Mežā miljonzvaigžņu Briežu stacija

Ziemā, mežā. Briežu stacijas saimnieki Evija un Māris Skujiņi un mazā Olīvija priecājas par balto ziemu apkārt. Foto: Sarmīte Feldmane Briežu stacijas saimnieki Evija un Māris Skujiņi un mazā Olīvija priecājas par balto ziemu apkārt.

Līgatnē, dažus kilometrus no Ķempjiem, ceturto mēnesi viesus uzņem “Briežu stacija”. “Vēlies aizmigt patiesā meža klusumā un pamosties ar putnu dziesmām? Briežu stacija ir vieta, kur pavadīt laiku dabā, izrauties no ikdienas rutīnas un atpūsties komfortablā mājiņā bez kaimiņiem,” rakstīts atpūtas vietas feisbuka lapā.

Briežu stacija patiesi atrodas meža vidū, kaimiņu suņu rejas dzirdamas tālumā.

“Te bija koki, krūmi un maza noriņa. Apkārt mežs. Vecākiem nebija plānu, kā īpašumu apsaimniekot,” stāsta Evija Skujiņa. Kopā ar vīru nosprieda, ka te būtu laba vieta nelielai mājiņai. “Ilgi domājām, kāda tā būs. Var uzstādīt konteineru, labiekārtot, var uzcelt guļbūvi, vēl var uzbūvēt no salmu ķīpām. Ekonomiski visi šie varianti nav lēti. Un mums gribējās kaut ko īpašu,” atklāj Māris un piebilst, ka sarunās ar citiem, kuri arī meklējuši risinājumus savai mājai, tieši tāpat izvērtēti visdažādākie varianti.

Māris ilgus gadus darbojas e-komercijā. “Darbs tāds, ka varēju ceļot, strādāt attālināti. Abi arī daudz ceļojām, tā arī guvām vīziju Briežu stacijai. Ja visu dienu esi pie datora, gribas būt pie dabas vai vakarā paņemt rokās motorzāģi un fiziski pastrādāt,” saka Māris. Evija tagad audzina Olīviju, kurai ļoti patīk Briežu stacijā. Evija ir dūla, arī raksta par bērnu audzināšanu. “Kad pasaulē daudz redzēts, saproti, kāda Latvijā ir bagātība – daba. To nenovērtējam. Ja jau ceļam māju mežā, tai jābūt pašpietiekamai, jo nepieciešamā infrastruktūra – elektrība, ūdens, kanalizācija – ir tālu,” uzsver Briežu stacijas saimnieks.

Evija un Māris atzīst, ka idejas īstenošanai atspērienu deva konkurss “Laukiem būt”. Tad arī radās iecere par briežu vērošanas staciju. “Uzcelt mazu mājiņu, pa pagalmu staigā meža dzīvnieki. Apkārt mežs, esi dabā, kur vēl jaukāk. Sapratām arī, ka te nedzīvosim ikdienā un māju var piedāvāt citiem. Izpētot sapratām, ka līdzīga piedāvājuma Latvijā nav. Mūsdienu cilvēkam, lai kur arī viņš atrastos, vajag komfortu. Aizvien vairāk cilvēki domā par dabas resursu taupīšanu, mājai mežā jāspēj sevi nodrošināt,” stāsta Māris.

“Laukiem būt” Evijas un Māra ideja kategorijā “Uzņēmēj­darbības ideja nelauksaimniecības nozarē – pakalpojumu sniegšana” ieguva galveno balvu – 2400 eiro. Varēja uzsākt sarunas ar projekta izstrādātājiem. “Tad piedalījāmies “Lea­der” projektu konkursā. Paši rakstījām pieteikumu, nebija viegli, daudz ko nesapratām, sagādājām par daudz dažādu izziņu. Cēsu rajona lauku partnerības konsultante palīdzēja un projektu apstiprināja. Atlika tikai darīt,” teic Māris. Februārī tika atvesta māja, pa vasaru viss tapa, jūlijā māju nodeva eksplu­atācijā, un augustā uzņēma pirmos viesus.

