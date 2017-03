Mediķi brīdina par ērču aktivitātes sezonas tuvošanos

Tuvojoties ērču aktivitātes sezonai, mediķi vērš uzmanību ne tikai ārpus pilsētām dzīvojošo iedzīvotāju, bet arī pilsētās dzīvojošo iedzīvotāju drošības pasākumu veikšanai, informēja AS “Veselības centru apvienības” (VCA) pārstāvji.

Kā skaidroja VCA neiroloģe Dace Bērziņa, pilsētniekiem nav pamata domāt, ka ērces kodums viņus neapdraud. Ērces var uzbrukt arī pilsētu, piepilsētu mežos, parkos, un no inficēšanās riska nav pasargāti pat tie iedzīvotāji, kuri tālākos izbraukumos pie dabas nemēdz doties.

Tāpēc Bērziņa uzsver, ka vienīgais drošais veids, kā sevi pasargāt no ērču encefalīta, ir vakcinēšanās.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati, aizvadītajā gadā atkal novērots saslimšanas gadījumu skaita pieaugums. Kopumā 2016.gadā Latvijā ar ērču encefalītu saslimuši 230 cilvēku, kas ir par 61 gadījumu vairāk nekā 2015.gadā, kad kopumā bija 169 saslimšanas gadījumi.

“Daudzos gadījumos cilvēki ērču encefalītu izslimo, pašiem to nezinot, uzskatot slimību par saaukstēšanos, gripu vai citu vīrusa infekciju. Encefalīta pirmās izpausmes ir līdzīgas – paaugstināta temperatūra, slikta pašsajūta, galvas sāpes un tamlīdzīgi simptomi, kas pēc četrām, piecām dienām pāriet. Šādos gadījumos pacienti dažkārt pie ģimenes ārsta nemaz nevēršas un arī ārstam patieso diagnozi noteikt nav viegli,” norādīja VCA neiroloģe.

Bērziņa teica, ka vakcinēties var visu gadu. Nepieciešamas vismaz divas injekcijas ar viena līdz triju mēnešu starplaiku no pirmās injekcijas. Trešā injekcija jāveic piecus līdz 12 mēnešus pēc otrās injekcijas. Revakcinācija jeb atkārtotā vakcinācija ir veicama ik pēc trīim līdz pieciem gadiem.

Būtiski, ka 35-58% iedzīvotāju, kuri pārslimojuši ērču encefalītu, uz mūžu saglabājas pēcencefalītiskais ērču encefalīta sindroms. Tas ietekmē dzīves kvalitāti. Iespējamās sekas pēc pārslimota ērču encefalīta ir nogurums, līdzsvara un koncentrēšanās traucējumi, galvassāpes, garastāvokļa maiņa, atmiņas, runas traucējumi vai pat paralīze.

Lai sevi pasargātu arī no citām ērču pārnēsātām slimībām, pret kurām nav vakcīnas, dodoties pie dabas jāparūpējas par pareizu apģērbu, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu gali jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei jābūt cieši pieguļošai, blūze jāieliek biksēs. Ieteicams valkāt gaišas drēbes, uz kurām ērces labi saskatāmas.

VCA dibināta 2011.gada novembrī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 3 835 090 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir AS “Poliklīnika”, kas savukārt pieder kompānijai “Repharm”, kurai pieder arī lielākā Latvijas zāļu vairumtirgotāja “Recipe Plus”, lielāko Latvijas aptieku tīklu – “Mēness aptiekas” – pārvaldošā AS “Sentor Farm aptiekas” un augu valsts ārstnieciskos līdzekļu ražotāja AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” (RFF).

Holdingkompānija “Repharm” 2015.gadā nopelnīja 9 897 233 eiro, 2014.gadā peļņa bija 10 540 028 eiro, 2013.gadā nopelnīti 12 873 963 eiro.

“Repharm” akcionāru saraksts publiski nav pieejams, bet pēdējā akcionāru sapulcē pa 50% kapitāla katrs pārstāvēja Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.