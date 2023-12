Mazajiem vidzemniekiem atved gandrīz septiņus tūkstošus dāvanu

Pārbaudījums. Lai varētu piegādāt dāvanu kravu, bija vajadzīga traktora palīdzība. Foto: Iveta Rozentāle Lai varētu piegādāt dāvanu kravu, bija vajadzīga traktora palīdzība.

Pirmssvētku laikā Cēsīs, “Gaujaslīčos”, biedrības “Vislielākā dāvana” brīvprātīgie sagaidīja kravas mašīnu, kurā no Vācijas atveda gandrīz septiņus tūkstošus dāvanu bērniem visā Vidzemē.

Vidzemes reģionālās komandas “Vislielākā dāvana” vadītāja Inese Andersone pastāstīja, ka biedrības “Be the light” valdes priekšsēdētājs Gints Berneckis jau vairākus gadus palīdz atrast telpas, kurās uzglabāt dāvanu kastes, līdz tām atbrauc pakaļ draudzes un organizācijas no visas Vidzemes. Šajā gadā telpas laipni atvēlēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Diakonijas centrs, kas apsaimnieko “Gaujaslīčus”. Inese Andersone teic: “Tā kā visi darbojamies brīvprātīgi, arī telpas meklējam tādas, par kurām nav jāmaksā, un vienmēr esam pateicīgi cilvēkiem, kas tās piešķir. Šogad visiem bija piedzīvojums, ka krava ieradās dienu agrāk, tāpēc par to, kā mums notika ar dāvanām, jāsaka – kā sniegs uz galvas uzkrita.

Sniegotā ziema gan nesa papildu pārbaudījumus, jo automašīna ar lielo kravu “Gaujaslīču” pagalmā nevarēja viegli izgriezties, bija nepieciešams traktors, kas palīdzēja. No smagās mašīnas 14 vīri nesa kastes telpās, savukārt septiņas brīvprātīgās rūpējās, lai tās tiktu novietotas atbilstoši tam, kāda vecuma bērniem sūtījums paredzēts, lai pēc tam vieglāk būtu nododams tālāk. Dāvanas bija gatavotas bērniem vecumā no diviem līdz četriem gadiem, pieciem līdz deviņiem gadiem un desmit līdz 14 gadiem. Visvairāk dāvanu sarūpētas meitenēm vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem, tās mēdz sagatavot ģimenes, kurās aug meitas, dāvinātāji zina, kas viņām visvairāk patiktu.

Vidzemē dāvanas saņem 29 partneri – kristīgas draudzes, organizācijas un biedrības –, kas tām ir pieteikušās. Cēsu novadā dāvanas ceļos arī uz Straupi, Ieriķiem, Taureni, Jaunpiebalgu, Zosēniem. Inese Andersone skaidro, ka biedrība ir starpkonfesionāla, dāvanas izdala un evaņģēliju sludina dažādas draudzes: luterāņu, baptistu, adventistu, vasarsvētku un citas. Pasākumi notiek ne tikai draudzēs, bet arī skolās, pirmsskolās, tautas namos.

Šīs idejas autors ir ASV dzīvojošais evaņģēlists Franklins Greiems, kurš radīja projektu “Operation Christmas Child”. Pateicoties šim projektam, svētku laikā vairāki miljoni dāvanu nonāk dažādās pasaules vietās pie bērniem, kuriem šāds atbalsts nepieciešams, iepriecinot bērnus un tādējādi apliecinot Dieva mīlestību. Izrotātās kurpju kastes brīvprātīgie piepilda ar jaukām rotaļlietām, kancelejas precēm, kā arī personīgās higiēnas piederumiem. Ģimenes nereti pievieno arī apsveikuma kartīti. Latvijā projekts, ko pie mums dēvē “Vislielākā dāvana”, nonāca 2004. gadā.