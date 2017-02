Matīšos būs skatāma Jāņa Jarāna monoizrāde “Mana kaķa dienasgrāmata”

Šodien plkst.19 Matīšu skolas zālē viesosies Jānis Jarāns ar iestudējumu, stand-up komēdiju pieaugušajiem “Mana kaķa dienasgrāmata”, aģentūru LETA informēja Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Arita Rudzīte.

“Tautā bieži ir dzirdēts teiciens – nevis kaķis dzīvo pie mums, bet gan mēs dzīvojam pie kaķa. Ja kāds vēl par to šaubās, tad komēdijā “Mana kaķa dienasgrāmata” par to neatstās ne mazākās šaubas. Izrādē rotaļīgā un asprātīgā veidā tiks apspēlēta saimnieku dzīve, tikai no kaķa redzējuma,” par izrādi stāsta Rudzīte.

“Pārsmiesieties līdz asarām uzzinot, ko patiesībā tavs četrkājainais mīlulis domā par tevi,” apgalvo Jānis Jarāns.

Biļetes uz izrādi var iegādāties Matīšu kultūras namā, Skolas ielā 11. Biļešu cena iepriekšpārdošanā ir 6 eiro, bet izrādes dienā 8 eiro.