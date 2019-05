Meklē mikrometeorītus, zīmē komiksus

Neparasta nodarbe. Māksliniece no Kanādas ar latviešu saknēm Kristīne Mifsuda mācīja, kā no dīķa izmakšķerēt mikrometeorītus. Foto: Jānis Gabrāns Māksliniece no Kanādas ar latviešu saknēm Kristīne Mifsuda mācīja, kā no dīķa izmakšķerēt mikrometeorītus.

Ruckas rezidenču centrs sācis kārtējo radošo gadu. Šis ir jubilejas gads, pirms pieciem gadiem te notika pirmais pasākums – Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skola. Jau četrus gadus pirms vasaras sezonas, kad te darbojas vasaras skolas un citi projekti, Ruckā ierodas mākslinieki no visas pasaules, lai pavadītu radošu mēnesi.

Rezidenču centra pārstāve Līna Bērziņa stāsta, ka centrs katru gadu izsludina pieteikšanos, piedāvājot māksliniekiem te dzīvot un realizēt projektus. Šogad saņemts 51 pieteikums no dažādām pasaules valstīm, pēc izvērtēšanas septiņiem māksliniekiem piedāvāts šajā pavasarī Ruckā īstenot savus projektus.

Daļa mākslinieku strādā nemanāmi, citi rīko meistarklases, izstādes. Tā aizvadītā nedēļas nogalē uz meistarklasēm aicināja Georgijs Jelajevs no Sibīrijas, Krievijā, un Kristīne Mifsuda no Kanādas. Jāatzīmē, ka Kristīnes senčos ir arī latvieši, tāpēc brauciens uz Latviju bija īpaši gaidīts. Kristīne rada mākslas darbu no dabā atrastām lietām, taču Cēsīs pievērsusies vēl kādai neparastai nodarbei – mikrometorītu meklēšanai. Meistarklases laikā interesenti kopā ar mākslinieci devās uz Lapsu ielas dīķi, lai mēģinātu noķert kādu mikrometorītu. Katrs dabūja garā auklā iesietu spēcīgu magnētu, to meta ūdenī, izvilka un skatījās, vai kas pieķēries.

Māksliniece pastāstīja, ka ūdenstilpes esot ļoti piemērotas, jo tajās ir mazāk zemes izcelsmes metālu, kā arī paskaidroja, ka ik gadu uz mūsu planētas kvadrātmetra platībā nokrīt vismaz viens mikrometeorīts, tāpēc arī dīķī to jābūt pietiekamam daudzumam. Pēc makšķerēšanas viss “loms” nonāca zem spēcīga mikroskopa, K. Mifsuda nošķiroja lieko, atstājot mikrometeorītus. Lai pierādītu, ka tās nav tukšas runas, viņa parādīja trauciņu, kurā redzami mikrometeorīti, kas savākti uz Vidzemes koncertzāles jumta. Kristīne skaidro, ka tiem ir īpaša, izteikta lodes, forma, tie atšķiras no akmentiņiem vai cita atrastā.

“Protams, vai tie tiešām ir mikrometeorīti, vislabāk pateiks zinātnieki, taču es izvēlos ticēt, ka tie ir nākuši no kosmosa,” saka K. Mitsufa.

Meklējot veidus to pielietošanai, māksliniece no šiem kosmosa vēstnešiem un zīļu cepurītēm radījusi tušu, no tās tapis darbs, kas aplūkojams izstādē koprades telpā “Skola6”. Tur skatāms arī video un fotogrāfijas no tapšanas procesa.

Māksliniece turpina vākt mikrometeorītus, kā arī meklē iespējas, kur tos vēl izmantot.

Savu meistarklasi komiksu zīmēšanā sniedza Georgijs Jelajevs. Strādājis kā žurnālists, tad sācis veidot komiksus, tagad mācās darināt skulptūras, instalācijas. Viņa veikums Cēsīs ir komikss “Pa­zudis un atrasts Latvijā” (Lost & Found in Latvia).

“Ļoti mīlu Latviju, lai gan pirmo reizi te biju tikai pagājušajā oktobrī,” stāsta mākslinieks. “Man te ļoti iepatikās, sadraudzējos ar māksliniekiem, kuri zīmē komiksus, tāpēc, uzzinot par iespēju darboties Ruckā, steidzu to izmantot. Ierodoties šeit, nolēmu uzzīmēt komiksu kā pateicību cilvēkiem, kurus Latvijā satiku.”

Šī ir viņa pirmā rezidence, un Georgijs atzīst, ka nesen sapratis – māksliniekam jāmaina vide, jāceļo: “Tā var satikt cilvēkus, māksliniekus no dažādām valstīm, nonākt jaunos apstākļos, tas viss bagātina, uzlādē, dod jaunu pieredzi. Tas liek smadzenēm strādāt intensīvāk, ļauj paskatīties uz sevi no malas. Īpaši svarīgi, ja esi gleznotājs, rakstnieks, kam darbs prasa atrasties vienā vietā. Esmu priecīgs, ka ceļš mani atvedis uz Rucku, šī ir iedvesmojoša vieta, te ir kluss, mierīgs, nekas neatrauj no darba.”

Vēl šajā pavasarī Ruckā radošajos projektos darbojās fotogrāfe no Austrālijas, ilustratore no Singapūras, horeogrāfe no Ar­gentīnas, māksliniece no Islandes, kā arī fotogrāfs, fotogrāfiju pētnieks no Polijas, kurš savā projektā pēta internetā pieejamo iepazīšanās sludinājumu fotogrāfijas.

Rezidenču centra pārstāve L. Bērziņa atzīst, ka mākslinieki novērtē šo vietu, jo, lai arī Ruckas muižas ēka atrodas pilsētā, tas netraucē radošajam procesam, jo ēkā un ap to valda miers, klusums, radoša atmosfēra.

Mākslinieki Ruckā strādās vēl dažas nedēļas, tad sāksies vasaras skolu laiks, rudens pusē tiks sludināta pieteikšanās uz rezidentūras laiku nākamā gada pavasarī.