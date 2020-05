Maratoni un pusmaratoni

Pretī finišam. Svētdienas rītā Cēsu ielās devās vairāk nekā 20 skrējēju, lai piedalītos izaicinājumā “Cēsu pilsētas “Super Duper” pusmaratons/ maratons”. Foto: no albuma Svētdienas rītā Cēsu ielās devās vairāk nekā 20 skrējēju, lai piedalītos izaicinājumā “Cēsu pilsētas “Super Duper” pusmaratons/ maratons”.

Domubiedru grupas “Noskrien Cēsis” izaicinājums ārkārtējās situācijas laikā bija pusmaratona vai maratona skrējiens.

Aizvadītajā svētdienā, 24.maijā, ar mērķi popularizēt sportu un fiziskas aktivitātes tika organizēts Cēsu pilsētas “Super Duper” pusmaratons (21,1 km) un maratons (42,2 km). Šoreiz tas bija nedaudz pietuvināts sacensību režīmam, jo, lai saņemtu ieskaiti, bija jāstartē laikā no plkst. 8 līdz 10, starta un finiša vieta – Rožu laukumā. Dalībnieks startēja izvēlētajā distancē un līdz dienas beigām publicēja rezultātus skrējiena feisbuka lapā.

Rīkotāji bija sarūpējuši 21,1 km garu trasi pilsētas ielās, ko maratona veicējiem vajadzēja mērot divas reizes, otro apli skrienot pretējā virzienā.

Viens no skrējiena rīkotājiem Andžejs Stepančuks pastāstīja, ka savus rezultātus noteiktā laikā fiksējuši 23 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa skrēja pusmaratona distanci. Zināms, ka vēl daži arī veikuši distanci, bet savu veikumu neatzīmēja.

“Dalībnieku pulks varbūt nav pārāk kupls, bet, pirmkārt, pusmaratons, maratons prasa sagatavotību, tur nepietiek tikai ar vēlmi paskriet. Otrkārt, šoreiz bija rosinājums tieši skriet, nevis nūjot, turklāt jāņem vērā, ka trase nebija marķēta, katram bija jāseko līdzi, lai neapmaldītos. Varbūt kāds negribēja rēķināties ar konkrēto starta laika, bet, ja parasti esam gatavi kaut kur doties, lai noteiktā laikā startētu, šoreiz bija divu stundu diapazons, tam nevajadzēja radīt problēmas. Iespē­jams, kādu šie nosacījumi tomēr atturēja, bet paldies visiem, kuri piedalījās,” saka A. Stepančuks.

Skrējiena feisbuka profilā atrodamo distances karti var saglabāt un šo pusmaratona distanci veikt arī citā laikā treniņu nolūkā, skrienot, nūjojot vai braucot ar velosipēdu. Ja nav vēlmes skriet, nūjot ārpus pilsētas, šis būs labs piemērs, kā savākt pusmaratona distanci pilsētas ielās.

Ja ir sacensības, ir arī uzvarētāji, un rīkotāji ir sarūpējuši balvas ātrākajiem abās distancēs, kā arī vēl trīs specbalvas, kas tiks izlozētas starp visiem finišējušajiem.

Pusmaratonā ātrākie bija Henrijs Lerme un Lana Linder­mane, maratonā – Zigmunds Vītiņš un Vineta Skrastiņa, kura bija vienīgā no dāmām, kas veica garo distanci.

A. Stepančuks stāsta, ka pagaidām plānu par vēl kādu viņu rīkoto izaicinājumu pagaidām neesot: “Ierobežojumiem mazinoties, gan jau parādīsies kādas komercsacensības, mūsu uzdevums bija kaut daļēji aizpildīt šo tukšo robu, tas arī izdevās.”