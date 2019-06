Nākotnes realitāte – strādā jebkur

Vilciens sagaidīts. Piektdien Cēsīs no Rīgas iebrauca īpašs vilciens, tas vairākos vagonos veda cilvēkus, kas savu darbadienu pavada galvenokārt galvaspilsētā, bet šoreiz pierādīja, ka biroja darbu var veikt gan vilciena vagonā, gan jebkurā Latvijas vietā. Atbraucējus sagaidīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no labās). Foto: Jānis Gabrāns Piektdien Cēsīs no Rīgas iebrauca īpašs vilciens, tas vairākos vagonos veda cilvēkus, kas savu darbadienu pavada galvenokārt galvaspilsētā, bet šoreiz pierādīja, ka biroja darbu var veikt gan vilciena vagonā, gan jebkurā Latvijas vietā. Atbraucējus sagaidīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no labās).

Cēsis oficiāli pasludinātas par kustības “valsts#196” galvaspilsētu, aizvadītajā piektdienā ikgadējā akcijā “Strādā jebkur” pilsētā tika atklāta kustības vēstniecība.

“Strādā jebkur” ir “Micro­soft” organizēta akcija sešu gadu garumā, šogad radās ideja to pirmo reizi sarīkot ārpus Rīgas – Cēsīs, kas arvien aktīvāk cenšas ielauzties digitālo tehnoloģiju durvīs, kas ved uz nākotni. Pašvaldībā neslēpj, ka saskata lielu iespēju pilsētas attīstībā caur digitālajām zināšanām, prasmēm, tehnoloģijām, digitālo ekonomiku.

Jau rakstīts, ka piektdien no Rīgas uz Cēsīm devās vilciens, kurā bija īpašie vagoni, tostarp jaunu zināšanu un iedvesmas vagons, tajā pa ceļam pieredzē dalījās dažādi speciālisti. Šajos vagonos brīvu vietu nebija, un Cēsu stacijā izkāpa liels skaits interesentu.

Uzrunājot atbraukušos, novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs teica paldies visiem, kuri ieradušies, jo viņi samainījuši Rīgas biroju, kur viss zināms, pret Cēsīm, kur, iespējams, ne viss pazīstams: “Šis ir galvenais izaicinājums, būt Cēsīs, paraudzīties, kā dzīvojam, samainot standarta piektdienu Rīgā pret nestandarta piektdienu Cēsīs. Esmu pārliecināts, ka cilvēki var dzīvot, strādāt Cēsīs, audzināt bērnus šajā pilsētā, tajā pašā laikā radot produktus visai pasaulei.”

Pa ceļam uz pasākuma galveno norises vietu Rožu laukumā atbraucēji piestāja laukumiņā pie “Zvaigzne ABC”, lai svinīgi atklātu kustības “valsts #196” vēstniecību, kas ierīkota Pils ielā 4. Tā būs vieta, kur ikvienam apgūt prasmes un zināšanas digitālās identitātes attīstīšanai un mūžizglītības praktizēšanai datu tehnoloģiju laikmetā. Vēstniecības telpās plānots organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus, diskusijas, sniegt konsultācijas un attīstīt sadarbības projektus iegūto digitālo prasmju un zināšanu nostiprināšanai.

IT uzņēmuma “Squalio” vadītājs un “valsts#196” vēstnieks Sandis Kolomenskis “Druvai” pastāstīja, ka pirms dažiem mēnešiem tika parakstīts memorands par “valsts#196” izveidi, tagad ir atklāta vēstniecība: “Esam runājuši par prasmēm, ko cēsnieki varētu iegūt, lai būtu tikpat konkurētspējīgi kā cilvēki, kuri dzīvo Sanfrancisko, Ņujorkā vai Parīzē. Šī ir vēstniecība, kur tās darbinieki spēs ikvienam izskaidrot, kas ir tās digitālās prasmes, ko varētu iegūt, lai ceturtajā industriālajā revolūcijā varētu konkurēt visā pasaulē.”

Cēsīs jau regulāri notiek mācības, pulcējot līdz pat simts interesentiem, un šī būs vēl viena telpa, kur stāstīt par to, ko mācīties, kā mācīties, bet, pats svarīgākais, uzzināt, ko ar to visu iesākt, nebraucot prom no Cēsīm.

“Iespējams, tas būs sava veida magnēts, kas pilsētai piesaistīs iedzīvotājus, kuri gribēs mācīties un sasniegt savus sapņus. Moderno tehnoloģiju izmantošana ir vienīgais un pareizais ceļš, kā tikt uz priekšu un būt konkurētspējīgiem,” uzsvēra S. Kolomenskis.

Uz jautājumu, kāpēc virtuālai valstij vajadzīga reāla vēstniecība, viņš atzina, ka visi esam cilvēki, kam gribas sanākt kopā, apmainīties domām, emocijām: “Lai kā teiktu, ka mākslīgais intelekts valdīs pār pasauli, ir daudzas īpašības, ko tas nekad neaizvietos. Un vēlme satikties ir viena no tām. No šodienas Cēsis ir “valsts#196” galvaspilsēta, bet vēstniecības tiks atvērtas arī citur, tur, kur izskanēs vēlme iekļauties šajā iniciatīvā.”

Ne pārāk labvēlīgie laika apstākļi, smidzinošais lietutiņš nedaudz traucēja pasākuma norisei. Cilvēki meklēja telpas, kur patverties, tāpēc piedāvātājās iniciatīvās neiesaistījās tik daudzi, kā plānots. Arī diskusijai “Elastīgs darbs – vai tas der ikvienam?” klausītāju nebija daudz, iespējams, krietni vairāk sekoja līdzi interneta tiešraidē. Diskusijā tika runāts, kā paņemt labāko no tehnoloģijām ikdienas darbam, strādājot gan privātajā biznesā, gan valsts un pašvaldības iestādēs.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis norādīja, ka varam strādāt jebkur attiecībā pret savu darbavietu, bet šo saukli var pavērst arī citādi. Proti, varam strādāt no mums vēlamās vietas jebkurā darba vietā Latvijā un pasaulē.

Šo iespēju “Druvai” apliecināja Rožu laukumā satiktie Kristīne un Valters Riekstiņi, kuri pirms pāris gadiem pārcēlušies uz dzīvi Vaives pagastā un vada biznesu Rīgā. Viņi atzina, ka ir reāli strādāt mājās laukos, ja vien ir labs interneta pieslēgums. Kristīne strādā svešvalodu apmācību jomā, viņas darbs ir koordinēt svešvalodu mācības uzņēmumos Rīgā un citviet: “Ir tik jauki no rīta mierīgi pamosties, iedzert kafiju un tad pastrādāt, zinot, ka nav jāskrien uz biroju, jābaidās no sastrēgumiem, steigas. Tas ietaupa naudu, laiku un nervus.”

Arī Valters pārsvarā dienas pavada Vaives pusē, vien divas reizes nedēļā mēro ceļu uz Rīgu, kur satiekas ar personāla vadītāju, grāmatvedi, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus: “Kopš dzīvojam Vaivē, esam sapratuši, ka šāda iespēja – strādāt jebkur – ir liels ieguvums.”