Mājas aptieciņām krājumus veido pamazām

Darbs rit mierīgi. Cēsu “Apotheka” aptiekas vadītāja Anda Kalniņa un farmaceita asistente Dagnija Rone skaidro, ka darbs noris mierīgi, nav vērojams apmeklētāju pastiprināts pieplūdums. Foto: Iveta Rozentāle Cēsu “Apotheka” aptiekas vadītāja Anda Kalniņa un farmaceita asistente Dagnija Rone skaidro, ka darbs noris mierīgi, nav vērojams apmeklētāju pastiprināts pieplūdums.

Ja līdz šim aptiekās vairāk pirka zāles, kas palīdz, kad cilvēks apaukstējies, tad tagad parādās tendence, gan neliela, iegādāties pārsienamos materiālus un citus pirmās nepieciešamības medikamentus, kuriem svarīgi būt mājas aptieciņā.

“Taurenes aptiekā” skaidro, ka jau ilgāku laiku cilvēki vairāk iegādājas līdzekļus, kas nepieciešami augšējo elpceļu saslimšanas gadījumos: medikamentus pret klepu, sāpošu kaklu, arī paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tomēr šajās dienās ienāk arī bažīgi seniori, kas satraukušies par karu Ukrainā un kopējo situāciju Austrumeiropā, tāpēc vēlas iegādāties pirmās nepieciešamības preces.

Cēsu Vecpilsētas aptiekas farmaceite Dace Mačuka vērtē: “Atšķirībā no pagājušās ziemas šogad pērk dažādus līdzekļus pret saaukstēšanos. Tā kā daudzi slimo vai ir jau pārslimojuši kovida infekciju, paaugstinātā daudzumā pērk arī C vitamīnu un dažādus uztura bagātinātājus imunitātes stiprināšanai. Pēdējās dienās vērojami pirkumi, kas liecina, ka cilvēki mājās veido nelielus rezervju krājumus. Iegādājas sai­tes, antiseptiskos līdzekļus, joda šķīdumu.”

Arī aptieku tīklos vērtē, ka mājas aptieciņai vajadzīgie medikamenti un medicīnas preces ir pastiprināti pieprasītas. “Mēness aptiekas” komunikācijas direktore Līga Ribkinska secina: “Acīm­redzot iedzīvotāji seko līdzi informācijai, arī ieteikumiem, kas atrodami bukletā “72 stundas”, kurā norādīts, kā rīkoties krīzes situācijā. Cilvēki iegādājas gan pretsāpju medikamentus, gan pretiekaisuma līdzekļus, gan pārsienamos materiālus un citas medicīnas preces, kas ieteiktas mājas aptieciņai. Tāpat farmaceiti ievērojuši, ka iedzīvotāji izmanto ārsta padomu, ka hronisko slimību pacientiem ir svarīgi, lai viņu rīcībā pietiekamā daudzumā būtu nepieciešamie medikamenti. Izrakstot tiem receptes, ārsti izraksta arī antibakteriālos un pretsāpju līdzekļus, kas ir arī recepšu medikamenti. Tā kā pieprasījums ir pieaudzis, kādu reizi var būt situācija, ka kādā konkrētā aptiekā kāds medikaments nav pieejams, bet par to nevajag satraukties, jo sortiments regulāri tiek papildināts.”

Savukārt “Benu” aptiekas Cēsīs vadītāja Ļubova Sļiņko vērtē, ka viņu aptiekā nav novēroti gadījumi, ka pircēji nāktu pēc līdzekļiem, lai papildinātu mājas aptieciņas krājumus. Klienti gan saistībā ar “Covid-19”, gan arī citu veselības problēmu dēļ iegādājas imunitāti stiprinošus līdzekļus, pretdrudža, pretsaaukstēšanās līdzekļus: “Ļoti pieprasīti ir dažāda veida C vitamīni, kā arī D vitamīns, kas palīdz stiprināt imunitāti.” Arī “Apotheka” komunikācijas vadītāja Agnese Grīnberga teic, ka nav vērojama pircēju pastiprināta interese par lietām, kas nepieciešamas mājas aptieciņai.

“Druva” aptieku tīklu pārstāvjiem jautāja, vai uzņēmumi iesaistās arī atbalstā Ukrainas iedzīvotājiem. Tāpat aptiekas, paužot atbalstu Ukrainai, gan ziedo Ukrainai nepieciešamo, gan arī ir izņēmušas vai tuvākā laikā izņems no sortimenta preces, kas nāk no Krievijas un Baltkrievijas.

“Apotheka” aptieku tīkls jau piektdien, nosodot militāro agresiju, kas vērsta pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem, pārtrauca Krievijā un Baltkrievijā ražoto medikamentu, uztura bagātināju un kosmētikas tirdzniecību. Agnese Grīnberga teic: “Visiem medikamentiem un uztura bagātinātājiem, kas tiek izņemti no preču sortimenta, ir pieejamas alternatīvas, kas ražotas Latvijā vai citās valstīs. Cilvēki ir saprotoši. Lai gan procentuāli Krievijas un Baltkrievijas preces neveido lielu sortimenta daļu, tomēr skaitliski to ir pietiekami daudz.”

“Mēness aptieka” ciešā sadarbībā ar Aizsardzības ministriju jau piektdien nosūtīja pirmo kravu ar nepieciešamajām precēm, šonedēļ otru. Līga Ribkinska teic: “Ja pirmajā kravā nosūtījām to, ko uzreiz varējām nokomplektēt, arī vairāk nekā 10 tūkstošus marles saišu iepakojumus un tikpat vienreizlietojamo cimdu pāru, tad otrajā kravā jau tiek sūtīti tikai nepieciešamie medikamenti. To koordinē Aizsardzības ministrija, mēs arī saprotam, ka tas jādara koordinēti, lai būtu saprotams, ko un kurā punktā patiešām vajag un kas noderīgs. Cik varēsim, to kas būs lietderīgs, noteikti sūtīsim.”