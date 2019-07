Naktī ugunsgrēkā Valkas novadā cieta cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 29.jūlija plkst. 6.30 līdz 30.jūlija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigāde saņēma piecus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, divus uz glābšanas darbiem, bet vēl viens bija maldinājums.

Vakar plkst. 13.31 tika saņemts izsaukums uz Valku, kur dega divstāvu dzīvojamā māja un no pirmā stāva mājas logiem nāk melni dūmi. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg koka mājas jumta konstrukcijas 80m² un kāpņu telpa 32m² platībā. Ugunsgrēka dzēšanā strādāja 11 ugunsdzēsēji glābēji ar četrām ugunsdzēsības autocisternām no Valkas, Valgas un Strenčiem. Plkst. 18.40 ugunsgrēks šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī plkst. 1.41 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Valkas novadu, kur dzīvojamā mājā bija jūtami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg viens no ēkas dzīvokļiem 10m² platībā. Izmantojot kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji no ēkas otrā stāva izglāba vienu cilvēku un suni. Pirms VUGD ierašanās no sadūmotās ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 3.18 ugunsgrēks tika likvidēts.