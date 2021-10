Mājsēde – apkārt miers un klusums

Viss kārtībā. Kārtības policijas nodaļas inspektors, kapteinis Sergejs Sivko un Patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas inspektore Lelde Jakovele pārbauda pašapliecinājumu interneveikala pārtikas piegādātājam Jevgēnijam Butekovam. Foto: Sarmīte Feldmane Kārtības policijas nodaļas inspektors, kapteinis Sergejs Sivko un Patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas inspektore Lelde Jakovele pārbauda pašapliecinājumu interneveikala pārtikas piegādātājam Jevgēnijam Butekovam.

Latvijā kopš ceturtdienas (21.10.2021.) no astoņiem vakarā līdz pieciem rītā izsludināta komandantstunda. Lai noskaidrotu, kā Cēsu novadā to ievēro, piektdienas vakarā “Druva” pievienojās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja ekipāžai.

“Cilvēki ir saprotoši,” pirms došanās ceļā iepriekšējā vakarā un naktī novēroto vērtē Valsts policijas Vidzemes reģi­ona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas priekšniece Valda Cīrule un atgādina, ja cilvēks šajā laikā atrodas ārpus mājas, uz ielas vai ceļā, jābūt pašapliecinājumam, ka persona dodas uz darba vai dienesta vietu vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat neaizliedz izvest pastaigā suni.

“Protams, katru gadījumu vērtējam individuāli, jo dzīvē mēdz būt dažādas situācijas. Sarunā jau jūt, vai cilvēks steidzas mājās vai pārbauda policistu pacietību. Jāmācās saplānot laiku, lai laikus var būt mājās,” stāsta V.Cīrule un atgādina, ka policija komandantstundas laikā aktīvi strādā, izbrauc arī uz attālākiem pagastiem.

Ir dažas minūtes pāri astoņiem, esam uz ceļa pirms Priekuļiem. Gan uz Cēsu pusi, gan Priekuļu virzienā brauc vairākas mašīnas. Policisti aptur kādu busiņu un vieglo auto. Dzī­vesbiedri tikko nopirkuši busiņu un uzsākuši ceļu uz Rīgu. Pašapliecinājums ir, bet neskaidrs, šoferis ir pašnodarbinātais, citā laikā atbraukt uz Cēsīm nav iespējams. Bijis plānots, ka visu pagūs, bet, braucot no Rīgas, pamatīgi aizkavējušies, pilsētā sastrēgumi, bet uz šosejas bijušas vairākas autoavārijas. “Jums nav pamatojuma braukt, jo neesat darbā. Riski ir jāizvērtē. Kā domājat tikt līdz Rīgai, cik reižu jūs apturēs un cik tas izmaksās,” skaidro Kārtības policijas nodaļas inspektors, kapteinis Sergejs Sivko. Kopā ar Kārtības policijas biroja Patruļpolocijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas inspektori Leldi Jakoveli tiek aizpildīti pašapliecinājumi. Policisti novēl laimīgu ceļu un piesaka turpmāk plānot, lai visu var izdarīt laikus.

Cēsnieks Juris Tīlens brauc mājās no darba. “Strādāju Smiltenē, sešos darbs beidzas, vadāju šķeldu. Iepriekšējā vakarā tiku pārbaudīts Alūksnes pusē. Aizpildu pašapliecinājumu, tagad braucu mājās. Pirmdien atkal uz nedēļu braukšu darbā,” pastāsta cēsnieks un uzsver, ka noteikumi jāievēro un tie nav neizpildāmi. “Visi taču gribam, lai pandēmija ātrāk beidzas,” viņš uzsver.

Aiz Priekuļiem uz Raunas ceļa tiek apturēta vieglā automašīna. Četri raunēnieši brauc no darba Raiskumā. Visi kopā strādā. Visiem uz sejas ir maskas. Visiem ir pašapliecinājumi. S.Sivko atgādina, ka ar privāto transportlīdzekli atļauts pārvietoties vienlaikus tikai vienas mājsaimniecības locekļiem vai divām personām, kuras nav vienas mājsaimniecības locekļi. Mašīnā ir tēvs un dēls, divi pārējie kolēģi no citām mājsaimniecībām. “Darbā viņi ir kopā. Saprotams, ka braukt ar divām mašīnām ir dārgi. Vai divus pasažierus izsēdināt? Katrai situācijai ir arī cilvēcīgā puse,” “Druvai” saka S.Sivko. Atvadoties no policistiem, šoferis Jānis Sīka ar smaidu piebilst, ka viņam ir dzimšanas diena. “Gribējās pabeigt iesākto, tāpēc arī aizkavējāmies,” pastāsta J.Sīka. Braucēji apsola, ka nopietni domās, kā turpmāk braukt uz darbu.

