Mazie uz skolu tomēr neies. Pieaugušie dosies uz veikaliem

Foto: TASS/SCANPIX/LETA

Ārkārtējā situācija turpinās līdz 6.aprīlim. Cerētās klātienes mācības mazajiem neatsāksies. Veikalos drīkstēt pārdot vairāk preču.

Pirmo un otro klašu skolēni no nākamās pirmdienas, 8.februāra, skolā klātienē tomēr neatgriezīsies. Izglītības ministre Ilga Šuplinsku piektdienas , 5.februāra preses konferencē atvainojās ikvienam, gan bērnu vecākiem, gan skolotājiem un citiem, kas saistīti ar šo jautājumu. Ministre skaidroja, ka vēl 2.februārī bija apņemšanās nākamajā nedēļa sākumskolas pirmajām divām klasē ļaut atgriezties skolas solā, taču epidemioloģiskie rādītāji strauji pasliktinājās un eksperti atzina, ka ierobežojumi jāsaglabā. Veselības ministrs Daniels Pavļuts apstiprināja, ka vēl nedēļas sākumā situācija ļāva cerēt uz iespēju vismaz mazākajiem skolēniem atsākt klātienes nodarbības, bet nākamās dienas jau parādīja, ka epidemioloģiskie rādītāji to neatļauj.

Tomēr saglabāta iespēja skolēniem saņemt individuālās klātienes konsultācijas visu vecumposmu audzēkņiem kā vispārējās, tā profesionālajās izglītības iestādēs. Tās paredzētas skolēniem, kuriem ir grūtības mācīties, kam ir tehnoloģiskas grūtības, kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, kā arī skolu, profesionālo skolu un augstskolu beidzējiem. I.Šuplinska arī informēja, ka ir iecerēta reģionāla pieeja mācību atsākšanai klātienē, pamatojoties uz “Covid-19” izplatības radītājiem konkrētās teritorijās. Par to diskusijas varētu būt jau nākamajā valdības sēdē 9.februāri. Ministre gan uzsvēra, ka ne visa sabiedrība atbalsta skolēnu atgriešanos mācību iestādēs, pēc ziņas, ka mazākajiem bērniem būs klātienes nodarbības I.Šuplinska saņēmusi ne tikai atbalstošas, bet arī ļoti kritiskas un negatīvas atsauksmes.

Savukārt otrdien paustais par iespējamiem tirdzniecības ierobežojumu mīkstināšanu gan paliek spēkā. Veikalos, kuros tirgo vismaz 70 procentus pārtikas vai 70 procentus higiēnas preces, no 8.februāra drīkstēs pārdot visu preču sortimentu. Veselības ministrs gan pauda, ka vēlējies, lai preču klāsta paplašināšana notiek pamazām, un uzsvēra, ka jebkura pulcēšanās paplašināšana var situāciju ar saslimstību saasināt. Taču veikaliem arī noteiktas stingrākas prasības, piemēram, mazāks pircēju skaits telpās, jānodrošina kontrole, lai ne tikai tirdzniecības zālēs, bet arī pie tām neveidotos drūzma, lai tiktu ievērota distancēšanās un lietotas sejas maskas un izpildīti citi nosacījumi. Situāciju kontrolēs valsts un pašvaldības policija. Pārkāpumu gadījumu veikalu varēs slēgt uz septiņām dienām.

Jautājums par komandantstundas turpināšanu vēl nav izlemts, par to diskutēs nākamajā nedēļā. Atgādināsim, ka atbilstoši decembrī noteiktajiem ierobežojumiem mājsēde ir spēkā naktī no 5. uz 6 februārī un naktī no 6.uz 7.februāri.

Par skaistumkopšanas nozares iespējām atsākt darbu pagaidām konkrētas informācijas nav.

Veselības ministrs D.Pavļuts uzsvēra, ka situācija ar koronavīrusa izplatību Latvijā joprojām ir kritiska, valstī ir piektie sliktākie rādītāji Eiropas Savienībā. Latvijā atrasti arī jaunie, lipīgākie koronavīrusa paveidi, turklāt konstatēts gadījums, kad inficētais nav bijis ārzemēs vai saskarē ar iebraucējiem.