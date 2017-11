Medaļas un tituli

Godam padarīts. Cēsu cīņu sporta kluba “Ferrum” komanda pēc Latvijas čempionāta jauniešiem. Pirmajā rindā no kreisās sudraba medaļnieks Rainers Lūkins, Ralfs Lūkins, čempione Kitija Beāte Lāce, Toms Ķīsis. Otrajā rindā no kreisās Mārtiņš Megris, Andis Ruicis un cēsnieku līdzjutējs Mihails Zaicevs no Ukrainas.

Cīņu sporta klubs “Ferrum” ne tikai veiksmīgi sagatavo jaunos cīkstoņus sacensībām, no kurām daudzi atgriežas ar medaļām, bet arī teicami sevi apliecinājis kā sacensību rīkotājs. To novērtē arī citi cīņas klubi gan Latvijā, gan citās valstīs, ierodoties uz sacensībām.

Pašās oktobra beigās Cēsīs, kluba “Ferrum” mājvietā, notika Igaunijas brīvās cīņas sacensību seriāla “Nublust Nabiks” 5.posms. Pasākums izdevās ļoti vē­rienīgs, jo sacensības vienkopus pulcēja 150 brīvās cīņas cīkstoņus no klubiem Krievijā, Igau­nijā un, protams, Latvijā.

Kluba “Ferrum” prezidente Evija Lūkina atzīst, ka tik vērienīgu sacensību rīkošana bijis liels pārbaudījums: “Esam organizējuši daudzas sacensības, bet tik liels dalībnieku skaits vienmēr uzliek lielu atbildību, lai viss noritētu sekmīgi. Taču viss izdevās, un paši esam gandarīti par paveikto.”

Mājiniekus, cīņas sporta klubu “Ferrum”, pārstāvēja 25 jaunie cīkstoņi, un lielākai daļai šīs bija pirmās sacensības dzīvē. “Neskatoties uz pirmā starta satraukumu, bērni parādīja raksturu un vēlmi cīnīties par uzvaru. Mūsu cīkstoņi godam pārstāvēja savu pilsētu savā laukumā, izcīnot godalgotas vietas,” piebilst E. Lūkina.

Vienīgo zelta godalgu izcīnīja Rainers Lūkins svara kategorijā līdz 47 kg, sudraba medaļa Ral­fam Lūkinam svara kategorijā līdz 53 kg, Mārtiņam Megrim svara kategorijā līdz 66 kg, Ki­tijai Lācei svara kategorijā līdz 40 kg, Kristianam Baltusam svara kategorijā līdz 23 kg, bet bronzas medaļu izcīnīja Daniela Dam­berga svara kategorijā līdz 40 kg.

Var teikt, ka šīs sacensības bija kā labs pārbaudījums pirms Latvijas meistarsacīkstēm brīvajā cīņā 2002.-2004.gadā dzimušajiem jauniešiem, kas norisinājās Daugavpils Olimpiskajā centrā. Sacensībās varēja startēt arī 2005.gadā dzimušie, ja vien bija ārsta un vecāku atļauja.

Cīņas sporta klubu “Ferrum” pārstāvēja Kitija Lāce, Toms Ķīsis, Mārtiņš Megris, Rainers Lūkins un Ralfs Lūkins, kurš bija viens no jaunākajiem cīkstoņiem šāda mēroga sacensībās.

E. Lūkina informē, ka komandu vērtējumā klubs “Ferrum” ierindojās 8.vietā: “Jāpiebilst, ka komandu vietas noteica izcīnīto medaļu skaits, ko stipri ietekmēja komandas dalībnieku skaits; jo tas bija mazāks, jo zemāks vērtējums.”

Lai arī šajās sacensībās medaļu birums nav pārāk liels, gluži tukšā cēsnieki nav, un viena no tām pat augstākā kaluma. Zelta medaļu un čempiones titulu izcīnīja K. Lāce svaru kategorijā līdz 37 kg. E. Lūkina norāda, ka jaunā cīkstone izcīnījusi pārliecinošu uzvaru, savām pretiniecēm neatstājot ne mazāko cerību. Kitija visas cīņas beidza priekšlaikus, pretinieces noliekot uz lāpstiņām.

Rainers Lūkins startēja svaru kategorijā līdz 47 kg, kurā izcīnīja 2.vietu, finālā zaudējot cīkstonim no Krāslavas.

“Rainers labi sāka priekšsacīkstes, tad uzvarēja stiprus pretiniekus pusfinālā, tika līdz finālam, kur nedaudz pietrūka veiksmes. Taču šis ir labs solis uz priekšu, jo pērn Latvijas meistarsacīkstēs viņš izcīnīja 3.vietu, šogad jau iekļuva finālā,” saka E. Lūkina.

Pārējiem cīkstoņiem vietas aiz labāko trijnieka. Ralfs Lūkins svaru kategorijā līdz 53 kg izcīnīja 5.vietu. Jāatzīmē, ka savā svaru kategorijā viņš bija viens no jaunākajiem dalībniekiem, tomēr spēja aizcīnīties līdz pusfinālam, kur tikai par diviem punktiem piedzīvoja zaudējumu fiziski spēcīgākam un trīs gadus vecākam cīkstonim, kā vēlāk noskaidrojās, savas svara kategorijas zelta medaļas īpašniekam.

“Pēc šīs smagās cīņas Ralfs nepaspēja atjaunoties un cīņai par 3.-5. vietu zaudēja citam trīs gadus vecākam cīkstonim, kurš kopumā sacensībās aizvadīja mazāk cīņu, līdz ar to bija uzkrājis spēkus, lai uzvarētu. Tāpēc var teikt, ka Ralfs parādīja ļoti teicamu sniegumu,” norāda kluba prezidente.

Mārtiņš Megris svara kategorijā līdz 66 kg 22 dalībnieku konkurencē ierindojās 7.vietā, bet Toms Ķīsis svaru kategorijā līdz 42 kg ierindojās 17. vietā. “Aizvadītajā cīņā viņš centās gūt uzvaras punktus, bet pretinieks viņu apspēlēja uz kļūdām. Toms parādīja, ka spēj noturēties cīņā divus puslaikus nepadodoties. Iegūstot pārliecību un nostiprinot fizisko sagatavotību, atliks vienīgi gūt vēlmi uzvarēt,” saka E. Lūkina.

Vēl jāpiemin, ka aizvadītās nedēļas nogalē ar 6.posma sacensībām Rakverē (Igaunija) beidzās sākumā minētās “Nublust Na­biks” un, summējot visās kārtās gūtos ieskaites punktus, noteica 13 veiksmīgākos cīkstoņus. Kluba “Ferrum” cīkstonim Rai­ne­ram Lūkinam, kurš pēdējā posmā izcīnīja bronzas medaļu, līdz apbalvojumam pietrūka vien divu punktu. K. Lāce šajā posmā izcīnīja 2.vietu, bet kopvērtējumā meitenēm iekļuva labāko pieciniekā. Sacensībās piedalījās un komandas biedrus atbalstīja arī Ralfs Lūkins, Jānis Ruicis, Laura Krasovska un Tomass Liepiņš.