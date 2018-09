Mežs palīdz sagatavoties skolai

Atgriezušies no meža. Sandra Frīdenšteina un Guntis Gūtmanis kopā ar meitām Evitu un Eviju pāris stundās katrs pielasīja spaini gaileņu. Tagad visa ģimene tās tīrīs. Foto: Sarmīte Feldmane Sandra Frīdenšteina un Guntis Gūtmanis kopā ar meitām Evitu un Eviju pāris stundās katrs pielasīja spaini gaileņu. Tagad visa ģimene tās tīrīs.

Šovasar mežs ir dāsns. Bija tikai jāpagaida, un arī sēņu netrūkst. Rozuliešu Sandras Frīden­šteinas un Gunta Gūtmaņa ģimene ir pieredzējuši ogotāji un sēņotāji. Arī sausajā laikā viņi no meža nesa pilnus spaiņus gaileņu. Sandra smaidot piebilst: “Jāzina, kur slapjāki meži,” bet Guntis atklāj, ka piecu gadu laikā, kopš dzīvo Rozulā, 50 kilometru rādiusā meži iepazīti.

“Nav jau laika, tikai brīvdienās, kad Guntis atgriežas no darba, varam aizbraukt uz mežu. Pirms diviem gadiem vairāk sēņoju, tad man bija rolleris, ko pie meža nozaga,” pastāsta Sandra un piebilst, ka šovasar sēnēs brauc arī meitas Evita un Evija. Abi atzīst, ka katru gadu meži ļoti mainās, tie labākie tiek izcirsti.

“Aizbraucam uz mežu, mums katram ir savas vietas. Aizejam katrs uz savu pusi, saņemu no Gunta bildi – izcirtums, un tieši tobrīd gribu viņam sūtīt tādu pašu,” pastāsta Sandra. Guntis atzīst, ka mežā abi ar Sandru ir konkurenti. “Neesam tik veci, lai bērniem rādītu savas sēņu vietas, lai meklē savas,” smej Guntis.

Trešdienas vakarā četri sēņotāji katrs pārradās ar spaini gaileņu. Evita un Evija tur vecākiem līdzi. “Maršrutu mums ir daudz. Te apmaldīties nevar, jo mežiem apkārt ceļi, Lielstraupē vienā pusē Bras­la, otrā Gauja,” stāsta Guntis. Sēņojot vai ogojot viņi izmanto telefona iespējas, programma “Pārgājiens” parāda, kur atrodas, kur atstāta mašīna, uzzīmē, kā iet pa mežu. Sandra rāda, ka skaitītājs fiksējis – viņa sešus kilometrus pa mežu nogājusi divās stundās 11 minūtēs, kādudien savukārt astoņi kilometri divās stundās, bet četrarpus stundās 13 kilometri.

Kad sēņotāji atgriežas mājās, visa 12 cilvēku kuplā ģimene sāk tīrīt gailenes. Pat trīsgadīgajai Sabīnei Montai ir rokās otiņa.

“Beku gan mūsu pusē ir maz. Šovasar esam salasījuši tikai spaini,” pastāsta Sandra un atklāj, ka gailenes viņai negaršo, tāpēc arī netiek gatavotas, bekas gan tiek saldētas mērcei, marinētas. Gailenes tāpat kā mežā salasītās mellenes tiek pārdotas.

“Cena, salīdzinot ar pagājušo gadu, jau vasaras sākumā bija pat liela. Ir dienas, kad gailenes atkarībā no tā, bijis lietus vai ne, var pārdot par četriem eiro kilogramā,” vērtē Guntis.

Sandra stāsta, ka šovasar bērni parādījuši, ka vecāki var nedoties ogot. “Aizbraucām mellenēs, zinām, ka katrs pielasīsim divus spaiņus. Kad otrais jau pusē, dēls atsūta selfiju – viņiem spaiņi pilni. Ogu bija ļoti daudz, četros no rīta braucām uz mežu, pusdienlaikā mājās,” atklāj Sandra, bet Guntis ar lepnumu piebilst, ka ģimenes dienas rekords ir 131,5 kilogrami melleņu. Guntis atzīst, ka tas, cik salasa, nav atkarīgs tikai no ogu daudzuma mežā, arī pašu noskaņojuma, laikapstākļiem. Mazākais guvums no meža bijuši vien 70 kilogrami ogu dienā.

“Ogās dodamies vai nu visi, vai desmit, ja Sabīni Montu nevar ņemt līdzi. Avenēs viņai ļoti patika, ar spainīti staigāja pa mežu, katram viņas spainītī bija jāieber, beigās pielasīja čiekurus, lai nav tukšs, arī zemenēs viņa gāja,” stāsta mamma. Šovasar daudz salasīts arī lāceņu, šīs ogas visātrāk lasījis Atis. Tēvs nosmej, ka purvā tikai galva bijusi redzama.

Meža veltes ir tās, kas ģimenei palīdz sagatavoties skolai. “Desmit bērniem vajadzību daudz. Vecāki jau zina, cik vienam jātērē apģērbam, skolas piederumiem, bet mums vajag deviņiem. Šoruden ir divi pirmklasnieki, vecākie ies mācīties uz Valmieru un Priekuļiem, pārējie turpinās mācības Stalbes vidusskolā, bet abas ar Sabīni Montu saimniekosim pa māju. Katram kaut ko vajag, ” pārdomās dalās mamma, bet Guntis uzsver, ka nevar iedomāties, kā varētu bērnus palaist uz skolu, ja nenopelnītu ar ogām un sēnēm. “Viņš ģimenē ir vienīgais pelnītājs. Iztiekam, paši varam uzturēt savus bērnus,” saka Sandra.

“Divi pagrabi ar ziemas krājumiem pilni. Vēl ir arī iepriekšējos gados gatavotais,” ar gandarījumu saka Sandra. Apkārt mājai skaisti zied asteres. Par tām bērni visu vasaru rūpējušies, lai pirmajā skolas dienā būtu, ko pasniegt skolotājiem. Arī dārzā viss izaudzis. Tur katram bija savs darāms darbs.

Vakar ģimene atkal bija sēnēs, tāpat šodien, bet svētdien vecākie bērni jāved uz skolu. Mamma priecājas, ka Sandis mācās par pavāru, varbūt tā pagatavos gailenes, ka arī viņai garšos.