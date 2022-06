Muzejs par ārstniecības augiem

Jauns muzejs. Ziemeļu dabas medicīnas muzeja vadītāja Liāna Aldiņa jau rīt gaidīs interesentus jaunajā muzeja, kurā piedāvā plašu informāciju par dabā sastopamajiem ārstniecības augiem. Foto: Jānis Gabrāns Ziemeļu dabas medicīnas muzeja vadītāja Liāna Aldiņa jau rīt gaidīs interesentus jaunajā muzeja, kurā piedāvā plašu informāciju par dabā sastopamajiem ārstniecības augiem.

Jau rīt Cēsīs durvis vērs jauns muzejs – Ziemeļu dabas medicīnas muzejs, ko Cēsu pilsmuižas klētī izveidojis Vides risinājumu institūts.

Tā ekspozīcijā būs ziemeļu reģionu ārstniecības augi un to izmantošana veselības aprūpē senatnē, pieprasījums mūsdienās un inovatīvas attīstības iespējas nākotnē.

Stāstot par muzeja izveidošanas ieceri, institūta komunikāciju speciāliste Ieva Vītola uzsver, ka ārstniecības augu zinātniskā izpēte ir viena no institūta darbības nozarēm, kam veltīta liela uzmanība: “Papildu stimulu muzeja izveidei deva darbošanās projektā “GrassLIFE”, kurā uzsvars likts uz dabisko pļavu atjaunošanu. Pie­dalāmies šajā projektā kopā ar Latvijas Dabas fondu, un mūsu darbības virziens ir saistīts ar ārst­niecības augiem. Liela daļa ārst­niecības augu nāk no dabiskajiem zālājiem, saglabājot un atjaunojot dabiskās pļavas, nodrošinām dabas daudzveidību, kas ļauj vākt kvalitatīvā vidē arvien vairāk ārstniecības augu. Dabiskā pļavā sastopams līdz 50 sugu augu. Arī muzeja izveide daļēji finansēta no projekta līdzekļiem.”

Ziemeļu dabas medicīnas muzejā ārstniecības augu vērtīgās īpašības atklātas cilvēka orgānu sistēmas skatījumā. Līdztekus pamatinformācijai un aizraujošiem faktiem par katras orgānu sistēmas darbību aprakstīti arī konkrēto organisma funkciju nodrošināšanai noderīgākie augi. Ekspo­zīcijas saturu veidojuši Vides risinājumu institūta pētnieki, kas pārstāv tādas nozares kā fitoķīmija, bioloģija, botānika un agronomija. Satura izveidē piedalījies arī Tartu Universitātes Farmācijas institūta farmakognozijas profesors Ains Rāls.

Muzeja vadītāja Liāna Aldiņa, kura pēc profesijas ir farmaceite, stāsta, ka šis būs izglītojošs, ne izklaidējošs muzejs. Tā auditorija varētu būt cilvēki, kuriem interesē ārstniecības augi, kurus interesē alternatīva ķīmiskajiem zāļu preparātiem, tie, kuri vēlas uzzināt par ārstniecības iespējām, ko sniedz daba mums. Ar šo ekspozīciju Vides risinājumu institūts vēlas izglītot sabiedrību, veicināt augu lietošanu veselības uzturēšanā.

“Tas aktuāli arī tāpēc, ka cilvēki joprojām turpina koncentrēties pilsētās, arī bērni vairāk dzīvo, mācās pilsētās, laika periods, ko viņi pavada laukos, ir mazāks, līdz ar to samazinās informācijas apjoms par dabas devumu veselībai, ko bērns augot iemācās no vecākiem, vecvecākiem. Kad augu es, tas jau nav nemaz tik sen, brīvo laiku vasarā pavadīju, skraidot pa piemājas pļavu. Vecvecāki mani iepazīstināja ar augiem, pastāstīja par to noderību, tagad situācija mainās, informācijas pārnese vairs tik intensīvi nenotiek. Šis muzejs varētu censties aizpildīt robu,” stāsta L. Aldiņa.

Vides risinājumu institūta veiktā aptauja liecina, ka ārstniecības augus ikdienā lieto 70 procenti Latvijas iedzīvotāju un katrs trešais tos ievāc pats, vairāk ārst­niecības augu ikdienā lieto tie, kuri bērnību pavadījuši vai šobrīd dzīvo laukos.

L. Aldiņa norāda, ka ekspozīcijā redzamā informācija balstīta pētījumos, pārbaudītās zināšanās: “Muzejā varēs iepazīties ar zināšanām, kas zinātniski ir pārbaudītas un akceptētas. Var teikt, ka šajā ekspozīcijā institūts atver savu zināšanu bagāžu sabiedrībai, te tiks eksponēta mūsu zinātnieku gadiem krātā pieredze, ar kuru ir vērts dalīties. Vēlamies informēt arī par to, ka ne jau viss, ko dabā iegūstam, ir derīgs, iespējams, kaut kas pat ir bīstams, tāpēc svarīgi zināt, ko drīkst, ko nedrīkst lietot, cik lielās devās lietot. Ekspozīcijā arī stāstīsim, ka dažādas viena auga daļas tāpat kā dažādi pagatavoti konkrētā auga preparāti var palīdzēt atšķirīgām kaitēm. Recepšu un pielietojumu ir ļoti daudz, jo, piemēram, ārst­nieciskais efekts, dzerot tēju vai veicot inhalāciju, tomēr ir atšķirīgs.”

Viņa arī norāda, ka tautas medicīnā zināmais par dažādu ārst­niecības augu lietošanas veidiem un veselības problēmām, pie kurām to vai citu preparātu lietot, atšķiras no tā, kas zinātniski pierādīts.

A. Vītola atklāj, ka muzeja mērķis ir sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem par ārstniecības augiem, kas var rasties pēc ekspozīcijas apskates. Atbildes palīdzēs rast muzeja vadītāja ar farmaceites izglītību, jo plānots, ka L. Aldiņa lielākoties būs

sastopama uz vietas.

Muzeju varēs apmeklēt vasaras sezonā no trešdienas līdz svētdienai.