Meitene no Valmieras iekaro pasaules modes industriju

Radīt tērpu. Elīna Siliņa (no labās) pagājušā gada decembrī Jēras modes festivālā. Foto: publicitātes Elīna Siliņa (no labās) pagājušā gada decembrī Jēras modes festivālā.

Valmieriete, tērpu dizainere Elīna Siliņa iekarojusi pasaules modes profesionāļu atzinību. Pērn oktobrī prestižajā Jēras festivālā modes nams “Chloé” viņas radīto tērpu atzina par labāko.

Pagājušais gads Elīnai devis iespēju arī tālāk tiekties uz mērķiem, viņa uzņemta maģistrantūras studijās Aalto Uni­versitātē Somijā, kur studē modes un tekstila dizainu.

Elīna Siliņa “Druvai” pastāstīja, ka Jēras festivāls ir viens no pirmajiem, kas radies modes industrijā. “Jēras festivāls ir prestižākais pasaulē modes dizaina jomā. Ikviena modes dizainera sapnis ir iekļūt tajā,” atklāj Elīna. “Par festivālu sapņoju kopš 2009. gada, kad “Mareunrol’s” -Rolands Pēterkops un Mārīte Mastiņa-Pēterkopa – tajā uzvarēja. Pirms tam gan neko par to neko nezināju.”

Kādas bija sajūtas, uzzinot, ka no 285 dalībniekiem iekļuvusi 10 finālistu vidū? Valmieriete atklāj: “Es dzirdēju nosaucam Laimas Jurčas vārdu un neticēju, ka vēl viena latviete tiktu finālā, tāpēc gāju prom no datora. Vīrs turēja manu roku un teica, ka viss vēl nav galā. Kad nosauca manu vārdu, laikam sajūta bija kā Eirovī­zijas uzvarētājai, traki kliedzu no prieka. Pēc tam festivālā organizatori katram dalībniekam piezvanīja un apsveica. Pēc nedēļas man jau bija jālido uz Parīzi.”

Pēc finālistu paziņošanas, kā teic Elīna, meitenei no Valmieras dzīve sagriezusies kājām gaisā un notikumi risinājušies kā filmās, sācies intensīvākais darbs sadarbībā ar modes namiem “Chloé” un “Chanel”. Fināla dalībnieki devušies uz Parīzi, iepazinuši “Chloé” vēsturi, identitāti, jo atbilstoši tai bijusi jārada siluets, ko vērtēja žūrija, un viens cimdu pāris sadarbībā ar “Chanel”. Notei­kumi paredzējuši, ka tērpu radīšanā jāizmanto arī sponsora ASV bezpeļņas tirdzniecības asociācijas “Supima” nodrošinātais kokvilnas audums.

Elīna stāsta, ka festivālā žūrija vērtēja, kādu jaunumu vēsta dizainere piedāvātais tērps, kāds ir dizainera paša stāsts. Valmieriete apģērba darināšanā izmantojusi dzintara diegu, otrreiz pārstrādātus materiālus un latviešiem tik zināmo tamborēto kvadrātu. “Es izvēlējos dzintara diegu, kas ir Latvijā ražots un patentēts. Tam ir pretsēnīšu medicīniskas īpašības, saskarē ar ādu materiāls iznīcina brīvos radikāļus, darbojas kā antioksidants. Diegs ir apbrīnojams, tā izpēte turpinās vēl joprojām. Turklāt tas ļoti saderēja kopā ar “Chloé” stāstu un kultūras vērtībām,” atklāj Elīna. Valmieriete no festivāla žūrijas ir saņēmusi gan padomus, gan ieteikumus turpmākajam darbam.

Elīna stāsta, ka jau apmēram no sešu gadu vecuma sevi apzinājusies modes pasaulē. Ietekme bijusi arī tolaik no populārā seriāla “Hameleonu rotaļas”. Sākotnēji Elīna gan lellēm, gan draudzenēm darinājusi apģērbu un sapratusi, ka modes dizainers ir profesija, ar kuru vēlētos saistīt savu dzīvi. “Īsti neatceros seriāla sižetu, bet atceros Salliju Spektru, spilgtu sievieti modes biznesā. Viņa man asociējās ar mammu – arī spilgtu un mērķtiecīgu personību. Gribēju viņām līdzināties, šuvu lellēm drēbes, atdarinot arī mammas tērpus. Tāpēc arī kolekciju, kas tapa festivālam un kurai devu nosaukumu “Sallija”, veltīju mammai,” pastāstīja valmieriete.

Viestura vidusskolā jauniete mācījusies eksaktajā klasē, bet studēt gribēja modi Latvijas Mākslas akadēmijā. Tagad Elīna pirmo gadu studē eksperimentālā tekstila kursā kopā ar 11 studentiem no visas pasaules, apgūstot materiāla veidošanu no nulles. Atbalsts ir festivālā iegūtā naudas balva , kas ļauj segt uzturēšanās izdevumus Somijā.

Universitātē esot viss nepieciešamais aprīkojums un telpas, mācībām viņa dienā vidēji velta vairāk nekā desmit stundas. “Katru dienu universitātē sajūtu, ka izdarīts un apgūts ļoti daudz, kā tāds sūklis uzsūcu zināšanas. Pirmo reizi mūžā es aužu.”

Elīna ir prom no dzimtajām mājām un ģimenes, tādēļ jo vairāk ir pateicīga vīram Uldim, kurš ir blakus Somijā un atbalsta viņu. Sarunas nobeigumā valmieriete atklāja, ka savu modes valodu viņa joprojām vēl meklē un cer, ka nākotnē piepildīsies vēl kāds no viņas mazajiem sapņiem par modes dizaineres karjeru tepat Latvijā.