Policijas ekipāža atgriežas Cēsīs, Festivāla ielā kāda meitene izvedusi pastaigā suni. Lenču ielā kāds vīrietis steidzas mājās, tikko ar vilcienu atbraucis no darba Rīgā. Viņam ir pašapliecinājums, piedāvā policistiem parādīt arī vilciena biļeti. Viestura ielā sieviete pēc darba dodas mājās. Apkārt viss kluss, vairāk neviena cilvēka, neviens nebrauc. Tāpat arī Cīrulīšu ielas apkārtnē.

Ir pāri deviņiem, kad policijas ekipāža saņem ziņu, ka Liepā skeitparkā jaunieši izklaidējas. Braucam uz Liepu. Centrā viss kluss. “Iespējams, tas bija viltus zvans vai arī jaunieši jau mājās. Arī iepriekšējā vakarā zvanīja, ka kaimiņi atgriezušies no ārzemēm un ballējas. Aizbraucām, visi, ja nu pirms tam arī trokšņoja, bija izklīduši,” pastāsta S.Sivko. Policijas ekipāža vēl izmet vairākus lokus pa Liepu. Apkārt kluss, vien kāda meitene pastaigā izvedusi divus sunīšus.

Ceļš uz Cēsīm tukšs, aizbrauc tikai dažas fūres. Jāņmuižā vien dažos logos gaisma, jo pulkstenis jau rāda krietni pāri desmitiem. Degvielas uzpildes stacijā “Lukoil” kāds šoferis savā auto pilda degvielu. Viņš strādā internetveikalā Rīgā, kas piegādā pārtiku visā Latvijā. “Jau no 11. oktobra pasūtījumu skaits palielinājies par 200 procentiem. Pa dienu kurjeri intensīvi strādā, bet visu nepagūst. Vakaros vadības personāls ar vieglajām mašīnām brauc pie klientiem, ved to, kam nav nepieciešama saldētava. Daži klienti pasūtījumus saņem vēlu vakaros,” pastāsta Jevgēnijs Butekovs.

Cēsīs miers un klusums. Stāvlaukumā satiekam patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas inspektorus. Jaunākais inspektors Kārlis Liepiņš pastāsta, ka braukuši uz izsaukumiem. “Piektdienu vakaros citkārt pilsētā cilvēku daudz. Pirms astoņiem daudzi ļoti steidzās mājās. Starp Bērzkrogu un Taureni dažs šoferis sasniedza līdz 130 kilometriem stundā. Dīvaini sanāk, lai ievērotu vienu noteikumus, pārkāpj citus,” pārdomās dalījās K.Liepiņš.

Policistiem neliela kafijas pauze, tad darbs turpināsies.

Pirmdien Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas nodaļas priekšniece Valda Cirule pastāstīja, ka nakts uz sestdienu bijusi ļoti mierīga – cilvēku ielās nebija, arī mašīnas nebrauca. “Droši vien rudens vakari nemudina doties ārā. Brīvdienas arī bija mierīgas,” uzsver V.Cīrule. Komandantstundā daži iereibuši tomēr bija izgājuši uz ielas. “Pārkāpēji bija saprotoši, nebija agresīvi noskaņoti. Tie, kuri bija aizkavējušies dažas minūtes, saņēma brīdinājumu. Dažiem vēlākiem gājējiem tomēr tika piemērots sods. Viņi saprata, par ko,” stāsta V.Cīrule un uzsver, ka katrs gadījums tiek izvērtēts. Būtiskākais, lai cilvēks saprot, ka pārkāpis komandantstundu, nevis tiktu sodīts.

Policija kontrolē, kā tiek ievērota pašizolācija. “Esam saņēmuši informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra, ka kādu nevar sazvanīt, pārbaudījām, cilvēks bija mājās. Arī kaimiņi zvanījuši, sakot, ka kaimiņos ir kovida slimnieki, bet staigā apkārt. Arī šo informāciju pārbaudām,” atklāj Kārtības policijas nodaļas priekšniece un uzsver – viss ir vienkārši : ja esi slims, jādzīvo mājās; ja esi kontaktpersona, esi atbildīgs, dzīvo mājās.

Regulāri tiek kontrolēti veikali. Pēdējās dienās ne vienā vien policija iegriezusies vairākkārt. “Ja konstatēti kādi pārkāpumi, braucam pārbaudīt, vai novērsti. Tas ir izdarīts. Diemžēl bija arī jāpieņem lēmums par vienas tirdzniecības vietas Cēsīs slēgšanu,” pastāsta V.Cīrule.

Katru vakaru un nakti policija strādā, kontrolē, kā iedzīvotāji ievēro mājsēdi.