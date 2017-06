Mirst, vadot auto; citviet – iebrauc veikala sienā

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 9. līdz 12. jūnijam, saņemta informācija par 291 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 43 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 96 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 46 nodarījumi pret īpašumu. Aizvadītajās brīvdienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti arī 37 ceļu satiksmes negadījumi. Sešos no tiem saņemta informācija par deviņiem cietušajiem, taču vienā no negadījumiem – par vienu bojāgājušo. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 19 vadītāji, no kuriem 10 bija velosipēdisti. Noformēti 357 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 170 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, par ko informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

9.jūnijā pulksten 15:20 Limbažu novadā, Umurgas pagastā, autoceļa Kocēni – Limbaži – Tūja 34. kilometrā, 1942.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu „Volkswagen Golf”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Vadītājs miris pirms ceļu satiksmes negadījuma. Policija noskaidro notikušā apstākļus. Uzsākts kriminālprocess.

9.jūnijā pulksten 11:39 Madonas novadā, Madonā, pa Rūpniecības ielu, 1968.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu „Volvo”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā bija 2,48 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

9.jūnijā pulksten 20:56 Valmierā, G. Apiņa ielā, 1949.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu „Volkswagen Polo”, uzbrauca 1969.gadā dzimušam vīrietim, kurš šķērsoja gājēju pāreju un kuram rokās atradās 2015.gadā dzimis bērns. Bērns nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Dzīvībai briesmas nedraud. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

10.jūnijā pulksten 21:11 Burtnieku novadā, Burtnieku pagastā, 1974.gadā dzimis vīrietis vadīja kvadriciklu „Yamaha” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā bija 2,81 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.jūnijā pulksten 15:10 Jaunpiebalgā, Meža ielā, notika sadursme starp 1969.gadā dzimuša vīrieša vadīto automašīnu „Volkswagen” un 1977.gadā dzimuša vīrieša vadīto motorolleru „Honda”. Ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja motorollera pasažiere, 2010.gadā dzimusi meitene, bet cieta 1978.gadā dzimusi sieviete, kā arī transportlīdzekļa vadītājs. Abi cietušie nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

10.jūnijā pulksten 20:32 Gulbenes novadā, Stradu pagastā, autoceļa Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža 6. kilometrā, 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu „Opel Vectra” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā bija 3,21 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.jūnijā pulksten 20:12 Valmierā, Rīgas ielā, 1959.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu „BMW”, netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā iebrauca veikala sienā. Bojāta ēkas siena un automašīna. Vadītāja atteicās no medicīniskās palīdzības. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

11.jūnijā pulksten 19:35 Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 27. kilometrā, notika sadursme starp 1987.gadā dzimuša vīrieša vadīto automašīnu „Volkswagen Caravelle” sakabē ar piekabi un 1997.gadā dzimušas sievietes vadīto automašīnu „Škoda Octavia”. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas „Škoda” vadītāja un pasažiere, 1996.gadā dzimusi sieviete, kuras nogādātas tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

11.jūnijā pulksten 15:53 Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, autoceļa Smiltene – Gulbene 11. kilometrā, 1961.gadā dzimis vīrietis, vadot motociklu „Honda” uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam meža dzīvniekam – stirnai. Motocikla vadītājs nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.