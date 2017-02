Medaļas Vitebskā un Jogevā

Uzvarētājs. Pirmo reizi startējot sacensībās Baltkrievijā, pie uzvarētāja kausa tika Ralfs Lūkins. Prieks par panākumu arī trenerim Andrim Ruicim. Foto: no albuma Pirmo reizi startējot sacensībās Baltkrievijā, pie uzvarētāja kausa tika Ralfs Lūkins. Prieks par panākumu arī trenerim Andrim Ruicim.

Savu jau tā krietno medaļu pūru turpina papildināt cīņu sporta kluba “Ferrum” jaunie cīkstoņi, ar panākumiem startējot sacensībās aiz Latvijas robežām. Janvāra otrajā pusē trīs cīkstoņi – brāļi Rainers un Ralfs Lūkini un Matīss Dreimanis – kopā ar treneri Jāni Ruici devās uz Baltkrievijas pilsētu Vitebsku, lai piedalītos 25. starptautiskajā brīvās cīņas turnīrā, kas veltīts ekipāžas APL “Komsomolec” 3.pakāpes kapteinim Anatolijam Istapenko.

Treneris stāsta, ka lielākais pārbaudījums bijis Raineram Lūkinam, kuram uz paklāja nācies doties apmēram stundu pēc ierašanās Vitebska, ceļā pavadot apmēram deviņas stundas. Lai arī viņš cīņu aizvadīja aktīvi, pretinieks izmantoja viņa pieļautās kļūdas, tādēļ turnīru nācās sākt ar zaudējumu. Kaut Rainers zaudēja, pēc viņa cīņas Minskas kluba treneris piedāvājis cēsniekiem rīkot kopīgas treniņnometnes Cēsīs un Minskā.

Pārliecinošu sniegumu demonstrēja Ralfs Lūkins savā vecuma grupā svarā līdz 50 kg. Aizvadot veiksmīgas cīņas priekšsacīkstēs, viņš nokļuva finālā, kur arī svinēja uzvaru jau pirmajā puslaikā. Pēc uzvaras Ralfs bija viens no retajiem cīkstoņiem un vienīgais no Latvijas, kuru intervēja Baltkrievijas Televīzija. Treneris norāda, ka Ralfa izcilību apliecina fakts – viņš visa turnīra laikā cīņās zaudēja vien vienu punktu un to pašu strīdīgā situācijā. Ralfs turnīrā visas cīņas uzvarēja priekšlaicīgi, tas ir, nesasniedzot divu puslaiku beigas.

Matīss Dreimanis no visiem trim bija ar vismazāko ārzemju cīņu pieredzi, kas arī bija redzams sniegumā.

Treneris atzīst, ka šis turnīrs bijis ļoti noderīgs, lai puiši redzētu, kā cīņas sportā strādā vadošo valstu jaunieši: “Viņi varēja redzēt, kādi ir ātrumi, kāda darbību precizitāte un kāda ir sportistu attieksme pret cīņu. Taču izdevās parādīt, ka mēs arī varam, jo Ralfa panākums deva mūsu klubam jaunu atpazīstamību un iespējas startēt jaunās cīņās ārzemēs.”

Nedēļu vēlāk kluba cīkstoņi devās uz Igauniju, kur Jogevā notika 8.turnīrs fiziskās sagatavotības un cīņas mākā zēniem un meitenēm, kuri dzimuši 2000.gadā un jaunākiem.

Klubu pārstāvēja septiņi cīkstoņi: Samanta Timpa (2000. gads), Adrians Jānis Kurmeļovs (2002.), Rainers Lūkins (2003.) , Ralfs Lūkins (2005.), Eduards Ozoliņš (2005.), Santa Indriksone (2006.), Laura Krasovska (2008.). Pēc vecumiem tā bija viena no jaunākajām komandām, kas startēja šajās sacensībās.

Pirmajā dienā notika fiziskais spēka turnīrs, kurā jaunie cīkstoņi rādīja savu varējumu šādos veidos: atspoles skrējiens, tiltā apskriešana ap galvu (trīs reizes pa labi un tad trīs reizes pa kreisi), pievilkšanās pie stieņa maksimālo reižu skaits, lēcieni tālumā no vietas un lelles mešana 10 reižu maksimālā tempā.

“Mūsējie darīja, ko varēja, taču trijniekā iekļuva vienīgi Santa svara kategorijā līdz 33kg. Viņai un otrai mūsu meitenei Laurai bija vienāda punktu summa, bet, tā kā Santa visos vingrinājumos bija tikusi pie pirmajiem punktiem, centība viņai arī deva trešo vietu, Laura palika 4.vietā,” informēja treneris.

Otrajā dienā notika brīvās cīņas sacensības, kur cēsniekiem vairākas godalgas. Pie zelta medaļas tika Rainers Lūkins, pie bronzas – Ralfs Lūkins un L. Krasovska. Tūlīt aiz goda pjedestāla S. Indriksone, bet 5.vietā – E. Ozoliņš, S. Timpa, A. Kurmeļovs.

“Šīs sacensības mūsu komandu piesaista ar savu specifiku,” atzīst A. Ruicis. “Fiziskie pārbaudījumi parādīja, ka esam pietuvojušies labāko līmenim. Lai mēs būtu vēl labāki, jāgatavojas šīm sacensībām jau laikus. Ja skatāmies abu dienu sniegumu – vingrinājumus un cīņu -, redzam, ka ne vienmēr tie, kuri fiziskos vingrinājumos ir spēcīgākie, uzvar arī cīņā. Protams, labi, ja esi fiziski attīstīts, taču cīņa prasa arī citus vingrinājumus, lai sasniegtu labu rezultātu. Kopumā sacensību formāts izveidots ļoti labs, palīdz gan trenerim, gan sportistiem redzēt, kur esam auguši, kur vairāk jāvelta uzmanība.”

Vēl jāpiemin sacensības, kas notika Daugmalē, – “Ķekavas kauss 2017”. Tās pulcēja 240 jaunos cīkstoņus no 16 Latvijas cīņas klubiem.

Savās debijas sacensībās, aizvadot četras skaistas cīņas, uzvaru izcīnīja S. Indriksone. Treneris atzīst, ka viņas cīņas spars sagādājis patīkamu pārsteigumu.

Bronzas godalgas izcīnīja L. Krasovska un Daniela Damberga, kura atsākusi cīņas gaitas pēc gandrīz gada pārtraukuma. Sacensībās piedalījās arī Dāvis Ķīsis, Tomass Liepiņš, Toms Ķīsis, kuri palika aiz godalgotajām vietām.