“Protams, ne viss noritēja ātri un gludi, visu laiku tika vērtēts, kā ērtāk un labāk, kaut kas mainīts,” uzsver saimnieks un pastāsta, ka Briežu stacija ir simtprocentīgi pašnodrošināta jeb tā dēvētā “Off The Grid” būve. Tas nozīmē, ka tā nav pieslēgta nevienai ārējai infrastruktūrai un visu nepieciešamos saražo lokāli. Briežu stacijā elektrību ražo saules paneļi. Ūdens tiek iegūts no urbuma ar saules saražoto enerģiju. Siltumu un reizē silto ūdeni nodrošina malkas ­apkures sistēma. Ierīkota kanalizācija un attīrīšanas iekārtas. “Viss, kas ir lokāli ražots, ir videi draudzīgs. Jādomā, kā efektīvāk izmantot saules paneļus, vajadzētu nedaudz jaudīgākus, bet atkal parādās citas nianses. Lai māja sevi nodrošinātu, svarīgākā ir elektroenerģija,” saka Māris, atzīstot, ka ziema būs pārbaudījums mājai un arī viņiem kā tūrisma uzņēmējiem. Mājā ir istaba, kas apvienota ar virtuvi, duša, tualete, vēl arī saimniecības telpa. Kopā ar terasi tā ir 30 kvadrātmetrus liela. “Svarīgi bija iekļauties vidē. Tāpēc ir lielie logi. Kad atver durvis, telpa paplašinās, esi dabā,” stāsta Evija, bet Māris uzsver, ka istabā korē griesti ir piecus metrus augsti, bet grīda ir no ozolkoka parketa, uzklāta franču skujiņā, sienas apdarinātas ar bērza finieri. Logiem ierīkoti slēģi, lai, prom dodoties, māju var aizvērt.

“Esi meža mājā, nekurienē – tas ikvienam ir pārsteigums. Ziemā iekurini kamīnu un pa logu redzi, kā pagalmam pāri pārskrien stirnu bars. Citu reizi cēli aiziet staltbriedis. Dzīvnieku te ir daudz,” pastāsta Māris un piebilst, ka te meža dzīvnieki netiks ierobežoti. Te ir viņu dzīves telpa, un cilvēkiem ir iespēja tos vērot.

“Katrs rīts te, mežā, ir citāds. Arī drūmais rudens bija romantisks. Iekur kamīnu, apkārt miers. Toties vasarā putnu dziesmas,” saka Evija.

Briežu stacijai nav sezonas. Ziemā nav tik daudz rezervāciju, bet interese ir. Viesi ir gan ārzemnieki, gan pilsētnieki no Latvijas. “Te brauc tie, kam patīk būt dabā, nebrauc, lai paliktu pa nakti un dotos tālāk, brauc uz galamērķi. Te nav pieczvaigžņu viesnīca, bet namiņš, kura pagalmā vari redzēt miljoniem zvaigžņu debesīs,” ar gandarījumu teic saimnieks.

Briežu stacijas saimnieki atzīst, ka ikdienā lielākās problēmas sagādā ceļš. Pa to gadiem neviens nebrauca, jo kaimiņi uz Līgatni var izbraukt pa citu pusi. Līdz Briežu stacijai nepilno puskilometru var izbraukt tikai ar apvidus mašīnu. Celtniecības laikā Mārim neskaitāmas reizes nācies izvilkt celtnieku un materiālu vedēju mašīnas. “Ceļš ir apgrūtinājums arī viesiem. Esam runājuši ar pašvaldību, ceram, ka tiks rasts kāds risinājums,” saka Māris.

Evija un Māris vērtē, ka pēdējos gados Līgatne ļoti strauji attīstās, par to ir tūristu liela interese. “Piedāvājums patiešām ir ļoti plašs, kvalitatīvs un unikāls. Kur vēl tāda iespēja – dzīvot mājā mežā un kājām aiziet vakariņās uz “Pavāru māju” pie pazīstamā pavāra Ērika Dreibanta. Var doties pastaigās pa Līgatni un apkārtni, ikreiz mainot maršrutu, ” vērtē Briežu stacijas saimniece.

“Pasaku valstība. Viss tik kluss kā vates fabrikā nakts vidū,” Evija un Māris pierakstījuši pie fotogrāfijas, kurā redzama Brie­žu stacija sniegotajās brīv­dienās.