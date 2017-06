Nav dūmu bez uguns

Pēc ugunsgrēka. Priekuliete Anita Vīne atzīst, ka ēkā joprojām vēl ož pēc dūmiem. Foto: Monika Sproģe Priekuliete Anita Vīne atzīst, ka ēkā joprojām vēl ož pēc dūmiem.

Priekuļu pagastā divstāvu dzīvojamā mājā, ko vietējie sauc par “Knēžām”, pagājušajā nedēļā bija izcēlies ugunsgrēks. Uguns nelaime bija sākusies kāpņutelpā, kurā atradies dīvāns. Dīvāns piederēja Anitai Vī­nei, un, lai arī sieviete zvēr, ka ne pie kā nav vainīga, izrādās, ka nelaimes pamatā esot konflikts, kas aizsācies jau ap Ziemassvētkiem.

A. Vīne atceras pirms dažām die­nām notikušo: “Tovakar es stāvēju pie atvērta loga, gaidīju dēlu, kad svētdienas vakarā “Knē­žās” ciemos pie paziņas ieradās Ruta Dreimane. Ne no šā, ne no tā Dreimane sāka mani lamāt. Viņas uzvedība nav nekāds pārsteigums, jo Rutai patīk lietot “drosmes zāles” no dažādu tilpumu pudelēm, bet, kad drosme sasniegusi zināmu pakāpi, Ruta kļūst agresīva.

Sagaidīju dēlu, noriktēju, ka jānoliek ritenis un tūlīt pat jānāk iekšā, aiztaisīju durvis un nekādās vārdu apmaiņās neielaidos. Mājā ir vairāki dzīvokļi, dzīvo dažādi cilvēki, tostarp arī ģimene ar bērnu invalīdu, bet meitenīte pa nedēļu ir skolā. Otrā stāva gaitenī bija izlikts dīvāns, tas nevienam netraucēja. Nevienam, izņemot Rutu. Grūti pateikt, par ko viņai tāds naids uz mani, taču es jau agrāk viņai esmu teikusi, lai nāk un izrunājas kā cilvēks, taču pie saprāta viņa nav runātāja, bet ar “drosmes zālēm” nekas prātīgs nesanāk,” notikušo stāsta A. Vī­ne.

Nākamajā rītā pirms astoņiem A.Vīne devusies uz Saules parku, jo vasarā sieviete veic palīgdarbus Priekuļu novada pašvaldībā. “Jau no paša rīta man bija nelāga sajūta,” atminas A. Vīne, “tā vien šķita, ka kaut kas atgadīsies. Tagad domāju, ka intuīcija nepievīla, taču tajā brīdī, kad piezvanīja kaimiņš un paziņoja, ka “Knē­žās” ugunsgrēks, kā zibens izskrēja caur smadzenēm – no vienas puses, saproti – lieta nopietna, no otras, – tam grūti noticēt. Do­mā­ju, varbūt mani āzē? Vēl pēc brī­ža pie­zvanīja Priekuļu novada paš­valdības policists un aicināja doties mājās, bet es jau biju ceļā. Pa to mazo laiciņu, kamēr skrēju no darba mājās, bija ieradušies Cēsu ugunsdzēsēji, visi iedzīvotāji bija nogādāti drošībā, viss nodzēsts. Skatos tik, ka pa mazo lodziņu izlido gulta. Uzreiz bija skaidrs, ka gulta bija aizdedzināta tīšuprāt,” saka A. Vīne.

Ugunsdzēsēji no piedūmotās ēkas otrā stāva izglāba divus cilvēkus – viens vīrietis tika izglābts caur logu, izmantojot kāpnes, savukārt sieviete izglābta, izmantojot glābšanas masku. Papildu minētajiem Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dzēsēji glābēji no ēkas evakuēja vēl divus cilvēkus.

Nu jau A. Vīnes dēls veicis nelielu remontu, mēģinājis telpas uzpost, taču sodrēji spēcīgi ieēdušies gaiteņa griestos, un arī smaku jutīs vēl ilgi. Sieviete cer, ka visdrīzākajā laikā notiks tiesas darbi, taču tikmēr no Rutas turēsies pa gabalu: “Protams, nelāga sajūta, ka cilvēks ar tādām dusmām staigā apkārt un nāk uz šo māju pie kaimiņa, taču es sarunās neielaidīšos. Ja viņa man draudēs, vērsīšos policijā un rakstīšu iesniegumu.”

Tomēr, runājot ar Priekuļu novada pašvaldības policijas vadītāju Guntaru Mucenieku, atklājās, ka “Knēžās” interesantos apstākļos ik pa laikam kaut kas aizdegas. “Pirms gada arī Ruta Drei­ma­ne dzīvoja “Knēžās”, Ziemas­­svētku laikā kāds viņas dzīvokļa durvju apakšas spraugā bija pabāzis un aizdedzinājis papīrus. Dzī­vok­lis pamatīgi cieta,” norāda G. Mucenieks.

Vainīgos notvēra un notiesāja, atklājās, ka notikumā bija iesaistīts arī A.Vīnes dēls. “Dusmās par to, ka vaininieki par nodarīto neliekas ne zinis un tiesas nolikto so­du pāris tūkstošu apmērā neatdod, R. Dreimane vērsās nevis pie tiesu izpildītāja, bet, izejot no dzīvokļa, uz dīvāna nometa izsmēķi, kā pati atzina, lai atriebtos,” saka G. Mucenieks. Pašu vai­nīgo pēc notikušā policija atrada netālu no bērnudārza saldi guļam zālītē, taču R. Dreimane izdarīto nenožēlojot.

Jāsecina – grozies, kā gribi, rieb­jot citam, vari ieriebt tikai sev.