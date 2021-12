Startam gatavs. “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” dīdžejs Toms Grēviņš labdarības akcijas “Dod pieci!” ietvaros tūlīt dosies jau ceturtajā maratonā piecu dienu laikā, turot solījumu noskriet maratonu par katru ziedojumu 10 000 eiro apmērā. Cēsīs maratons tiek skriets, pateicoties uzņēmuma “Printful” ziedojumam. Foto: Jānis Gabrāns “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” dīdžejs Toms Grēviņš labdarības akcijas “Dod pieci!” ietvaros tūlīt dosies jau ceturtajā maratonā piecu dienu laikā, turot solījumu noskriet maratonu par katru ziedojumu 10 000 eiro apmērā. Cēsīs maratons tiek skriets, pateicoties uzņēmuma “Printful” ziedojumam.

“Mērķis ir tā vērts!” saka “Latvijas Radio 5 – Pieci.lv” dīdžejs Toms Grēviņš, komentējot apņemšanos labdarības maratona “Dod pieci!” laikā noskriet piecus pilnus maratonus. Vakar Cēsīs viņš veica jau ceturto.

Jau astoto gadu Latvijā norisinās labdarības maratons “Dod pieci!”, kura laikā trīs dīdžeji, ieslēgti stikla studijā, 154 stundu tiešraidē atskaņo tikai par ziedojumiem izvēlētas dziesmas un aktualizē tēmu, kurai tiek vākti ziedojumi. Šogad uzmanība pievērsta vides pieejamības problemātikai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, aicinot sabiedrību ieraudzīt to cilvēku ikdienu, kuri saskārušies ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Maratona laikā saziedotie līdzekļi caur projekta partneriem – labdarības organizāciju “Zie­dot.lv” un invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” – tiks novirzīti pandusu un pacēlāju ierīkošanai, cilvēku dzīvesvietas labiekārtošanai, tehnisko palīglīdzekļu iegādei un citām vajadzībām, kas saistītas ar vides pieejamības uzlabošanu ārpus publiskās infrastruktūras.

Šī gada labdarības maratons atnāca ar jauninājumu, tā laikā Toms Grēviņš kā ceturtais akcijas dalībnieks apņēmās noskriet maratonu, ja kāds ziedos 10 000 eiro. Atsaucās pieci ziedotāji, un T. Grēviņš pauda gatavību septiņu dienu laikā veikt piecus maratonus. Pirmo viņš veica Rīgā, otro – Ventspilī, trešo – Liepājā, vakar ceturto – Cēsīs, pateicoties uzņēmuma “Printful” ziedojumam. Uzņēmums apņēmās ziedot ne tikai 10 tūkstošus eiro, bet vēl piecus eiro par katru kilometru, ko šajā dienā veiks viņu darbinieki.

Toms Grēviņš sarunā ar “Druvu” atzina, ka pirms akcijas sacensību režīmā noskrējis vien divus maratonus, tagad septiņu dienu laikā jāveic pieci. Taujāts par ideju skriet, Toms norāda, ka vienmēr akcijas “Dod pieci!” ietvaros viņi cenšas piesaistīt ko tādu, kas patīk dīdžejiem, kuri iesaistās labdarības maratonā: “Skrienot garākas un ne tik garas distances pa Rīgu, domāju, kā skriešanu sasaistīt ar “Dod pieci!”, un kaut kā tas nostājās tādā formātā. Laikam jau svarīgākā lieta bija tā, ka augustā noskrēju Helsinku maratonu, biju ļoti labā fiziskā formā, domāju, kā šo formu vēl izmantot. Parunāju ar savu treneri, vai varam īstenot ieceri akcijas laikā veikt vairākus maratonus, un viņš teica – protams!”

Dīdžejs norāda, ka akcijas skrējieni nenoliedzami ir citādi kā skriešana savam priekam, jo, visticamāk, tad viņš septiņās dienās neskrietu piecus maratonus: “Taču šajā labdarības akcijā ir ideja, ka mainām lielu ziedojumu pret to, kas lielai daļai cilvēku šķiet neizdarāms un neiespējams. Man ir gods to darīt, jo īpaši ņemot vērā šī gada tēmu, ka ar savu kustību varu palīdzēt tiem, kuru kustības ir ierobežotas.”

Tieši T. Grēviņš pirms astoņiem gadiem nāca ar ideju par ziedojumu vākšanu akcijas “Dod pieci!” formātā, kas tagad kļuvusi par lielāko labdarības akciju Latvijā, un iepriekšējos gados kopumā dažādiem mērķiem saziedoti vairāk nekā 1,7 miljoni eiro. Visus septiņus gadus pavadījis stikla studijā, Toms pārmaiņas vērtē ļoti pozitīvi: “Tas man daudz devis. Kaut vai iespēja būt ārpus stikla studijas un paraudzīties uz Doma laukumā notiekošo no malas. “Dod pieci!” ietvaros arī paši nemitīgi cenšamies mainīties. Nav tā, ka esam atraduši laimes formulu un tajā neko nemainām, jo viss strādā. Nē, vienmēr meklējam jaunus aspektus, un ceru, ka caur skriešanas iniciatīvu cilvēki aizdomāsies par to, ka ne vienmēr tikai nauda ir tas, kā varam palīdzēt citiem. Varbūt varam pierunāt tos, kuriem ir nauda, lai samaksā par to, ko darām, un arī tā labdarība vairojas. Manuprāt, maratoni ir kārtējais evolūcijas solis Latvijas labdarības tradīcijās, tieši tāds pats tas bija, kad pirms gadiem sākām “Dod pieci!” akciju.”

Uz jautājumu, vai pēc trijiem maratoniem neradās sajūta, ka uzņēmies tomēr par daudz, Toms pārliecinoši saka: “Nē! Es priecājos, ka nav seši vai septiņi, bet pieci – tā bija pareizā izvēle. Es ne vienu mirkli nedomāju, ka šis būs viegls piedzīvojums, un ka izsprukšu bez kādām sekām, bet man būs pietiekami ilgs laiks, lai pēc tam atjaunotos. Mērķis ir tā vērts!”

T. Grēviņš atzīst, ka noskriet maratonu, protams, ir grūtāk, nekā nospēlēt jebkuru radio maratonu, bet atrašanās stikla studijā vienmēr esot psiholoģiski smaga: “Grūti pateikt, kas ir smagāka – fiziskā vai psiholoģiskā – slodze, bet pēc abām vajadzīgs laiks, lai atgūtos.”

Akcija turpinās līdz 23.decembra vakaram, kad finišēs piektais maratons, kuru skries Rīgā. Labdarības maratona “Dod pieci!” rīkotāji aicina ikvienu ziedot, apmaiņā pret mīļākās dziesmas atskaņošanu Latvijas Radio 5 ēterā. Ziedojumus, sākot no pieciem eiro, var veikt labdarības maratona mājaslapā.

Šogad stikla studijā darbojas dīdžeji Magnuss Eriņš, Elīna Baltskara un Linda Samsonova.