Mums vajag domu lidojumu

Dienu pirms jaunā mācību gada sākuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores amatā apstiprināta Ina Gaiķe.

Pirms apstiprināšanas Cēsu novada domes ārkārtas sēdē deputāte Inga Cipe vēlējās zināt par ģimnāzijas kora nākotni: “Šis ir viens no labākajiem skolēnu koriem Latvijā, bet, cik zināms, kora diriģente uzrakstījusi atlūgumu.”

I. Gaiķe norādīja, ka ir ļoti laba ziņa: “Skolotāja Ilga Šķendere piekrita arī šajā mācību gadā vadīt gan kori, gan mūzikas stundas Cēsu Valsts ģimnāzijā! Skaidrs arī tas, ka koris piedalīsies Dziesmu svētkos nākamajā vasarā.”

Deputātiem vairāk jautājumu pretendentei nebija, izskanēja tikai laba vēlējumi. I. Gaiķe amatā tika apstiprināta vienbalsīgi.

Šajā vasarā lēmumu atstāt amatu pieņēma ilggadējā ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa. Uz vakanto amatu tika izsludināts konkurss, un, kā domes sēdē informēja pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, saņemti pieteikumi no trim pretendentiem. Pēc pārrunām uz direktores amatu tika virzīta Ina Gaiķe, kura pēdējos divus gadus bija ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā. Viņa ir latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Atbildot uz “Druvas” jautājumu, cik viegli nācis lēmums kandidēt uz šo amatu, I. Gaiķe neslēpj, ka viņai vajadzējis iedrošinājumu: “Vispirms to sniedza bijusī ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa, sakot – tu to noteikti varēsi! Viņa man uzticējās jau no pirmās dienas, kad 2006.gadā sāku strādāt Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tieši Gunta Bērziņa mani uzaicināja strādātā šajā skolā. Lē­muma pieņemšanā svarīgs bija arī kolēģu atbalsts, kuri teica, ka viņi mani redz šajā amatā.

Tā ir īpaša atbildība strādāt par skolotāju skolā, ko esmu absolvējusi, toreiz tās nosaukums bija Cēsu 1.vidusskola, bet jo īpašāka atbildība ir vadīt šo skolu, jo skola ir ar vārdu, prestižu. Neliegšu, ka nedaudz bailes ir, bet esmu tam gatava, jo aiz manis ir tik lielisks, spējīgs un profesionāls kolektīvs.”

Pēdējos divos gados bijusi direktores vietniece izglītības jomā, bet, kā norāda I. Gaiķe, būt direktoram ir cits līmenis, cita atbildība: “Vietnieks ir neredzamā darba darītājs, kurš ļoti daudz koriģē to, ko nedara direktors. Tāpēc apzinos, ka man būs ļoti daudz jāmācās, bet, kā teicis Alberts Ein­šteins, ja reiz esi uzkāpis uz divriteņa, jāturpina mīties un jānotur līdzsvars.”

Direktorei pienākumus nāksies sākt pildīt laikā, kad ģimnāzijas ēka beidzot piedzīvo ilgi gaidīto remontu. Arī domes sēdē izvērtās diskusijas par Cēsu Valsts ģimnāzijā notiekošajiem remontiem un to ietekmi uz mācību procesu. I.Gaiķe norāda, ka tas neietekmēs mācību gaitu: “Esmu piedalījusies vairākās būvsapulcēs, izstaigājusi putekļainos gaiteņus, klašu telpas, esmu sapratusi, kas ir darāmie darbi. Neredzu tos kā apgrūtinājumu skolas darbam. Saprotu, ka skolēnu vecākiem ir bažas par putekļiem, jo tos pēc būvniecības procesa nevar uzreiz iztīrīt. Aicinu vecākus nākt uz skolu runāt, varbūt kāds bērns nedēļu var mācīties attālināti.”

Klašu telpās jaunieši ies 6.septembrī, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir garāks brīvlaiks. 1.septembrī mācību gads sākas ar svinīgo pasākumu sporta kompleksā. Nākamajā dienā nebūs ierastās mācību stundas, bet brīvā dabā plānota tikšanās ar klašu audzinātājiem, 5.septembrī notiks sporta diena, lai jau 6.septembrī sāktu pilnvērtīgas mācības klasēs.

Visu vasaru ģimnāzijas ēkā notika remonti, izbūvējot ventilācijas sistēmu, būvdarbi tikko pabeigti, notiek telpu tīrīšana. Domes sēdē no deputātiem izskanēja jautājumi, kāpēc pašvaldība nesameklēja piemērotas telpas pagaidu mācību procesam, kamēr ģimnāzijā turpinās būvdarbi.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš – Eglītis skaidroja, ka jau ar iepriekšējo ģimnāzijas direktori spriests, kā rīkoties, lai skola pēc iespējas ilgāk varētu strādāt vienā ēkā: “Nodrošināt mācību procesu ēkās, kas izkaisītas pa visu pilsētu, ir ļoti sarežģīti. Tāpēc bija redzējums, ka ventilācijas izbūves darbi tiks pabeigti līdz šim mācību gadam, lai pirmajā pusgadā mācības notiktu ģimnāzijas telpās, bet 2023. gada janvārī, sākoties nākamajai būvdarbu kārtai, skolai būs atrastas pagaidu telpas.”

Arī izpilddirektore L. Bukovska, kura piedalās būvsapulcēs par skolas remontiem, informēja, ka kopā ar būvniekiem secināts – pirmajā pusgadā mācības telpās var notikt: “Plānotie būvdarbi 5.septembrī būs pabeigti, atliks tikai nelieli darbi bēniņos, kas neietekmēs mācību procesu.”

Jaunā ģimnāzijas direktore, stāstot par pedagogu nodrošinājumu, atklāj, ka vēl augustā bijušas dažas vakantas vietas, bet nedēļu pirms 1.septembra visu izdevies nokomplektēt, kolektīvam pievienojušies ļoti augstas kvalifikācijas profesionāļi.

Jautāta, vai 1.septembra svētku uzruna jau uzrakstīta, I. Gaiķe atklāj, ka vispirms gaidījusi deputātu lēmumu, uzruna tapšot pēc tam: “Droši vien tajā būs vēlējums par domu lidojumu. Mums vajag domu lidojumu, vajag labo domu lidojumu, lai nekas slikts nespētu to pārmākt!”