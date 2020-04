Mainīta atrašanās vieta

Ir iespēja. Arī Cēsu pusē dzīvojošie var nodot analīzes koronavīrusa noteikšanai. Analīžu nodošanas punkts ierīkots Cēsu sporta kompleksā. Foto: Jānis Gabrāns Arī Cēsu pusē dzīvojošie var nodot analīzes koronavīrusa noteikšanai. Analīžu nodošanas punkts ierīkots Cēsu sporta kompleksā.

Jau rakstījām, ka arī Cēsīs atvērts “Covid-19” analīžu pieņemšanas punkts, taču pēdējā brīdī tika mainīta tā atrašanās vieta. Analīžu pieņemšanas punkts ir iekārtots Cēsu sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, darba laiks – darba dienās no plkst. 9 līdz 19.

Punkta darbību nodrošina SIA “Centrālā laboratorija”. Lai pieteiktos valsts apmaksātajām analīzēm, jāzvana uz 8303, kur tiks fiksēti personas dati, un vēlāk “Centrālās laboratorijas” speci­ālisti telefoniski vienosies par analīžu nodošanas laiku.

Valsts apmaksātas analīzes pieejamas tiem iedzīvotājiem, kuriem pēc atgriešanās no ārzemēm 14 dienu laikā sākusies paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi.

Lai pieteiktos maksas analīzēm, jāzvana uz 20033722, lai vienotos par to nodošanas kārtību. Bez iepriekšējas pieteikšanās uz analīžu nodošanas punktiem doties nedrīkst.

Ierašanās analīžu ņemšanas punktā atļauta tikai ar personīgo auto! Bez pieraksta, ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts! Analīzes nododot, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Analīzes gatavas 24 stundu laikā, par negatīvajiem rezultātiem pārbaudītos iedzīvotājus divu dienu laikā informē “Centrālā laboratorija” portālā “E-veselība”. Par pozitīviem rezultātiem tiek informēts SPKC, kura speciālisti sazinās ar pacientu un veic tālākās nepieciešamās darbības.

Lai aplūkotu saņemto paziņojumu, iedzīvotājam interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”. Pēc tam jāautorizējas, izvēloties kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Analīžu rezultātu paziņojums būs apskatāms izvēlnē “Pastkastīte”.

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties E-veselības portālam, lai saņemtu informāciju par rezultātu, jāzvana uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234 (darba laiks: no pirmdienas līdz ceturt­dienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00).

Ja vēlies uzzināt par karantīnu, pašizolēšanos un rīcību, kas pasargā no saslimšanas ar “Covid-19” , zvani uz Slimību profilakses un kontroles centra tālruni 67387661 vai bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 8345, nevis 113 vai 8303!