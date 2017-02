Naktī ugunsgrēkā Priekuļu novadā bojā gājis cilvēks

Traģisks ugunsgrēks. Aizvadītajā naktī Liepā daudzdzīvokļu mājā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Ceturtajā stāvā pilnībā izdedzis vien dzīvoklis, ugunsnelaimē bojā gājis tā īpašnieks. Foto: Māris Buholcs Aizvadītajā naktī Liepā daudzdzīvokļu mājā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Ceturtajā stāvā pilnībā izdedzis vien dzīvoklis, ugunsnelaimē bojā gājis tā īpašnieks.

Pagājušajā naktī plkst. 1.44 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Priekuļu novada Liepas pagasta Liepu. Tur piecstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas ceturtā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas 35m² platībā un ir stiprs piedūmojums. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba apmēram 50 un 80 gadus vecas sievietes, kuras bija saindējušās ar dūmiem. Viņas tika nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdztekus glābēji no ēkas evakuēja deviņus cilvēkus un izglāba suni ar kaķi. Šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā gāja bojā apmēram 64 gadus vecs vīrietis. Ugunsgrēka likvidēšanā strādāja 16 ugunsdzēsēji glābēji no Cēsīm, Valmieras un Smiltenes. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 3.57.

Pēc policijas sniegtās informācijas secināms, ka ugunsgrēkā gāja bojā dzīvokļa īpašnieks, kāds 1953.gadā dzimis vīrietis. Policija noskaidro ugunsgrēka apstākļus un par notikušo uzsākusi kriminālprocesu.

Laikraksts “Druva” šorīt pabija ugunsgrēka skartajā mājā un runāja ar Liepas iedzīvotājiem, kuri šo traģisko ugunsnelaimi pieredzēja. Precīzāku informāciju par to, kas izraisīja ugunsgrēku un ko noskaidrojām, to “Druvā” vēstīsim nākamnedēļ 7. februāra numurā.

Kopumā laikā no 2.februāra plkst. 6.30 līdz šī rīta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vidzemē saņēma sešus izsaukumus, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa informē, ka no tiem četri bijuši uz ugunsgrēku dzēšanu, viens uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bijis maldinājums.

Plkst. 16.41 vakar tika saņemts izsaukums uz Gulbenes novada Stradu pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji un bēniņi 3m² platībā. Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst. 19.55.

Plkst. 18.27 tika saņemts izsaukums uz Rūjienas novada Vilpulkas pagastu, kur divstāvu mūra mājas dūmvadā dega sodrēji 2m² platībā. Ugunsgrēks tika nodzēsts plkst. 19.59.