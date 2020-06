Muzikāls pārsteigums iedzīvotājiem

Pārsteigums. Viestura ielas daudzdzīvokļu namu kvartālā trešdienas vakarā iedzīvotāji saņēma muzikālu dāvanu, ko sniedza Zintis Žvarts, Romāns Vendiņš, Pēteris Liepiņš un Gundars Lintiņš. Foto: Dainis Sprancis Viestura ielas daudzdzīvokļu namu kvartālā trešdienas vakarā iedzīvotāji saņēma muzikālu dāvanu, ko sniedza Zintis Žvarts, Romāns Vendiņš, Pēteris Liepiņš un Gundars Lintiņš.

Šajā laikā, kad mūziku varam baudīt tikai ierakstos – audio vai video formātā -, mājokļu apsaimniekotājs, uzņēmums “CDzP” saviem klientiem Cēsīs sarūpējis patīkamu muzikālu pārsteigumu.

Trešdienas vakarā (20. maijā) brīvdabas koncerts notika Viestura ielas daudzdzīvokļu namu kvartālā, ceturtdien plānā divi koncerti – vispirms Akmens ielā, pēc tam Loka – Birzes ielā. Iedzīvotājus priecēja grupa “Jam Orchestra”, kurā muzicēja Zintis Žvarts, Romāns Vendiņš. Pēteris Liepiņš un Gundars Lintiņš. Raksta tapšanas brīdī laika apstākļi gan bija nejauki, pusdienlaikā Z. Žvarts atzina, ka vēl grūti prognozēt, vai izdosies uzstāties: “Jau muzicēšanu Viestura ielas kvartālā patraucēja lietus. Vispirms nācās attālināt koncerta sākumu, jo vajadzēja pārlaist lietus mākoni. Tad sākām, bet vēlāk atkal pārsteidza lietus ar krusu, tas bija īsts muzikālais rokenrols, jo turpinājām spēlēt!”

Koncertu idejas autors, SIA“CDzP” valdes loceklis Ģirts Beikmanis saka, ka ar tiem viņi vēlas ikvienam nodot skanīgu paldies par pacietīgu ierobežojumu ievērošanu, kā arī atbalstīt mūziķus.

“Ideja radās, kad medijos pamanīju informāciju, ka Ventspilī notiek muzicēšana pagalmos, par līdzīgiem koncertiem bija dzirdams arī citur. Tas saslēdzās kopā ar informāciju, ka šobrīd mūziķi nonākuši neapskaužamā situācijā, jo ir bez darba, tātad bez ienākumiem. Nolēmu, ka arī mēs Cēsīs varam kaut ko līdzīgu sarīkot, iepriecinot iedzīvotājus un nedaudz atbalstot mūziķus. Piezvanīju Zintim Žvartam, kurš apņēmās noorganizēt mazu grupiņu, tā tapa koncerts “Atvērsim logus un priecāsimies kopā”, stāsta Ģ. Beikmanis.

Lai arī koncertu Viestura ielas kvartālā traucēja lietus, tas sagādāja pozitīvas emocijas klausītājiem. Ģ. Beikmanis stāsta, ka koncertiņiem tiek meklētas vietas, lai mūziku cilvēki var baudīt, skatoties pa logu, stāvot balkonā, nenākot uz notikuma vietu. Šie nav īpaši organizēti pasākumi, jo iedzīvotāji par to uzzina īsi pirms sākuma.

“Redzams, ka cilvēki ievēro distancēšanos,” atzīst Ģ. Beikmanis. “Uzsaukumos, kas parādās mazu brīdi pirms koncerta, aicinām baudīt priekšnesumu, skatoties pa logu, balkonu, ja to nevar un jānāk pagalmā, aicinām ievērot distancēšanos un komunicēšanu ti­-kai ar acu skatieniem. Tāpēc uzņēmuma feisbuka profilā tiek nodrošināta tiešraide, lai tie, kuri netiek ārā vai dzīvo citā kvartālā, var redzēt priekšnesumu attālināti.”

Zintis Žvarts atzīst, ka, pēc ilgākas pauzes atkal muzicējot, sajūtas bijušas interesantas: “Kopš pauzes iestāšanās tiešām nekas nebija darīts, un kādu brīdi bija jāskatās, kā smadzenes iet kopā ar pirkstiem, to veiklību. Bet, kad viss nostājas savās vietās, tad ir lieliski. Bija patīkami saņemt aicinājumu no Ģirta Beikmaņa, uzrunāju kolēģus, ar ko gadiem esam muzicējuši, un atkal baudījām kopā spēlēšanas prieku. Spē­lēšana klātienē dod citas emocijas, un to dzīvo muzicēšanas enerģiju gribas sajust gan klausītājiem, gan mūziķiem. Cerams, ka šis būs kā labs starts, lai muzicēšana notiktu regulāri.”

Ģ. Beikmanis, taujāts par koncertu turpināšanu, norāda, ka ieceres ir, viss atkarīgs no iespē-jām: “Esmu uzrunājis vēl kādus mūziķus, iespējams, būs koncerti vēl citos kvartālos, bet to rādīs laiks.”