Magnētiskās rezonanses izmeklējumi būs arī Cēsīs

Modernāka iekārta, jaunas iespējas. Medicīnas tehnoloģiju uzņēmuma "A.Medical" izpilddirektors Igors Palkovs (no labās) skaidro jaunās magnētiskās rezonanses iekārtas īpašības Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētājai Ingūnai Liepai un novada priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam. Foto: Līga Salnite Medicīnas tehnoloģiju uzņēmuma "A.Medical" izpilddirektors Igors Palkovs (no labās) skaidro jaunās magnētiskās rezonanses iekārtas īpašības Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētājai Ingūnai Liepai un novada priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam.

Arī komplicētajos pandēmijas apstākļos soli pa solim tiek īstenotas jaunas idejas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā mūspuses iedzīvotājiem.

Cēsu klīnikas telpās top jauns magnētiskās rezonanses kabinets ar jaunākās paaudzes iekārtu. Uz pašu izmeklējuma iespēju gribētājiem gan nāksies uzgaidīt – neskaidrā epidemioloģiskā situācija, kā arī līdz ar ārkārtējo situāciju ieilgušās formalitātes jauna pakalpojuma atvēršanai patlaban vēl liedz prognozēt, kad modernais diagnostikas kabinets vērs durvis pacientiem.

Iniciatīva par šādu ievērojamu – ap miljonu eiro vērtu – investīciju nākusi no uzņēmumu grupas “Veselības centrs 4” (VC4), kas ar Cēsu klīniku par šo ideju sazinājusies pirms aptuveni gada, “Druvai” pastāstīja klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa. VC4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds, taujāts par izvēli jaunu vizuālās diganostikas kabinetu izveidot tieši Cēsīs, atzina – līdz šādam lēmumam veduši gan pragmatiski, gan emocionāli apsvērumi. “Mēs apskatījām Latvijas karti un novērtējām, ka citos Latvijas reģionos ir pa diviem šādiem magnētiem, bet Vidzeme palikusi tikai ar vienu,” magnētiskās rezonanses izmeklējuma vietu tīkla papildinājumu skaidro uzņēmuma vadītājs. Savukārt emocionāli šo jaunā pakalpojuma atvešanu uz Cēsīm M.Rēvalds saista ar paša profesionālajā pieredzē pavadītajiem gadiem šajā pusē, kā arī sadarbības partneru un vairāku kolēģu saistību ar Cēsu rajonu.

VC4 un Cēsu klīnikas, kā arī Cēsu novada pašvaldības sadarbības rezultātā renesansi piedzīvojusi klīnikas konferenču zāle, kura nebija skarta vēl kopš ēkas celtniecības septiņdesmitajos gados – daļa šīs zāles nonākusi VC4 rīcībā kā jaunā diagnostikas centra telpas, otra puse atjaunota un pielāgota mācību vajadzībām. Uz diagnostikas centra, kā arī jaunās konferenču telpas svinīgo atklāšanu tikās vien VC4, Cēsu klīnikas, pašvaldības vadība, kā arī jaunatklātā centra pieci darbinieki, kuri visi ir cēsnieki.

VC4 meitas uzņēmuma “Vizuālā diagnostika” vadītāja Evija Mirzojana “Druvai” gan paskaidroja, ka līdz ar “Covid-19” radīto situāciju visas birokrātiskās procedūras jaunā diagnostikas pakalpojuma uzsākšanai ieilgušas. Iekārta ir gatava, darbinieki apmācīti, bet vēl tiek gaidīti galīgie augstāko instanču apstiprinājumi, kā arī skaidrs signāls par epidemioloģiskās drošības nosacījumiem veselības aprūpē. Lai nu kā, valodas pilsētā un apkaimē par to, ka turpmāk vairs nevajadzēs braukt uz Rīgu vai Valmieru, lai veiktu šo plaša profila diagnostikas izmeklējumu, ir jau izplatījušās. “Katru dienu saņemam zvanus, diemžēl vēl konkrētu laiku nevaram solīt, bet visus gribētājus pierakstām gaidīšanas rindā.”

Magnētiskā rezonanse ir viena no precīzākajām diagnostikas metodēm, kas attēla iegūšanai izmanto magnētisko lauku un radiofrekvences viļņu impulsus – ar tās palīdzību iespējams gūt detalizētu diagnozi kā onkoloģiskajās, tā nervu sistēmas saslimšanās un arī traumu gadījumos. Pēdējo no minētajām izmeklējumu vajadzībām akcentēja arī VC4 pārstāvji, paužot pārliecību, ka Cēsu pusē īpaši populāro ziemas aktivitāšu dēļ šī iekārta varētu izrādīties īpaši noderīga. Radiologa asistenti, kuri apmācīti darbam ar jauno iekārtu, strādā arī klīnikas Uzņemšanas nodaļā, līdz ar to neatliekamas vajadzības gadījumā būs iespēja šeit pat veikt rezonansi, nevis organizēt pacienta pārvešanu uz kādu no tuvākajām veselības aprūpes iestādēm.

Pagaidām pieraksta kārtībā šeit vēl nebūs pieejams valsts apmaksāts izmeklējums, taču VC4 šī pakalpojuma sniegšanā sadarbojas ar teju visām apdrošināšanas kompānijām, atklāšanā klātesošos informēja E.Mirzojana.

Klīnikā iekārtotais magnētiskās rezonanses kabinets ir jau trīspadsmitā VC4 vizuālās diagnostikas filiāle Latvijā, taču Cēsu iekārta vairākos aspektos ir arī savas jomas pionieris, tostarp tā ir pirmā par ekskluzīvu uzskatītā ražotāja “Canon Medical Systems” iekārta Baltijas valstīs. Tā ietver milzīgu apjomu funkciju darba paātrināšanai un atvieglošanai, tostarp arī jau mākslīgā intelekta atbalstu – papildu iespēju spektru speciālisti vēl turpina apgūt, prognozējot, ka visu iekārtas potenciālu varēs novērtēt pēc laika. Pacientus uz izmeklējumiem – kā visās filiālēs – pieņems īpaši apmācītie radiologa asistenti, savukārt attēlus analizēs galvaspilsētā esošie radiologi. Jau pirmie izmēģinājumi liecina, ka jaunā iekārta sniedzot vēl detalizētākus attēlus nekā VC4 līdz šim jau apgūtās tehnoloģijas. Turklāt, lai gan starpība ir neliela, tomēr kādam var izrādīties būtiska – rezonanses iekārtai Cēsīs ir nedaudz plašāks atvērums pacientiem. VC4 pārstāvji cer, ka klaustrofobisku izjūtu gadījumā pat šie pāris centimetri varētu būt izšķiroši.