Mājsēdes ierobežojumu pārkāpējs Cēsīs pret policistiem izturas agresīvi

Arī Vidzemes reģionā – tāpat kā visā valstī– likumsargi nereti sastapušies ar iedzīvotāju agresīvu reakciju, kad konstatēts kāds no patlaban noteikto ierobežojumu pārkāpumiem. Tostarp arī Cēsu pusē Valsts policijai nācies atvairīt kāda vīrieša dusmu izvirdumā veiktu uzbrukumu.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Zane Vaskāne ziņo, ka vēsturiskā Cēsu rajona novados garajās brīvdienās kopumā reģistrēti 94 ierobežojumu pārkāpumi. No tiem 84 pārkāpumi fiksēti tā sauktās mājsēdes – gadumijas brīvdienās izziņotais liegums nakts stundās atrasties ārpus dzī­ves­vietas, ja vien nav kāds ārkārtējs iemesls – kontroles ietvaros. Mājsēdes laika neievērošana konstatēta 76 reizes, septiņos gadījumos pārkāpums bijis saistīts ar pulcēšanās noteikumu neievērošanu, bet vēl vienu reizi kādai personai atklājusies neaizpildīta tā saucamā covidpass jeb pie iebraukšanas Latvijā nepieciešamā elektroniskā apliecinājuma anketa. Vidējais soda apmērs par pārkāpumiem bijis no 100 līdz 500 eiro, taču vienā gadījumā piemērots arī 1000 eiro sods. Cēsīs arī bijis viens no gadījumiem, kad persona atteikusies pildīt policijas likumīgās prasības un bijusi agresīva, proti, kāds vīrietis sarunas laikā uzbrucis policijas darbiniekiem un izrādījis fizisku pretošanos.

Valstī noteiktās komandantstundas prasību ievērošanu Cēsīs uzraudzīja arī novada pašvaldības policijas patruļas. Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts norāda, ka šajās naktīs piesaistīta papildu patruļa, taču pašvaldības policijai gadu mijas brīvdienās nācies noformēt tikai vienu administratīvā pārkāpuma lēmumu par mājsēdes prasību neievērošanu. Minētais cilvēks pēc gadu mijas svinēšanas reibumā devies mājās, apturēts uzvedies izaicinoši, ignorējis pašvaldības policistu prasības, tāpēc viņam piemērots150 eiro sods. Arī paš­valdības policija var uzlikt sodu par šo prasību neievērošanu, un sods privātpersonām ir no 10 līdz 2000 eiro.

“Pats kopā ar Valsts policijas darbinieku dežurēju gadu mijas naktī, nopietnus pārkāpumus nekonstatējām,” stāsta G. Norbuts. “Pēc pulksten 22 pilsētā tika apturēti kādi desmit cilvēki, gan autovadītāji, gan gājēji, kuriem bija attaisnojošs iemesls uzturēties uz ielas šajā laikā. Vienā gadījumā vīrietis brauca pakaļ sievai uz slimnīcu. Viņam nebija aizpildīts pārvietošanās apliecinājums, kopīgi to aizpildījām, un viņš devās tālāk.”

Līdz šim gadu mijā cēsnieki pulcējās Vienības laukumā, šoreiz neviens drosmīgais neriskēja spert šādu soli. G. Norbuts stāsta, ka tieši pusnaktī braucis pāri Vienības laukumam, un tur nav bijis neviena cilvēka.

Pašvaldības policijā saņemti vairāki zvani no iedzīvotājiem par, viņuprāt, notiekošajiem pulcēšanās pārkāpumiem, bet, ierodoties minētajās adresēs, neviens izsaukums nav bijis pamatots. Dažviet viesi, iespējams, jau devušies prom pirms policijas ierašanās, citās vietās mājās sastapti tikai vienas mājsaimniecības locekļi, kaut kaimiņiem bijušas aizdomas, ka atnākuši vēl citi viesi.

“Komandantstundu laikā strādājām vairāk preventīvi, reaģējām uz izsaukumiem. Tika saņemti vairāki izsaukumi uz ģimenes strīdiem, par dažiem gadījumiem turpinās apstākļu noskaidrošana, lai lemtu, uzsākt vai neuzsākt administratīvo lietu,” stāsta G. Norbuts.

Valsts policija Vidzemes reģionā piecu dienu laikā par mājsēdes pārkāpumiem uzsākusi 455 administratīvo pārkāpumu procesus. No 30.decembra līdz 4.janvāra rītam, t.i., šīs nedēļas sākumam, visā Vidzemē pārbaudīti vairāk nekā 2,2 tūkstoši personu, teju tūkstoš gadījumos policijas darbiniekiem paliekot vien pie preventīvu norādījumu sniegšanas. Līdztekus jau noformētajiem 455 administratīvajiem procesiem fiksēti vēl 17 pārkāpumi, par kuriem administratīvie procesi drīzumā tiks sākti.

Vairākos gadījumos pārkāpuma konstatēšanas brīdī pieķerto personu attieksme izpaudusies agresīvi, atklāj VP VRP pārstāve. Ierobežojumu pārkāpēji ne tikai nepakļāvušies policistu likumīgajām prasībām, bet arīdzan veltījuši likumsargiem aizskarošas frāzes, fiziski pretojušies policijas amatpersonām, grūstījušies un izteikuši pat draudus.

Par pretošanos vai mērķtiecīgu uzbrukumu varas pārstāvim, kā arī citai valsts amatpersonai, kad tā pilda dienesta pienākumus, ir paredzēta kriminālatbildība. Sods par šādiem pārkāpumiem ir bargs, tostarp iespējama arī brīvības atņemšana.

Z.Vaskāne stāsta, ka komandantstundas uzraudzībai aizvadītajās brīvdienās Vidzemē bija iesaistīti plaši dienestu papildspēki – kopumā 785 darbinieki. Valsts policijas resursiem, kas nodrošina ikdienas darbu, talkā nāca pašvaldību policiju 56 darbinieki un 113 zemessargi.

Atgādinām, ka mājsēdes ierobežojumi, kad nedrīkst atrasties ārpus dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla nakts stundās jeb laikā no pulksten 22 līdz 5, būs spēkā arī nedēļas nogalē – no 8. līdz 10.janvārim. VP uzsver – “šie ierobežojumi ir tikai tādēļ, lai mazinātu vīrusa izplatību, un ir ieviesti sabiedrības veselības labad”.

Pirmdienas rītā Latvijas Radio VP pārstāvis Lauris Arājs vēstījis, ka gadumijas svētku dienās pārbaudīti vairāk nekā 20 tūkstoši personu. Par iespējamiem pārkāpumiem likumsargi sākuši aptuveni 3500 lietvedības, bet vēl ir 500 līdz 1000 tādu gadījumu, par kuriem jāizvērtē materiāli, vai sākt lietvedības. Turklāt kontroles pasākumu laikā bijuši vairāki gadījumi, kad sākti kriminālprocesi par uzbrukumiem policijai.