Mūspuses jaunie uzņēmēji atrod veiksmīgas idejas

Valmieras biznesa inkubatora vadītājs Jānis Kļaviņš (no kreisās), laureāte - Gada balvas saņēmēja - Iveta Sproģe, Valmieras biznesa inkubatora projektu vadītāja Laura Zvaigzne un Valmieras biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Juris Čeičs. Foto: no albuma

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubatora Gada balvas ceremonijā desmit apbalvoto topošo un jauno uzņēmēju vidū bija arī četri vēsturiskā Cēsu rajona novadu pārstāvji.

Svinīgajā pasākumā, kas notika Valmierā, tika godināti uzņēmēji, kas šogad sekmīgi darbojušies Valmieras biznesa inkubatorā. Ar ovācijām un aplausiem apsveica arī mūspuses uzņēmējus, kas saņēma balvas: Cēsu uzņēmumu SIA “Drošais plecs”, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, SIA “Latnature” no Raunas, kas ražo veselīgus pārtikas izstrādājumus, SIA “Duck Woodworks” no Cēsīm- uzņēmums, kas savu atpazīstamību ieguva ar koka dēlīšiem virtuvei, kurus daži labprātāk glabā sekcijā aiz stikla, lai nesasmērējas, un Zani Hājeku no Pārgaujas novada, kura piedāvā ajūrvēdas masāžas pakalpojumus. Taču ar Biznesa inkubatoru saistīti vēl vairāki mūspuses uzņēmēji, jo no vēsturiskā Cēsu rajona novadiem apbalvojumam dažādās nominācijas pavisam bija izvirzīti 16 pretendenti.

Vairāki uzņēmēji atzina, ka biznesa inkubators ir pirmais pakāpiens ceļā uz panākumiem, jo ietver sevī radošu un uz attīstību vērstu atbalstu, neatsveramus padomus biznesa idejas ilgtspējai.

“Kursi, lekcijas, biznesa plāna analīze un individuāla pieeja, ko sniedz Valmieras biznesa inkubatora komanda, ir vērtīgi ieguvumi visai dzīvei. Tādas zināšanas nevar apgūt pat skolas solā, bet pašam, bez pieredzes laužoties brīvajā tirgū, var nākties piedzīvot smagas neveiksmes. Būdams nepieredzējis uzņēmējs, visbiežāk pat neiedomājies visus riskus, ar kādiem sastapsies. Šajā ziņā biznesa inkubatori ir lieliska platforma, jo pieredzējuši profesionāļi draudzīgi un saudzīgi norāda, kam jāpievērš īpaša uzmanība un kam virzībā ir sekundāra nozīme,” uzskata SIA “Latvijas ķiploks” dibinātājas un inkubatora dalībnieces Inese Krūklīte un Sintija Rude.

Laureātes Ivetas Sproģes soci­ālās uzņēmējdarbības ideja biznesa inkubatora vadību esot pat iedvesmojusi, tā vadītājs Jānis Kļaviņš ir pārliecināts, ka šim uzņēmumam ir liels nākotnes potenciāls un cēls mērķis. I. Sproģe ne mirkli neesot šaubījusies par sava uzņēmuma dibināšanu un, vērojot straujo sabiedrības novecošanos, prognozēts, ka SIA “Drošais plecs” jau tuvākajos gados būs brīnišķīgs veiksmes stāsts.

“Mana uzņēmējdarbības vīzija iekļauj sociālo atbalsta pakalpojumu sniegšanu pensionāriem vai cilvēkiem ar veselības problēmām, par kuriem tuvinieki Cēsīs nevar parūpēties. Līdz idejai nonācu, balstoties personiskā pieredzē. Pašlaik jūtos nedaudz apsteigusi laiku, jo sirmgalvji, kuri ir mana pakalpojuma saņēmēji, mentāli nav gatavi maksāt par manu rūpību, uzmanību un gādību, taču faktiskie pakalpojuma pircēji ir viņu bērni, kuriem ir svarīgi, lai viņu vecāki ir aprūpēti, izvesti pastaigāties, aizvesti pie ārsta, līdz veikalam vai sakopt tuvinieku kapu kopiņas. Šajā stundas likmē nav iekļauta tikai zupa un maizes rika, te ir attieksme un gādība. Sabiedrība ļoti strauji noveco, bet jaunie strādā, nereti ir tālu projām, un kas zina, vai atgriezīsies, tāpēc šī atbalsta forma ir nākotnes uzņēmējdarbības brīvā niša, jo ne jau Sama­riešu organizācija vai sociālie die­nesti visu atrisinās, visur paspēs un spēs iedziļināties. Vien­mēr esmu bijusi algota darbiniece, bet, pateicoties biznesa inkubatora piedāvātajām iespējām, kā arī finansiālam atbalstam, ticu sev un savai idejai,” saka I. Sproģe.

Valmieras biznesa inkubatora projektu vadītāja Laura Zvaigzne domā, ka ikvienam, kuram ir biznesa ideja, ir vērts pamēģināt saprast, vai ideja ir dzīvotspējīga, meklēt sevī uzņēmēja gēnu pirms­inkubācijas periodā, kas ir sešus mēnešus ilgs. “Pieteikties var visu gadu. Šajā laikā cilvēkam pie mums ir iespēja bez maksas apmeklēt mārketinga stratēģijas lekciju ciklu un daudzus citus izglītojošos pasākumus, mācības, kas saistītas ar uzņēmējdarbību. LIAA Valmieras biznesa inkubatorā mācības inkubācijas un pirmsinkubācijas klien­tiem notiek kopā, tā ir lieliska iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošiem, uzzināt daudz vairāk viedokļu par savu ideju un gūt ne tikai emocionālu atbalstu, bet arī sadarbības partnerus, lai attīstītu ieceri vai radītu kādu jaunu produktu un pakalpojumu. Nereti mūsu klienti saka – ģimenē vai draugu lokā pastāv uzskats, ka nav jēgas cīnīties, jo vieglāk ir strādāt algotā darbā. Pie mums ir vide, kas atbalsta un nenopeļ. Pie mums var izmantot bezmaksas koprades telpu, kurā, kopā strādājot, dažkārt dzimst jaunas idejas un topošie jaunie uzņēmēji ikdienā viens otram sniedz padomus vai apmainās ar jauniegūtu informāciju.

Pats pēdējais, ko vēlos piebilst – pie mums viss ir bez maksas. Vienīgais, ko prasām no cilvēkiem, – ir patiesi strādāt un attīstīt savu ideju, turklāt dažas no iecerēm ir ne vien dzīvotspējīgas, bet arī ar lielu eksporta potenci­ālu,” tā L. Zvaigzne.

Valmieras mērs Jānis Baiks veltīja labus vārdus tieši vēsturiskā Cēsu rajona jaunajiem uzņēmējiem, aicinot pārējo sabiedrību mācīties no tik uzņēmīgiem kaimiņiem, jo no mūspuses inkubatorā reģistrēts vairāk dalībnieku nekā no Valmieras un tās apkārtnes.

Patlaban inkubācijas periodā ir 16 uzņēmumi, no kuriem seši ir Cēsu un divi Raunas uzņēmumi. Pirmsinkubācijas periodā (sešu mēnešu līgums) ir 16 fiziskas personas, no kurām trīs ir cēsnieki un trīs no Cēsu rajona – Veselavas, Raunas un Taurenes. Nākamā uzņemšana inkubācijā plānota pavasarī, kad ar uzņemtajiem dalībniekiem tiks slēgti sadarbības līgumi uz četriem gadiem.