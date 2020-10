Mierināšanas vai kaitināšanas plāns

Būs drošāk? Kopš pagājušās nedēļas daudzos pilsētas krustojumos un ielās autovadītājus sveicina stabiņi. Foto: Jānis Gabrāns Kopš pagājušās nedēļas daudzos pilsētas krustojumos un ielās autovadītājus sveicina stabiņi.

Satiksme ir ļoti jūtīgs jautājums jebkurā pilsētā, arī Cēsis nav izņēmums. Tāpēc katras pamanāmākās izmaiņas, kas liek mainīt

ikdienas paradumus, izsauc zināmu ažiotāžu, un to vislabāk parāda kaislību virmojumi sociālajā vietnē facebook.

Aizvadītajā nedēļā sociālie tīkli uzvārījās, kad autovadītāji saskārās ar mūsu pusē vēl nebijušu jauninājumu – satiksmi regulējošiem stabiņiem pilsētas ielās. Ne tikai minētajā vietnē, daudzi telefona zvani atskanēja redakcijā, arī pašvaldības speciālistiem tika pārmetumu deva. Īpaši plašs sašutuma vilnis bija par stabiņu izvietošanu Vaļņu un Piebalgas ielas krustojumā, apgrūtinot jau tā ne pārāk vienkāršo nogriešanos uz Piebalgas ielu.

Jānis Gailītis, cik noprotams, autobusa vadītājs, savā profilā bija ielicis fotogrāfiju, kā krustojums izskatās no viņa kā autobusa vadītāja skatu punkta, un tekstu: “Rozenberg? Varbūt beidzot pietiek ņirgāties par iedzīvotājiem?? Es dabūju kādu laiku gaidīt, lai, iebraucot pretējā braukšanas joslā, izbrauktu krustojumu, lai manam garajam busam nebūtu apskādēti sāni. Es pat nevaru iedomāties, cik priecīgi plaudē autobusu vadītāji. Arī vieglās mašīnas vadīšana prasa zināmu meistarību.”

Te gan jāpiebilst, ka šie stabiņi ātri pazuda, bet, kā saka, rūgtums palika. Sarunās ar autovadītājiem bija jūtama neizpratne, kāpēc stabiņi pārņēmuši pilsētu, vai tiešām Cēsīs satiksme ir tik bīstama. Kāds atzina, ka slavenais satiksmes mierināšanas plāns katrā tā realizācijas reizē kļūst par autovadītāju kaitināšanas plānu. Var atgādināt, ka autovadītāju vidū, vismaz zināmā daļā, šis plāns jau no paša sākuma ieguva ne pārāk cienīta priekšlikuma slavu, jo viens no punktiem paredzēja ātruma noteikšanu visā pilsētā 30 km/h. Jau tad sociālie tīkli uzsprāga, iespējams, tas bija viens no iemesliem, kāpēc šī iecere tika izņemta no plāna.

Otrais komentāru izvirdums bija brīdī, kad tika mainīta satiksme Vienības laukumā, un, lai arī skaļie komentāri noplakuši, ikdienas sarunās šis jauninājums joprojām tiek vērtēts negatīvi.

Tagad, līdz ar stabiņu parādīšanos pilsētā, notika nākamais komentētāju aktivitātes vilnis. Katra fotogrāfija, katrs ieraksts izpelnījās virkni komentāru, taisnības labad jāpiebilst, ka ne tikai pārmetošu, bet arī aizstāvošu. Arī “Druva” uzklausīja vairāku gājēju viedokli, kuri stabiņus vērtēja atzinīgi, norādot, ka tagad ielu var šķērsot drošāk.

Autoskolas “Einšteins” pasniedzēja Marika Bērziņa, jautāta, kā vērtē jauninājumu, saka: “Ja kaut ko pārveido, jaunajam jābūt labākam, drošākam par iepriekšējo, saprotamākam. Vai šajā gadījumā tā ir noticis? Man šķiet, ka radīts apgrūtinājums visiem. Ja gribēja kādu jauninājumu, varēja taču atrast kādu vienkāršāku un lētāku risinājumu.”

M. Bērziņa atzīst, ka pašvaldība ne pārāk ieklausās cilvēkos, kuri ikdienā saistīti ar satiksmi un labi zina pilsētā esošās nepilnības. Pirms pāris gadiem viņa kopā ar vēl vienu autoskolas pasniedzēju un pašvaldības pārstāvjiem izbraukuši pilsētu, norādot uz daudzajām nepilnībām, kas ir ceļa zīmju saimniecībā, taču ļoti maz kas esot mainījies.

“Stabiņu izvietošana patiesībā rada sastrēgumus un bīstamību,” norāda M. Bērziņa. “Gribētu zināt, kā šie jauninājumi uzlabos drošību? Nevis kaut kādu tur drošību uz papīra, bet reālo drošību. Šī sistēma rada neizpratni autovadītājos un bīstamāku braukšanu. Piekrītu, ka laukumā pie universālveikala tika braukts krustu šķērsu un kaut kas bija jāmaina, bet vai šis ir labākais risinājums? Domāju, ka nē. Te gribas citēt manu omi, kura teica: velns viņu zina, kā ir pareizi, bet tā, kā tur izdarīts, ir nepareizi. Drīzāk tur varēja izveidot sadalošo joslu, kas radītu mazāku spriedzi. Ja ieguldām līdzekļus, risinājumam jābūt drošākam, pārskatāmākam un saprotamākam. Jo vienkāršāk izvietotas ceļazīmes, jo saprotamāks krustojums, jo mazāk avāriju notiks.”

Cēsu domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs sekojis līdzi ierakstiem facebook, pie kāda no komentāriem ievietojis atbildi, kurā atzinis, ka ikvienas izmaiņas satiksmes organizācijā nes lielu sabiedrības iesaisti, viedokļu dažādību un emocijas. Viņš norāda, ka darbi pie satiksmes organizācijas pilnveidošanas vēl notiek un turpinās: “Līdz ar to skaidrs, ka atsevišķus elementus un vietas vēl slīpēsim, raugoties no reālās situācijas un ikdienas. Konkrētajā krustojumā (Vaļņu, Kases un Piebalgas ielā) bija paredzēts cits risinājums – gumijas pacēlumi, kuriem vajadzības gadījumā iespējams uzbraukt virsū. Atzīstam, ka konkrētajā situācijā stabiņi pagriezienā no Vaļņu uz Piebalgas ielu apgrūtina automašīnu kustību, tāpēc šajā pagriezienā atgriezīsies pie sākotnēja risinājuma ar gumijas pacēlumiem.

Runājot par stabiņiem citviet pilsētā, būšu pateicīgs par apbruņošanos ar nedaudz pacietības, ļaujot risinājumam iedzīvoties. Stabiņi nav likti “uz dullo” ar mērķi kaitināt autovadītājus.”

Ņemot vērā lielo interesei par šiem stabiņiem, “Druva” uz sarunu aicināja pašvaldības pārstāvjus, un saruna lasāma 4.lappu- sē.