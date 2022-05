Mūsu jaunie volejbolisti izcīna čempionu titulu

Čempioni. Cēsu pilsētas Sporta skolas/ Siguldas Valsts ģimnāzijas U-19 grupas volejbolisti ieguva Latvijas čempionu titulu, finālā ar 3:2 pieveicot Daugavpils Sporta skolas I komandu. Foto: Artūrs Stiebriņš Cēsu pilsētas Sporta skolas/ Siguldas Valsts ģimnāzijas U-19 grupas volejbolisti ieguva Latvijas čempionu titulu, finālā ar 3:2 pieveicot Daugavpils Sporta skolas I komandu.

Ar sīvā piecu setu cīņā izcīnītām Latvijas jaunatnes volejbola čempionāta zelta medaļām U19 grupā no finālposma atgriezušies Cēsu pilsētas Sporta skolas/ Siguldas Valsts ģimnāzijas (CPSS/ Siguldas VĢ) volejbolisti. Finālā Ģirta Mārtiņsona, Laura Iecelnieka un Normunda Šultes trenētā komanda ar 3:2 pārspēja Daugavpils sporta skolas I komandu.

Pēc divām saraustītām, neizspēlētām sezonām šogad notika gan Latvijas kausa izcīņa, gan jaunatnes čempionāts. Kausa izcīņā komanda, nespēlējot labākajā sastāvā, ieņēma 5.vietu.

Jaunatnes čempionātā savā grupā komanda ieņēma pirmo vietu, kas garantēja vietu finālposma labāko sešniekā. Priekšsa­cīkstēs komanda aizvadīja trīs spēles, visās svinot uzvaru ar vienādu rezultātu 3:1. Pārspēta Daug­avpils BJSS 2. komanda (25: 22; 23:25; 25:13; 25:19), Talsu novada Sporta skola/Dundaga (19:25; 27:25; 25:16; 25:11) un arī Rīgas Volejbola skola (25:22; 25:22; 29:31, 25:22).

Finālā sešas komandas tika sadalītas divās grupās, vispirms aizvadot apļa turnīru. CPSS/ Siguldas VĢ volejbolisti pirmajā spēlē pieveica Dienvidkurzemes Sporta skolas komandu, bet otrajā apakšgrupas spēlē uzveica arī Kuldīgas Sporta skolas komandu, ieņemot pirmo vietu. Atbilstoši nolikumam grupu uzvarētāji savā starpā cīnījās par zeltu, un pretī stājās vecuma grupas favorīti, Daugavpils Sporta skolas pirmā komanda. Mūsu komandas treneris Ģirts Mārtiņsons atzina, ka tik saspringta spēle viņa trenera praksē laikam bijusi pirmo reizi: “Trešo setu uzdāvinājām pretiniekam, no 24:20 izlaidām uzvaru, bet izšķirošajā, piektajā, setā viņi mums to “atdeva” atpakaļ. No rezultāta 9:14 spējām uzvarēt setu 18:16 un arī visu spēli 3:2. Sākot čempionātu, medaļas bijām plānojuši iegūt, bet laikam ne zelta, jo Daugavpils komandā spēlē četri U20 valsts izlases spēlētāji. Tas bija ļoti respektējams pretinieks.”

Treneris neslēpj, ka sabiedrotā bijusi veiksme, bet, kā zināms, veiksme mīl stiprākos. Tāda spēles galotne parāda, ka nedrīkst padoties pat šķietami bezcerīgās situācijās. Komandai izdevās atspēlēt piecas mačbumbas, izvirzīties vadībā un rezultātā svinēt uzvaru. Zelta punktu ar neatvairāmu gremdi uzbrukumā izcīnīja viens no komandas jaunākajiem spēlētājiem – Matīss Šalkovskis.

“Daugavpils komanda bija favorīti, tāpēc pirms spēles puišiem teicām, ka šī spēle ir jāizbauda. Īpaši tiem trim, kuriem tā bija pēdējā spēle sporta skolas komandā. Varbūt tieši tas, ka nebija spiediena par katru cenu uzvarēt, ļāva spēlēt brīvāk. Puišiem izdevās ļoti labi noturēt servju uzņemšanu, kas ļāva vieglāk veidot uzbrukumus,” saka treneris.

Pretinieka serves uzņemšana svarīga, lai rezultatīvi uzbruktu, bet ne mazāk svarīgi arī pašiem veiksmīgi servēt, apgrūtinot pretinieku uzbrukumus. Treneris uzteic vienu no jaunākajiem komandas spēlētājiem Rinaldu Sirmo, kurš uz serves līnijas stājās pie rezultāta 9:14 pēdējā setā: “Teicu, lai riskē, Rinalds pārservēja ļoti veiksmīgi, guvām punktu, tas deva pavisam nelielu cerību stariņu. Patiesībā tā ir ļoti liela atbildība puisim, spēlējot pret trīs gadus vecākiem spēlētājiem. Veiksmīgi pārservēt tik atbildīgā brīdī vairākas serves pēc kārtas, tas parāda noturību un raksturu. Šī uzvara ir smagu treniņu rezultāts, kas apliecina, ka ar darbu var panākt visu, un arī māca nepadoties pat bezcerīgos brīžos. Paldies komandai par fantastisko sniegumu un lielisko panākumu!”

Par labāko komandā tika atzīts Gustavs Auziņš. Kopā ar viņu uzvaru kaldināja: komandas kapteinis Klāvs Vilde, Daniels Žukovskis, Reinis Vasiļevskis, Matīss Šalkovskis, Dāvis Martins Vēvers, Maksis Biezbārdis, Kārlis Jaunndžeikars, Rinalds Sirmais, Niks Šmits, Dāvids Jansons. Komandas treneri Ģirts Mārtiņ­sons, Lauris Iecelnieks, Nor­munds Šulte.