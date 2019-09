Meteorītu ieraudzīja arī Cēsīs

Vakar no rīta modušies, daļa cilvēku varēja tikai nožēlot, ka nav atradušies īstajā vietā un brīdī. Toties Vāveres ielas daudzdzīvokļu mājā cēsniecei Daigai gadījies pie loga būt tieši tad, kad varēja redzēt reto parādību. “Druvas” e-pastā saņēmām cēsnieces īsu reportāžu: “Vēlos pateikt, ka vakar, 9. septembrī, ap plkst. 21.02 pa savu logu redzēju lidojošu bumbu ar spilgtu asti! Sākumā domāju, ka kāds palaidis gaisā dronu ar uguni. Dzīvoju Cēsīs , Vāveres ielas nama otrajā stāvā, ar logiem uz dienvidiem. Šorīt, televīzijā klausoties ziņas, sapratu, ka tas ir bijis meteorīts.”

Cēsniece redzējusi, kā spožais debess ķermenis no Cēsu augstākās baznīcas torņa puses pārvietojas Vaives virzienā. Pa logu šķitis, ka “lidojošā bumba” pārvietojas tik zemu kā neviena lidmašīna.

Pirmdienas vakarā meteorītu virs Latvijas bija pamanījis ne viens vien, paspējot arī nofotografēt, ziņa ātri izplatījās sociālajos tīklos. Starptautiskā observatorija “StarSpace” izplatījusi informāciju, ka krītošais objekts ir “izteikti zaļš bolīds”. Liekas, to redzēt varēja Latvijas austrumdaļā, sākot no Rīgas puses.

Izpētot informāciju, kļūst skaidrs, ka zinātnieki prognozējuši – 10. augustā aptuveni 7,4 miljonu kilometru attālumā Zemei garām palidos asteroīds 2006 QQ23. Nespeciālistiem var likties, ka tik tālu debess ķermeni bez īpaša bruņojuma neieraudzīt, iespējams, arī tāpēc neizvērtās kampaņa, aicinot vērot debesis, lai pamanītu ko neparastu. Tagad nejaušie aculiecinieki, arī cēsnieki teic, ka jūtas pārsteigti par spilgto debess ķermeni un grib zināt, vai to varētu ierindot Zemei tuvo asteroīdu sarakstā. Interesanti, ka astronomi iepriekš izteikušies – pietrūkstot vien kripatas, lai šis debesu ķermenis varētu būt uzskatāms par potenciāli bīstamu asteroīdu.

Asteroīds lidojis ar 167 40 km/h lielu ātrumu, bijis gandrīz 600 metru diametrā liels. Salīdzinoši – nedaudz lielāks par Ņujorkas milzīgāko debesskrāpi. Zinātnieki par šo milzīgo

asteroīdu jau stāstījuši CNN televīzijas kanālā. Latvijā ziņa par asteroīda tuvošanos un iespēja uz brīdi to ieraudzīt nebija laikus izplatīta, jo objekts atrodas pālāk tālu no Zemes.