Minifutbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup 2018”

30. un 31. maijā Staicelē risināsies Latvijas sporta dzīvē īpašs notikums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – “Seni Cup 2018” minifutbola turnīrs, ko organizē SIA “TZMO Latvija” sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju (LFF). Turnīrs šogad pulcēs rekordlielu komandu skaitu no visas Latvijas – kopskaitā 18, kas cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju finālturnīrā Polijā.

„Seni Cup” nacionālās spēles Latvijā notiks jau divpadsmito reizi. Šo gadu laikā tās kļuvušas par iedvesmojošu tradīciju, kas uztur sportisko garu daudziem simtiem cilvēku ar īpašām vajadzībām.

Turnīrā šogad piedalīsies 18 komandas, par divām vairāk nekā pērn. Komandu skaitā ir arī pēdējo divu gadu čempiones – Zemgales filiāle “Ziedkalne” un PSIA ”Sloka”, bet pēc gada pārtraukuma komandu rindās atgriezusies Latgales filiāles komanda “Mēmele” un pavisam jauna komanda no Alūksnes – jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība “Saulstariņi”.

Turnīrs ir īpašs notikums, jo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ļauj izrauties no ierastās vides, piedzīvot pozitīvas emocijas un uzlabot veselību. Iespējams, nākotnē no spēļu dalībnieku vidus attīstisies jauni talanti, kuri kļūs par paraolimpiskā sporta disciplīnu čempiniem.

„Esam priecīgi un lepni jau 12. reizi rīkot TZMO Latvija – SENI CUP 2018, kas šogad Staicelē pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu – sportistus un pavadītājus no 18 Latvijas pansionātiem, dienas centriem un biedrībām. Ir liels gandarījums, ka šis minifutbola labdarības pasākums aug plašumā un par to arvien lielāku interesi izrāda iestādes, kas šajos divu dienu futbola svētkos iepriekš nav piedalījušās. Novēlu visiem – gan dalībniekiem, gan pabadītājiem – izbaudīt svētkus, priecāties un cīnīties, pierādot, ka sportam un draudzībai nav robežu,” uzsver SIA “TZMO Latvija” valdes locekle Ruta Dziļuma.

Arī Latvijas Futbola federācija (LFF) pauž gandarījumu par labdarības turnīra idejas izaugsmi, kas pasaulē populārāko un skatītāko sporta veidu – futbolu – padara pieejamu arī cilvēkiem ar invaliditāti. Šī iniciatīva ir lielisks veids, kā apliecināt, ka sports, ja vien ir sabiedrības atbalsts, vēlme un uzņēmība darboties, var kļūt pieejams ikvienam cilvēkam, uzskata LFF.

Šogad dalībnieku vidū ir sociālās aprūpes centri (VSAC) no Vidzemes – filiāles “Ropaži”, ”Valka”, “Rūja”, biedrība “Saulstariņi Alūksne”, no Latgales – filiāles “Lubāna”, “Veģi”, “Mēmele”, no Kurzemes – filiāles “Iļģi”, “Aizvīķi”, “Gudenieki” un “Dundaga”, bet no Zemgales – filiāles “Ķīši”, “Ziedkalne”, “Jelgava”, “Lielbērze” un Rīgas filiāle “Ezerkrasti”. Turnīram pieteikušās arī PSIA Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” un dienas centra “Saime Ogre” komandas. Turnīra atklāšanas parāde notiks 30. maijā plkst. 11.30 LFF sporta bāzē Staicelē.

Katru gadu nacionālā turnīra uzvarētāji dodas pārstāvēt Latviju starptautiskā mērogā uz “Seni Cup” fināla turnīru Polijas pilsētā Toruņā, kas šogad norisināsies no 3. līdz 4. jūlijam. Finālturnīrā piedalīsies komandas no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas, Azerbaidžānas, Kirgizstānas un Kazahstānas.

Šogad „Seni Cup” dalībniekiem ir iespēja pārstāvēt Latviju ar divām komandām – A un B grupas pirmās vietas ieguvējiem.

Par “Seni Cup”

“Seni Cup” futbola līga aizsākās Polijā, kur to kopš 2001.gada organizē Eiropas vadošais higiēnas, kosmētikas un medicīnas preču ražotājs “TZMO SA”. Latvijā turnīrs norisinās kopš 2004.gada un šogad notiks jau divpadsmito reizi. Turnīru sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju organizē “TZMO SA” meitas uzņēmums “TZMO Latvija”.

