Ne pirmie bez sniega

2019. gada 3. decembrī. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Ziemassvētku vakars allaž bijis nedaudz apvīts ar brīnumiem, romantiku. Un tādu skaistuma piepildītu gaisotni grūti iedomāties bez sniega – balta, mirdzoša, kas gurkst zem kājām. Lai kā gribētos, meteorologi jau pateikuši, ka šajos Ziemassvētkos sniega nebūs. Lai cik ātri viss aizmirstas, šī nebūs unikāla gada nogale.

Pirms četriem gadiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra meteorologi secināja – Latvijā piedzīvoti visā meteoroloģisko novērojumu vēsturē siltākie Ziemassvētki.18 novērojumu stacijās bija pārspēti 25.decembra maksimālās gaisa temperatūras rekordi, bet Mērsragā, gaisam iesilstot līdz plus 9,5 grādiem, labots arī nacionālais šīs dienas siltuma rekords, kas bija uzstādīts 2013.gadā, kad Pāvilostā gaiss iesila līdz plus 7,9 grādiem. Priekuļos tad bija plus 6,5 grādi, Zosēnos plus 5,6.

2016.gadā tika secināts, ka kopš 1924. gada būs desmitie Ziemassvētki, kad nekur Latvijā nav sniega segas, turklāt četri no “zaļajiem” Ziemassvētkiem piedzīvoti pēdējos desmit gados. Iepriekš Ziemassvētki, kuru laikā sniega sega nebija novērota nevienā Latvijas pilsētā, bija 1924., 1932., 1936., 1951., 1960., 1974., kā arī ne tik senajā 2006., 2013. un 2015. gadā.

Nu ja, kāpēc runāt par nepatīkamo. Tik daudzus gadus Latvijā Ziemassvētkos bijusi īsta ziema. Visbaltākie Ziemassvētki bija 1981. un 2010. gadā, kad vidējais sniega kārtas biezums valstī sasniedza attiecīgi 30, 31 centimetru. 1981.gada svētkos reģistrēta arī dziļākā sniega sega – 51 centimetrs Ventspils novada Vendzavā. Bargākais sals piedzīvots 1996. un 1969.gadā, kad vidējā gaisa temperatūra nekur Latvijā nepakāpās virs -15 grādiem.

Ziemassvētki ir laiks, kad vēlēšanās piepildās, kad var paredzēt nākotni un nākamo vasaru. Ticējumi vēsta: kādas ir 12 naktis pēc Ziemassvētkiem, tādi esot nākamie 12 mēneši; ja Ziemassvētkos nav sniega un sala, Lieldienas būs baltas un sniegotas; ja Ziemassvētku naktī daudz zvaigžņu,- būs auksts laiks; ja ūdeņi pirms Ziemassvētkiem trīs reizes pārsalst, būs bagāta vasara; kad Ziemassvētku naktī iet uz krusta ceļu, tad var dabūt visu zināt, kas nākamā gadā notiks.

Ticēt vai neticēt, katra paša ziņā. Tikai viens gan skaidrs – nav nekā jauna šajā pasaulē. Ziemas bez sniega bijušas, ziemas solījušas jaukas vasaras, bet cilvēks vienmēr gribējis ieskatīties nākotnē.