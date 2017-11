Mūsējie svētku parādē

Foto: Marta Martinsone-Kaša

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Rīgā, 11.novembra krastmalā, notiks Latvijas un tās sabiedroto bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas pakļautības iestāžu un Jaunsardzes vienību militārā parāde.

Aizsardzības ministrija informē, ka šī būs vērienīgākā parāde kopš neatkarības atgūšanas. Tajā piedalīsies vairāk nekā 1000 karavīru, zemessargu, robežsargu, policistu, ugunsdzēsēju un jaunsargu, un šogad kupli būs pārstāvēta arī Cēsu puse. Ierindā soļos NBS Instruktoru skolas personālsastāvs ar skolas komandieri Vasiliju Gračovu priekšgalā. Zemessardzes 2.brigādi šogad pārstāvēs 27.kājnieku bataljons. Bataljona komandieris Rolands Moļņiks pastāstīja, ka ierindā soļos apmēram 40 zemessargi gan no Cēsīm, gan Limbažiem: “No katras rotas piedalīsies noteikts skaits zemessargu, lai pārstāvēti būtu visi.”

Iespēja soļot 18.novembra svinīgajā parādē Zemessardzes bataljoniem nav katru gadu, izvēle notiek rotācijas secībā, lai katrs bataljons ik pa noteiktam laikam būtu pārstāvēts.

“Mēs labāk būtu gribējuši soļot nākamgad, kad parāde būs veltīta valsts simtgadei, bet mūsu kārta pienāca šogad,” ar smaidu piebilda R. Moļņiks.

Parādē būs pārstāvēta arī Jaunsardze, viņu vidū arī septiņi no Cēsu novada jaunsargu vienības (instruktori Guntars Nor­buts, Arnolds Bahmanis). Vie­nam no viņiem – Ivo Markovam, kurš mācās Cēsu Profesionālajā vidusskolā -, ticis gods nest Jaunsardzes karogu. Jaunsardzes 3. novada nodaļas vadītāja Zita Rukšāne teica, ka novadam šogad ir gods pārstāvēt karoga grupu un no visiem pretendentiem izvēlēts I. Markovs: “Kopumā ierindā soļos 33 jaunsargi, lai iekļūtu starp viņiem, bija jāiziet nopietna atlase. Jaunsardzes 3. novada instruktori izvirzīja 65 jauniešus, kuri demonstrēja prasmes soļošanā ierindā, un 33 no viņiem tika dota iespēja piedalīties parādē.”

Parādi noslēgs Latvijas un sabiedroto spēku, kā arī Valsts policijas un Valsts robežsardzes bruņojuma, tehnikas un transporta demonstrējums, kurā lidojumam labvēlīgos laika apstākļos būs redzami dažādu spēku helikopteri, kā arī NATO iznīcinātāju vienība, kas veic patrulēšanas operāciju Baltijas valstu gaisa telpā un izvietota Lietuvas Gaisa spēku aviācijas bāzē Šauļos.