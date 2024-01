Mūsu biatloniste startēs jauniešu Olimpiskajās spēlēs

Cēsu Sporta skolas audzēkne, biatloniste Stella Bleidele (trenere Anžela Brice) izcīnījusi ceļazīmi uz Pasaules jauniešu olimpiskajām spēlēm, kas no 19.janvāra līdz 1.februārim notiks Korejā.

Lai iekļūtu Latvijas izlasē, biatlonisti aizvadīja četras sacensības, divas Imatrā (Somijā) un divas Otepē (Igaunijā), no tām tika vērtēti trīs labākie rezultāti. Viss noskaidrojās pēdējā sacensību dienā Otepē 7,5km masu startā, kur Stella finišēja sestajā vietā, bet bija labākā no Latvijas biatlonistēm, kuras pretendēja uz vietu izlasē. Tas ļāva nodrošināt ceļazīmi uz Koreju. Pavisam mūsu valsti pārstāvēs seši jaunie biatlonisti no Cēsīm, Madonas un Talsiem.

Trenere A. Brice saka, ka cīņa par ceļazīmi izvērtusies nopietna, lai arī sākumā domāts, ka būs daudz vieglāk: “Kaut kas pirmajās sacensības negāja ar šaušanu, varbūt satraukums, bet pēdējās sacensībās Stella startēja ļoti labi, pelnīti iekļūstot izlasē! Stella apliecināja, ka Latvijā ir starp savas grupas līderēm.”

Jāatzīmē, ka Stella ir vienīgā no Cēsu Sporta skolas, kas iekļuva izlasē. Vairāki mūsējie sacentās par ceļazīmi arī distanču slēpošanā, taču neveicās. Viens no iespējamiem pretendentiem bija Rūdolfs Raudziņš, bet biatlonā varēja startē tikai 2006. – 2007.gadā dzimušie, viņš ir gadu jaunāks. Tāpēc Rūdolfs pieteicās distanču slēpošanā, kur varēja startēt arī viņa gads, taču, kā saka trenere, ir grūti sacensties ar divus gadus vecākiem konkurentiem. Atlases kopvērtējumā viņš palika ceturtais, bet uz Koreju brauc divi labākie.

Latvijas jaunie biatlonisti uz Koreju dosies 14.janvārī, jau 19.janvārī pirmais starts. Diemžēl treneru korpusā nebūs neviena no Cēsīm. “Tur izveidojās dīvaina situācija,” stāsta A. Brice. “Federācijā lēma ņemt treneri no Daugavpils, lai arī neviens viņa audzēknis nav iekļuvis izlasē. Tas nav pareizi, jo šādās sacensības ir svarīgi, ka treneris pazīst audzēkņus, zina, ko var sagaidīt. Tagad atliks mums dot Stellai padomus attālināti.” Jauniešu olimpiskās spēles notiek reizi četros gados, šogad tajās piedalīsies jaunieši vecumā no 15 līdz18 gadiem vairāk nekā no 80 pasaules valstīm.