti daži potenciāli partneri, vēl pirms Covid-19 krīzes desmit partijas aizceļoja uz Šveici. Lāči nosūtīti arī uz Dienvidkoreju, Taivānu, Izraēlu, kur notiek produkta testēšana. Bijuši pasūtījumi no Itālijas, Dānijas, citām valstīm, diemžēl sakarā ar krīzi process apstājies, klienti nogaida.

Jau pirmās balvas

Jautāts, vai gatavs ražot lielākā apjomā, Harijs saka, ka, piesaistot divas galdniecības, kas ražo sagataves, kapacitāte ir apmēram simts lāči nedēļā: “Jau kopš idejas rašanās, man ir vēlme atvērt ražotni Cēsīs, taču problēmas atrast piemērotas telpas. Tagad, kad ražošanā iestājusies pauze, varu aktīvāk iesaistīties telpu meklēšanā, lai varētu savā pilsētā radīt dažas darbavietas.”

Lai arī bizness tikai pašā sākumā, produkts jau novērtēts ne tikai Latvijā. Pērn “Swedbank” konkursā “Pieredze ir bagātība” tas saņēma gan galveno balvu, gan skatītāju simpātiju balvu, savukārt Lielbritānijā tas novērtēts ar “Made for mums” bronzas balvu. H. Ābele skaidro, ka “Made for mums” Lielbritānijā ir kā “Māmiņu klubs” Latvijā, tikai atšķirība apmēros. Katru gadu tās ietvaros notiek rotaļlietu testēšana, ko veic apmēram 2000 bērnu.

“Bronzas medaļa iesākumam nemaz nav slikts novērtējums,” saka uzņēmējs. “Ir jāsūta, jāmeklē, jādara viss, lai tavs produkts tiktu pamanīts, jāvāc bonusa punkti, kas ļauj kļūt atpazītam, novērtētam. Neviens nenāks tevi meklēt, viss jādara pašam.”