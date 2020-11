Nāvējoši sabrauc sievieti

Valsts svētku priekšvakarā, vēlā vakara stundā, Pārgaujas novadā pieredzēts ceļu satiksmes negadījums ar traģisku noslēgumu – ar automašīnu uzbraukts sievietei, kura, visticamāk, jau pirms tam gulējusi uz ceļa,viņa no gūtajām traumām turpat arī mirusi.

Pēc sākotnējās informācijas zināms, ka otrdien, 17.novembrī, īsi pirms pusdesmitiem vakarā Raiskuma pagastā kāds automašīnas “VAZ” vadītājs uzbraucis, iespējams, uz ceļa gulošai sievietei. Tas noticis uz autoceļa Auciems-Lenči-Strīķi-Ķiene. Valsts policijas Vidzemes reģi­ona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Zane Vaskāne ziņo, ka par notikušo sākts kriminālprocess un likumsargi turpina skaidrot precīzākus notikušā apstākļus. VP VRP Cēsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Māris Reķis gan pieļauj vēl kāda transportlīdzekļa saistību ar šo negadījumu, taču pagaidām par to vairāk netiek atklāts.

Vēl dienu iepriekš Cēsīs atgadījusies avārija, kas sociālo tīklu vietnē Facebook raisījusi plašu un emocionālu komentāru apmaiņu. VP VRP publiskotie dati liecina, ka pirmdien, 16.novembrī, pulksten 9.40 Jāņa Poruka ielā sadūrušies divi auto, nenorādot iespējamo avārijas cēloni. Satiksmes negadījumā iesaistītas “BMW” un “Peugeot” markas automašīnas. Avārijā cieta viens cilvēks, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Kamēr policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus, arī iesaistītās personas mēģina saviem spēkiem tikt skaidrībā. Jaunpiebaldzēniete Elva Lāce tās pašas pirmdienas pēcpusdienā Facebook publicējusi ierakstu un divus iespaidīgus avārijas attēlus, aicinot atsaukties vēl kāda trešā auto – “vainīgā, kurš to izraisīja” – vadītāju vai arī lieciniekus, kas varētu līdzēt ar informāciju. Līdz ceturtdienas pusdienlaikam šim ierakstam bija pievienoti gandrīz 200 komentāri un ar to bija dalījušies teju trīs tūkstoši Facebook lietotāju. Tiesa, tikai daži komentāri apliecina vēlmi sniegt kādu noderīgu informāciju, lielākajā daļā gadījumu pašmāju “speciālisti” izvirza hipotēzes par iespējamo negadījuma scenāriju, daļa neslēpjot arī sašutumu par kāda trešā vainīgā meklēšanu.

Savukārt valsts proklamēšanas gadadienas – 18.novembra – rītā fiksēts saudzīgāks negadījums vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā. Vecpiebalgas novada Taurenes pagastā uz autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona kāds vīrietis guvis traumas, nenoskaidrotu apstākļu dēļ nokrītot no velosipēda. Velosipēdists nogādāts medicīnas iestādē.

Kopumā laikā no pirmdienas līdz trešdienai vēsturiskajā Cēsu rajonā bijuši 13 ceļu satiksmes negadījumi, taču pārējie 10 beigušies bez cietušām personām. Šo trīs dienu laikā, ieskaitot valsts svētku dienu, VP VRP Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā pieķerti divi dzērājšoferi – tikpat cik visas pagājušās nedēļas laikā.

Nedēļā pirms valsts svētkiem vēsturiskā Cēsu rajona, arī visas Vidzemes satiksmē arī avāriju bija salīdzinoši mazāk, tomēr bez cietušajiem gan neiztika. No 9. līdz 15.novembrim kādreizējā Cēsu rajona teritorijā reģistrēti tikai 11 ceļu satiksmes negadījumi – gandrīz tikpat, cik šonedēļ tikai trīs dienu laikā. Divos no pagājušās nedēļas negadījumiem bija arī cietušie. Jau stāstījām gan par autobusa bremzēšanas brīdī pakritušo un sasitumus guvušo pasažieri (Priekuļu novads, Veselavas pagasts), gan par divu auto sadursmi Pārgaujas novada Raiskuma pagastā. Vidzemes reģionā kopumā pagājušajā nedēļā bijis 51 satiksmes negadījums. Deviņos no tiem bija cietušie.