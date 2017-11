Nākamgad skolēni un pensionāri Valmierā autobusos varēs braukt bez maksas

Ar nākamā gada 1.janvāri Valmieras pilsētas skolu skolēni varēs pilsētas sabiedriskajā transportā braukt bez maksas, bet pensionāri to varēs darīt no 1.marta, šodien domes sēdē lēma Valmieras pilsētas domes deputāti. Skolēni bez maksas braukt sabiedriskajā transportā varēs braukt jau no gada sākuma, uzrādot skolēna apliecību, savukārt pensionāri to varēs darīt divus mēnešus vēlāk, jo tiem ir nepieciešams izņemt speciālu karti, kas ļaus braukt par brīvu. Atvieglojumi attieksies uz visām pensionāru grupām.

Domes sēdē tika norādīts, ka pēc atvieglojumu piemērošanas Valmierā paliks nedaudz vairāk kā pusmiljons maksājošo klientu. Tāpat tika atzīmēts, ka gaidāmās izmaiņas segs Valmieras pilsētas pašvaldība.

Šobrīd skolēni, kas deklarēti vai faktiski dzīvo Valmieras pilsētā, uz mācību gada var iegādāties abonementa biļeti darba dienām ar 75% atlaidi un mēneša biļetei ar 50% atlaidi. Uz puscenu abonementa un mēneša biļetēm var pretendēt arī skolēni no Burtnieku novada, taču Kocēnu novada skolēniem abonementa biļetei ir 100% atlaide.

Mēnešbiļete braucieniem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā šobrīd maksā 26,4 eiro, bet abonementa biļete vienai nedēļai – seši eiro.